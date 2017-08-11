Валерий С. Коган | О рукотворных … «Символах»

Мы видим Солнце по пути — «за Горизонт»,

В искусно «слОженном из пальцев» – … Сердце.

Стиху — «комменту» зАдан нужный «тон»:

Измерить «частоту» эмоций – нехватает …

………………………………………… «герцев».

Ведь, Солнце – «сгусток» всех надежд на Свет:

На ясность мыслей и мечтаний,

Уверенность – в доступности Побед, …

На То, что хватит — знаний и … стараний.

Не Символ ль это: «жить – во имя Цели»,

Заложенной с рожденьем — в нас ?

И достижения которой — «нас родившие» —

………………………………………… хотели,

О чём молили, к Богу обращаясь …

………………………………………… каждый раз?

… «Мольба – мечта» услЫшана, мы верим:

Ведь, Мир построен — на Мечте и на …

………………………………………… Доверьи.

Ваш ВСК