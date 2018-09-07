Исследование ВОЗ показывает, что 1,4 миллиарда людей в мире подвержены риску заболеваний из-за слишком малых физических нагрузок

Исследователи обнаружили, что в 2016 году более четверти мирового населения — 1,4 миллиарда человек — были недостаточно активны в плане физических нагрузок.

В результате они столкнутся с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, развитием диабета типа 2, деменции и некоторых видов рака.

Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения, показывают, что в период с 2001 по 2016 год был достигнут лишь незначительный прогресс в улучшении уровня физической активности.

Если нынешние тенденции продолжатся, глобальная цель сокращения малоподвижного образа жизни на 10 процентов к 2025 году не будет достигнута, говорят ученые.

Исследование ВОЗ было основано на самоотчётах об уровне активности как на работе, так и дома, во время путешествий и досуга.

Исследователи проанализировали данные по 1,9 миллиону мужчин и женщин, которые участвовали в 358 опросах населения.

Они обнаружили, что в 2016 году около трети женщин (32 процента) и 23 процента мужчин во всём мире не достигли рекомендованных здоровых уровней физической активности — как минимум 150 минут нагрузки умеренной интенсивности или 75 минут высокой физической активности в неделю.

Западные страны с самым высоким доходом показали наибольшее увеличение доли населения, ведущего малоподвижный образ жизни в течение периода исследования; общее число таких людей возросло с 31 процента в 2001 году до 37 процентов в 2016 году.

В Великобритании 40 процентов женщин и 32 процента мужчин были недостаточно физически активны в 2016 году.

В страны с наихудшим показателем физической активности входят Кувейт, Американское Самоа, территории США в южной части Тихого океана, Саудовская Аравия и Ирак. В каждой из этих стран более половины взрослого населения ведет малоподвижный уровень жизни.

Руководитель исследования доктор Регина Гутхольд из ВОЗ в Швейцарии сказала: «В отличие от других основных глобальных рисков для здоровья уровни недостаточной физической активности во всём мире в среднем не снижаются, и более четверти всех взрослых не достигают рекомендованных показателей для сохранения хорошего здоровья».

Доктор Гутхольд добавила: «Регионы с растущим уровнем недостаточной физической активности являются серьёзной проблемой для общественного здравоохранения».

Полученные результаты опубликованы в журнале The Lancet Global Health.

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