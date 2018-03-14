Владимир Брисов | Казусы зарубежного туризма

«Плавай в ванне»

Конспективно: Китай, остров Хайнань в Тихом океане, Hotel Sharaton. На пляже всегда стоит «свистулькин» в военизированной форме и не разрешает далеко заплывать: машет рукой, кричит, свистит, потом орёт в матюгальник. В тот день штормило, и за волнами не были видны головы пловцов. Воспользовавшись тем, что спасатель не призывает вернуться на песчаный берег, я уплыл за буйки.

Вдруг, чувствую, руки попали в пучок водорослей. И этот «пучок водорослей» начинает жечься. Понимаю, что это щупальца крупной медузы, прибитой штормом к берегу. И жженье неприятное, и появившийся страх сковали тело. Словом, еле добрался до тверди земной. Вылез из воды и лёг в гамак. Там есть такая услуга: гамаки между пальмами. Спасатель-свистулькин подбежал ко мне, прохрипел несколько фраз на китайском.

– Наверное, отходную молитву прочёл, – подумал я. Но уточнить не удалось: спасатель исчез так же быстро, как и появился.

Лежу я в полуобморочном состоянии в гамачке: кач-кач, – хорошо! Смотрю на левую руку – конкретно синяя и с красными кругами. Интересно, насколько ядовита эта тварь? Предыдущая встреча с большой медузой в Сиамском заливе оставила на память не проходящий шрам. Полчаса полежал, глубоко подышал и отошёл (нет, не в Мир иной, а в смысле полегчало). Вылез из гамака и ушёл на соседний пляж. А то, думаю, вернётся сейчас Свистулькин с каким-нибудь местным Айболитом, и давай иголки в меня втыкать. До тех пор, пока не стану похож на ёжика!

А вообще, остров Хайнань – это чудо. Дешёвые деликатесные море-продукты. Растёт множество фруктов. Днём воткнёшь в землю сухую палку, а вечером она уже зацветёт))). Особенно вкусны поспевшие на жарком солнце ананасы. Сейчас на дальние путешествия нет ни средств, ни сил. Греют душу и возвращают воспоминания шрамы и травмы полученные в разных путешествиях. Ну что же, во всём есть свой глубинный смысл. Даже в шрамах и отметинах на теле.

«Почти анекдот»

Когда-то первый раз летел в Пекин. Название столицы Китая в более употребляемом английском варианте – Бейджинг (Beijing). Летел устанавливать личные торговые связи. Маршрут: столица КНР – Бейджинг, далее южный торговый дракон – Гуанчжоу, затем райский остров Хайнань (самая южная часть Китая) – и, в заключение, не уступающий Нью-Йорку, устремлённый в будущее Шанхай, вонзивший в небо шпили суперсовременных билдингов. То есть все перемещения внутренними авиалиниями.

Накануне вылета из Бейджинга позвонил в российское торговое представительство с вопросом: «Воспользоваться мне международным аэропортом, в который прибыл из Москвы или другим – местным?». Сняла трубку девушка, представившаяся как Зоя. На мой вопрос чётко ответила: – Аэропорт «Цойдже».

Утром сижу в лобби отеля, пью кофе, жду такси. На ресепшене парнишка – ночной дежурный, и на английском ни бум-бум. Стал смотреть с ним карту Бейджинга. Я ищу нужные буквы на английском и русском, он штудирует иероглифы. Чёрт возьми, ползай взглядом хоть сверху вниз, хоть снизу вверх, нет ничего похожего на «Цойдже».

А тут и таксист прибыл. Инглиш знает на уровне «чипа-чипа» и «лука-лука». Юноша с ресепшена говорит мне «куда покажите, туда и отвезёт». И таксист подтверждает: «Еса, сэра». А стрелки часов «тик-так», и времени всё меньше до отлёта. И тут моё сонное сознание пронзила мысль, что «Цойдже» – это «тот же» в китайской транскрипции, а девушка такая же Зоя, как я Мао Цзэдун. Ткнул я пальцем в международный аэропорт, в который прилетел, и, к счастью, «попал в десятку». Уже позже я привык называть Конфуция – «Кунфуси» (Кун Фу-цзы), произносить тонально «Тяньаньмэнь». Китайский язык тональный и слоги имеют от одного до четырёх тоновых вариантов. Ещё добавьте нейтральный тон. И, вообще, если ты крутой мужик, то говорить должен так хрипло, будто залпом выкурил пачку крепких сигарет. Кстати, китайцы курят очень много, а над занимающимися спортом подшучивают, в глубине души, считая их бездельниками.

«Вишу, как муха в паутине»

Конспективно. Испания, Страна Басков, тихий, уютный городок Бакио, живу на ферме по выращиванию винограда и производству бутилированного вина. От фермы два пути: просёлочная дорога к Атлантике и тропа, ведущая в горы. Утром спускаюсь к песчаным пляжам океана, вечером поднимаюсь в поросшие лесом горы.

Однажды, на закате солнца, заметил над обрывом заросли старых кустов ежевики. Следуя российской привычке всегда что-то собирать – грибы, ягоды, лечебные травы, цветы, я полез в заросли колючей ежевики. В странах Запада очень трепетно относятся к дикой природе. Поэтому, срывают только то, что выращено своими силами в садах и огородах. Не принято плавать в реках и озёрах, уступая эту площадь многочисленным уткам, диким гусям, лебедям. Для себя люди создают бассейны, спа-центры и т.д. Городские реки Европы переполнены стаями крупной форели, но её никто не ловит – это вторжение в природу, а значит – моветон.

Потянувшись за очередной ягодой, чувствую, наступил в пустоту и падаю вниз. Оказалось, что песчаную почву смыло дождями или выдуло ветром, и я поставил ногу на тонкий слой травы и корней. Положение – отчаянное!

Подо мной обрыв метров 120-150. А я над этим обрывом в горизонтальном положении вишу на кустах ежевики, только частично прицепившихся корнями к твёрдой почве. И вернуться не могу, на тонкие свесившиеся ветки не обопрёшься, и падать вниз с высоты как-то тоже не весело. А людей в горах – никого. Хоть плачь.

Бог услышал мои мольбы. Повезло. Из дальнего селения на занятия в церковный хор ходили три мальчугана (я их не раз встречал). Позвал на помощь. Они с испугом посмотрели на меня и убежали. Ну, думаю, всё – хана. Пока вернутся в церковь, пока священник придёт на помощь… Нет, вижу, несут цепь (сняли с въезда, ведущего на частную территорию). Со второго захода поймал брошенный мне конец цепи, и подростки вытащили меня с трудом на твёрдую почву. Ребята деньги брать отказались. Утром, придя к священнику, я, по его совету, пожертвовал деньги на храм.

Ну и видок у меня был, когда я вернулся на ферму. Будто львицу пытался изнасиловать))). Весь в порезах от твёрдых, острых колючек, по которым меня протащили мои спасители. И соответственно, весь в крови. Хорошо ещё джинсы плотные одел, а то мог остаться и без мужских органов. Невольно вспомнил классика: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Как йоги спят на гвоздях? Загадка! Я, лёжа на колючках, чуть не отдал концы.

Испанки промыли мои кровавые царапины какой-то аптечной жидкостью, и через несколько дней я был, как новенький. Но ежевика с тех пор мне кажется невкусной.

THE END

С любовью к читателям, Владимир Брисов.