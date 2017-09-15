Владимир Вестер | Анекдоты

Об авторе

Владимир Вестер (Вестерман Владимир Самуилович). Родился в Москве, где и живет в настоящее время. Автор книг «Фаворит(ы) Луны» (2005 год), «Как уберечься от пули, или жизнь наша советская» (2006 год, вместе с Геннадием Поповым), «Время партнеров» (2007 год), «СССР, или другая цивилизация» (2008 год), «Митрофан Глобусов «Мысли чувства»» (2010 год, в соавторстве с Владимиром Буркиным и Артуром Кангиным), «Великие неудачники» ( 2011, под псевдонимом «Александр Век» и в тесном единстве с Артуром Кангиным), «Отель разбитых сердец» (роман, 2012-й; длинный список «Русского букера» в 2013-ом). Член СП Москвы. Печатался в «Кольце А», «Дружбе народов», «Иерусалимском журнале» и других журналах.

Предлагаемые анекдоты собраны, а порой и придуманы, им, Владимиром Вестером.

Анекдоты

— Простите, как ваша фамилия?

— Спасибо, хорошо. А ваша?

* * *

— Ты знаешь, как можно отличить порядочного человека от порядочной сволочи?

-Исключительно экспериментальным путём.

-Это как?

-Дай мне 100 баксов.

-Не дам!

-Эксперимент окончен.

* * *

— А можно снять что-нибудь совсем близко к морю?

— Можно.

— А есть варианты?

— Есть. Хотите я вам на буйке постелю?

* * *

— Такого бесстыдства я никогда не видел!

— А можно еще посмотреть?

* * *

— Нюханский!

— Что?

— У вас попытки суицида были?

— Нет.

— А почему?

* * *

— Скажи мне: какой твой родной язык?

— Не знаю.

— Ну на каком языке ты думаешь?

— А я вообще не думаю.

* * *

— Ты представляешь, мой мне постоянно с кем-то изменяет. Ну, просто почти каждый день… А я… Я ему столько раз была верна… Ну, тоже почти каждый день!

* * *

— Алё! Это скорая?

— Да.

— Перезвоните! Я с мобильного!

* * *

— Фима, сколько раз тебе повторять: включи ты эти новости! Кому там еще хуже, чем нам?!

* * *

— Скажите, вам приходилось пользоваться услугами «Секса по телефону»?

— Да.

— И какая же фраза вам больше всего понравилась?

— Вы не туда попали.

* * *

Небольшого мальчика в школе спрашивают:

— У Земли форма какая?

— У нее она круглая.

— А доказать это как? …

— Ну, пусть будет квадратная. Я не настаиваю.

* * *

— Каблукова!

— Чего тебе?

— Ты помнишь своей первый поцелуй?

— Да ты чего? Дура, что ли! Я и мужа-то своего первого не помню!

* * *

— Простите, вы с головой дружите?

— Я, извините, с ней не только дружу. Я с ней сплю!

* * *

— Вы верите в справедливость?

— Верю, но не доверяю.

* * *

— Штукин!

— Что?

— Ты слышал о том, что должен держать свое мнение при себе?

— Конечно, слышал.

— А почему не держишь?

* * *

— Товарищ начальник военного училища! Ваш курсант задержан при попытке изнасилования!

— При попытке или изнасиловании?

— При попытке!

— Тогда это не наш курсант.

* * *

— У вас деньги есть?

— Какие-то есть… Каких-то нет…

* * *

— Вы знаете, какая разница между одним рублем и одним долларом?

— И какая же?

— Один доллар.

* * *

— Алло! Ты сейчас можешь говорить?

— Могу.

— Тогда слушай…

* * *

— А вы кто?

— Я — женщина вашей мечты!

— Нет, что вы! Я не о такой мечтал!

— А сбылась такая!

* * *

— Дорогая, ты мне когда-нибудь изменяла?

— Ни-ког-да!

— Не по-человечески как-то…

* * *

Старичок такой, знаете ли, несколько «почти уже там» приходит в публичный дом и требует всех девочек к себе. Вообще всех. Выстроилась живая очередь. Одна, другая, третья… И со всеми у него получается, все очень довольны.

Ну потом, естественно, его провожают с цветами, музыкой и криками «браво!» А уже перед самым выходом хозяйка спрашивает:

— Ну, как? Как это у вас получилось?

— Вы знаете, так бы, может, и не вышло, но как-то удачно парализовало.

* * *

— Дайте мне бутылку минеральной воды!

— С собой?

— Нет, без вас.

* * *

— Официант, всем шампанского за мой счет!

— Но вы же здесь один.

— Я знаю.

* * *

— Дорогой, ты же видишь: мы не подходим друг другу.

— Да, но другим мы не подходим еще больше.

* * *

Надпись при входе в синагогу: «Входить сюда без головного убора — такой же страшный грех, как прелюбодеяние».

Внизу приписано: «Пробовал и то и другое. Колоссальная разница!»

* * *

— Почему вы, Скребков, отказываетесь служить в армии?

— Но я же там никого не знаю!

* * *

— Официант, в вашем крабовом салате совершенно нет крабов.

— Правда?

— Точно.

— Так ведь и в греческом салате совсем нет греков!

* * *

«Дети, кто взял крепость Бастилию?» — обратилась учительница на уроке истории к ученикам. Молчание. «Петрухин, кто взял Бастилию?» Петрухин: «Я не брал!» Учительница все рассказала директору. Директор заверил: «Они же – дети. Поиграют и отдадут…» Тут в кабинет вошел преподаватель труда: «А сломают – я вам новую сделаю!»

* * *

«Крым общий, санкций нет, в России честные выборы, мы – члены НАТО, в КНДР буржуазно-демократическая революция, личное мнение каждого (строго в рамках закона) всячески приветствуется, наша наука на уровне самой передовой, культура финансируется в разы больше, чем ВПК, дети с трех лет говорят на четырех языках, пенсии как в Норвегии, шенгенские визы бесплатно у всех желающих, хамство в далеком прошлом, Сталина с Лениным помнят только узкие специалисты, а цены в наших магазинах понизились на 70 процентов».

Это я, Володя, тихо с ума сошел или просто что-то слишком излишнее вообразил?

Прислал Владимир Вестер