Владимир Вестер | Анекдоты

Об авторе
Владимир Вестер (Вестерман Владимир Самуилович). Родился в Москве, где и живет в настоящее время. Автор книг «Фаворит(ы) Луны» (2005 год), «Как уберечься от пули, или жизнь наша советская» (2006 год, вместе с Геннадием Поповым), «Время партнеров» (2007 год), «СССР, или другая цивилизация» (2008 год), «Митрофан Глобусов «Мысли чувства»» (2010 год, в соавторстве с Владимиром Буркиным и Артуром Кангиным), «Великие неудачники» ( 2011, под псевдонимом «Александр Век» и в тесном единстве с Артуром Кангиным), «Отель разбитых сердец» (роман, 2012-й; длинный список «Русского букера» в 2013-ом). Член СП Москвы. Печатался в «Кольце А», «Дружбе народов», «Иерусалимском журнале» и других журналах.
Предлагаемые анекдоты собраны, а порой и придуманы, им, Владимиром Вестером.
Анекдоты
— Простите, как ваша фамилия?
— Спасибо, хорошо. А ваша?
* * *
— Ты знаешь, как можно отличить порядочного человека от порядочной сволочи?
-Исключительно экспериментальным путём.
-Это как?
-Дай мне 100 баксов.
-Не дам!
-Эксперимент окончен.
* * *
— А можно снять что-нибудь совсем близко к морю?
— Можно.
— А есть варианты?
— Есть. Хотите я вам на буйке постелю?
* * *
— Такого бесстыдства я никогда не видел!
— А можно еще посмотреть?
* * *
— Нюханский!
— Что?
— У вас попытки суицида были?
— Нет.
— А почему?
* * *
— Скажи мне: какой твой родной язык?
— Не знаю.
— Ну на каком языке ты думаешь?
— А я вообще не думаю.
* * *
— Ты представляешь, мой мне постоянно с кем-то изменяет. Ну, просто почти каждый день… А я… Я ему столько раз была верна… Ну, тоже почти каждый день!
* * *
— Алё! Это скорая?
— Да.
— Перезвоните! Я с мобильного!
* * *
— Фима, сколько раз тебе повторять: включи ты эти новости! Кому там еще хуже, чем нам?!
* * *
— Скажите, вам приходилось пользоваться услугами «Секса по телефону»?
— Да.
— И какая же фраза вам больше всего понравилась?
— Вы не туда попали.
* * *
Небольшого мальчика в школе спрашивают:
— У Земли форма какая?
— У нее она круглая.
— А доказать это как? …
— Ну, пусть будет квадратная. Я не настаиваю.
* * *
— Каблукова!
— Чего тебе?
— Ты помнишь своей первый поцелуй?
— Да ты чего? Дура, что ли! Я и мужа-то своего первого не помню!
* * *
— Простите, вы с головой дружите?
— Я, извините, с ней не только дружу. Я с ней сплю!
* * *
— Вы верите в справедливость?
— Верю, но не доверяю.
* * *
— Штукин!
— Что?
— Ты слышал о том, что должен держать свое мнение при себе?
— Конечно, слышал.
— А почему не держишь?
* * *
— Товарищ начальник военного училища! Ваш курсант задержан при попытке изнасилования!
— При попытке или изнасиловании?
— При попытке!
— Тогда это не наш курсант.
* * *
— У вас деньги есть?
— Какие-то есть… Каких-то нет…
* * *
— Вы знаете, какая разница между одним рублем и одним долларом?
— И какая же?
— Один доллар.
* * *
— Алло! Ты сейчас можешь говорить?
— Могу.
— Тогда слушай…
* * *
— А вы кто?
— Я — женщина вашей мечты!
— Нет, что вы! Я не о такой мечтал!
— А сбылась такая!
* * *
— Дорогая, ты мне когда-нибудь изменяла?
— Ни-ког-да!
— Не по-человечески как-то…
* * *
Старичок такой, знаете ли, несколько «почти уже там» приходит в публичный дом и требует всех девочек к себе. Вообще всех. Выстроилась живая очередь. Одна, другая, третья… И со всеми у него получается, все очень довольны.
Ну потом, естественно, его провожают с цветами, музыкой и криками «браво!» А уже перед самым выходом хозяйка спрашивает:
— Ну, как? Как это у вас получилось?
— Вы знаете, так бы, может, и не вышло, но как-то удачно парализовало.
* * *
— Дайте мне бутылку минеральной воды!
— С собой?
— Нет, без вас.
* * *
— Официант, всем шампанского за мой счет!
— Но вы же здесь один.
— Я знаю.
* * *
— Дорогой, ты же видишь: мы не подходим друг другу.
— Да, но другим мы не подходим еще больше.
* * *
Надпись при входе в синагогу: «Входить сюда без головного убора — такой же страшный грех, как прелюбодеяние».
Внизу приписано: «Пробовал и то и другое. Колоссальная разница!»
* * *
— Почему вы, Скребков, отказываетесь служить в армии?
— Но я же там никого не знаю!
* * *
— Официант, в вашем крабовом салате совершенно нет крабов.
— Правда?
— Точно.
— Так ведь и в греческом салате совсем нет греков!
* * *
«Дети, кто взял крепость Бастилию?» — обратилась учительница на уроке истории к ученикам. Молчание. «Петрухин, кто взял Бастилию?» Петрухин: «Я не брал!» Учительница все рассказала директору. Директор заверил: «Они же – дети. Поиграют и отдадут…» Тут в кабинет вошел преподаватель труда: «А сломают – я вам новую сделаю!»
* * *
«Крым общий, санкций нет, в России честные выборы, мы – члены НАТО, в КНДР буржуазно-демократическая революция, личное мнение каждого (строго в рамках закона) всячески приветствуется, наша наука на уровне самой передовой, культура финансируется в разы больше, чем ВПК, дети с трех лет говорят на четырех языках, пенсии как в Норвегии, шенгенские визы бесплатно у всех желающих, хамство в далеком прошлом, Сталина с Лениным помнят только узкие специалисты, а цены в наших магазинах понизились на 70 процентов».
Это я, Володя, тихо с ума сошел или просто что-то слишком излишнее вообразил?
Прислал Владимир Вестер