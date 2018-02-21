Юрий Тубольцев | Ступени парадокса

Об авторе

Тубольцев Юрий Анатольевич, родился в 1976 году. Проживает Регенсбург, Германия — Москва, Россия. Юрий Тубольцев — известный современный поэт-неврифмист и минькатурист, писатель и публицист; член Западноевропейского отделения Союза писателей «Новый современник», Международного литературного клуба «ИнтерЛит», Международного союза писателей «Фракция Эпатажистов» и Сообщества Минькатуристов; лауреат Второго этапа Третьего международного конкурса «Вся королевская рать» литературного портала «Что хочет автор», главный редактор сетевого журнала «Речевые игры», яркий представитель современного сюрреализма и основатель течения абсурдософии в литературном авангардизме XXI века. Лауреат олимпиады «Свежая Строка»(2016-2017) в номинации Афоризмы. Научный корреспондент ТЧК (Трудов Чайного Клуба). Участник сборника «Ларец афоризмов». Публиковался в журналах: «Портфолио», «The Yonge Street Review», «Крещатик», «Молодой литератор», «Сетевая словесность», «Чернильница», «Ты-лидер», «Зона тусовки», «Катога», «Пирамида», «Неформальная зона», «Fox-журнал», «Независимый журналист», «Новый крокодил», «Новое литературное сообщество», «Лебедь», «Сияние лиры», «Нинели»,»Детки-74», «Око Бури», «Топос», Barkovs Magazine, «Побег», «Дети Ра», «Острова», «Розовый Слонъ», «Культ Масс», «Средиземье», «Еж», «Страна Озарение», «Классный журнал», «Леди Инфо», «Эдита», «Магия ПК», «Русская жизнь», «Ликбез», «Колесо», «Мост», «Виртуальное чтиво», «Библиотека Вавилона», «Край городов». Участвовал в поэтическом сборнике стихов молодых поэтов «Поют любовь вам ангелы-поэты». Книга 1. февраль 2007, в сборниках «Парадоксы творчества» Ноябрь 2007, «Русский глагол» Январь 2008, «Миры любви» Февраль 2008 г., «Лауреат», Апрель 2008.

Ступени парадокса

Попугая не перепопугаить, также, как и человека не перечеловечить, а клопа не переклопить: каждый из нас — бесконечная вещь в себе.

***

Что было раньше: слово, контекст или текст? Но на самом деле в начале был подтекст…

***

Если ты хочешь что-то создать, войди в пустоту, ибо все рождается оттуда.

***

Вторым человеком на Земле после Адама была не Ева, а бухгалтер, потому что, пока человека не учтут, его как бы и нет.

***

Бог создал не человека из глины: она сама создалась из человека как не нужное следствие.

***

Если брызнуть чернилами в пустоту — появится слово.

***

Если паук запутался в своей паутине, значит он переродится в муху и сам себя съест.

***

От обезьяны может быть и мог произойти гражданин, но только не человек.

***

Слово всех людей уже убило, и теперь оно способно их только обгадить.

***

Если букву закона прогрыз книжный червь, это означает, что червь сильнее закона, полиции, армии, оружия, государства.

***

Человек произошел не от обезьяны, а от вымершего грызуна, который когда-то недогрыз слово.

***

Человека из мартышки сделали очки, потому что вначале было слово.

***

Земля стоит на тех троих, кто пьет из нее кровь.

***

Миру подменили Веру на безверие, и никто никогда не поймет смысл бытия, пока Земля опять не станет плоской.

***

Жил был один очень хилый и очень невзрачный мальчик, который знал о себе такую, однако, необыкновенность: он знал, что у него самовосстанавливаются зубы. Но его никто не хотел бить по зубам, потому что уж очень он был слабенький и поэтому ему никак не удавалось продемонстрировать свою необыкновенность. Из-за этого он очень грустил и слабел и слабел. Он не раз задирал здоровенных парней, в надежде, что те ему треснут по зубам, но все только смеялись, не подозревая о том, что, настучи они ему по зубам хорошенько — он бы воспрял, перестал бы грустить и стал бы очень сильным.

Истинный философ выживет в пустыне, ибо он не пьет иллюзию, а упивается ею.

***

Если золото залить кандовым лаком «Кузбас» желтого цвета, оно, не смотря на свою абсолютную непрозрачность, все-равно каким-то чудесным образом станет желтее, но не золотее…

***

Настоящий мир создавался за невозможными гранями здравого смысла, однако эти невозможные грани могут быть уже, а могут быть шире, ибо невозможностью больше — невозможностью меньше — бытию все равно.

***

Мозг — это дума депутатов, которые не что иное, как тараканы в голове.

***

Слово — это наименьшая грань книги, книга — это наименьшая грань мира, мир — это наименьшая грань слова, ибо в начале было оно, а не мир…

***

Где структура, там и дура.

***

Электрические розетки априори были всегда, даже когда люди не знали электричество, ибо оно тогда не было открыто. Но розетки все равно были востребованы: люди в них постоянно совали носы и пальцы, просто из любопытства.

***

Когда белые проигрывают — это только их первый ход в новой игре.

***

Когда белые играют с белыми, обе стороны одновременно начинают и одновременно проигрывают.

***

Волга нападает все время на Черное Море, поэтому оно и черное: от синяков.

***

Бог создал тыкву просто для того, чтобы ее чесать, сам не догадываясь о том, что это и было начало. Чесал он ее, чесал, зачем это ему надо было? Но надо же было хоть что-то делать в абсолютной пустоте, но в абсолюте все не так, как у нас. Если он ее чесал, то, стало быть, от чесания на ней завелись вши (как прямое следствие, иначе и быть не могло). А потом уже и жизнь развелась из них; так Земля, обляпанная жизнью, и образовалась.

***

Человек стоит между своей жизнью и своим усилием по извлечению этой жизни из себя.

Из геометрии можно вывести грубость, но нежность — не возможно.

– Раскольников, Вы невыносимы! — воскликнул следователь.

– Да вы, никак, ясновидящий, — удивился Раскольников , — ведь об этом человечество узнает только тогда, когда меня внесут в мавзолей на Красной площади.

***

Однажды Бог постриг обезьяну и назвал ее человеком, но волосы имеют свойство отрастать…

***

– Вы убили старуху? — спросил следователь.

— Это была лишь проба сил, настоящая Революция еще впереди, — ответил лысый маньяк…

Первым человеком был армянин по фамилии Пасьянс, и произошел он в результате случайного расклада…

***

У Ленина был только доступ к демо-версии априорных знаний Ада, поэтому революция произошла только на Земле, а не во всей вселенной…

Когда тебя спрашивают, сколько время, есть только два истинных варианта ответа: или скоко, или не скоко…

***

Легко отказаться от своих слов, но сложно отказаться от своего контекста…

У Дарвина было две правых руки, поэтому все говорили, что он прав, даже не смотря на то, что это были даже не руки, а всего лишь обезьяньи лапы.

***

— Мои три желания: хочу ни то ни сё, — сказал старик.

— Ни то ни сё по три раза, что ли? — удивилась золотая рыбка.

— Да, — ответил старик.

— Лучше бы ты меня съел, — сказала золотая рыбка.

***

– Ах, если бы пупсики были живыми,… ах, если бы люди были пупсиками… Я не шучу, я прямо так и думаю…

***

– Я вижу заворачивающуюся в тот самый клубок даже самую короткую, не длиннее собственной ширины, нитку. Ведь все нити ведут в иное измерение, чтобы там обрести единство, — говорил зрячий и поэтому необучаемый наукам кот, — и я не могу поэтому распутать узел из золотой цепи: в нашем двумерном мире он плоская тень клубка иного измерения.

Не всё измеряется деньгами и всё измеряется деньгами, значит не всё и всё зависит от денег, за исключением конца света, который уже на пороге. Вот если бы его можно было всего лишь купить как представление…

Умный ищет в сути соль, дурак в соли — суть…

***

– Ялю блюте бя!

– Дурак, ты даже не можешь нормально это сказать!

– Нет, именно Ялю блюте бя!

– Но так же никто не любит!

– А я один из всех, кто может именно так, не как все.

***

Картина «Черный квадрат» никогда не пылится, потому что выражение «явилась — не запылилась» относится именно к ней…

***

– В конце света во всех музеях вместо картин будут висеть игральные карты, потому что искусство превратится в одну большую игру.

***

Раньше все женщины были черные. Но однажды на 3D принтере кончились чернила. Так появилась белая Ева…

Аномалии объективности

Однажды Арнольд Арестович зашел в автосалон посмотреть новые модели мини-куперов и вдруг в рекламном буклете увидел свою фотографию, на которой он каким-то чудом сидел в новенькой машине.

– Извините, но это я! — изумленно сказал Арнольд Арестович менеджеру, показывая буклет.

– Какие люди в Голливуде, — сказал менеджер, — но на скидку не рассчитывайте…

В соседнем здании был еще один автосалон и Арнольд Арестович зашел туда, открыл буклет и… в еще одном буклете, на этот раз с навороченными БМВ, опять увидел свою фотографию.

– А если я зайду еще в один автосалон? Буду ли я опять в буклете? — подумал Арнольд Арестович и решил разбудить лихо.

В третьем автосалоне, как не странно, он опять обнаружил себя в буклете в новенькой машине.

– Три разных буклета и везде я! — радостно произнес он, но в четвертый автосалон решил не идти, потому что наверняка он и там будет в буклете.

Он понял, что бесконечно растиражировался, причем каким-то необычным способом.

– Не смерть ли это? — подумал Арнольд Арестович. — Но чья? Моя или окружающего мира?

В конце света нарушаются все видимые законы и Арнольд Арестович понял, что, раз такие вещи стали происходить, то это конец света.

И тут Арнольд Арестович «пошел конем» — он сделал пластическую операцию, чтобы на буклетах его никто не узнал.

Но, когда он опять зашел в автосалон, на буклетах его фотография оказалась обновленной с уже новым его лицом….

“И именно в конце света могут возникать вот такие вот чудеса, хотя на самом деле это не чудеса, ведь последние открытия физики показали, что есть универсальное единство, что, если человек где-то на фотографии — то это он же самый. Плоть также мистична как и дух, об этом писал еще Бердяев”, — стал рассуждать Арнольд Арестович. “Если материя также мистична, как и дух, она может также, как и дух быть абсолютно пластична и меняться, и это вполне оправданно, что так случилось. Все мы живем в какой-то гигантской матрице и все суть какой-то высшей единой программы и все виртуальны. Может быть поэтому программа не допустила такого разнобоя между мной и моей фотографией. Но почему это возникло только сейчас, а раньше не возникало? Не иначе это конец света?” — понял Арнольд Арестович и стал ждать новых чудес.

Юрий Тубольцев