Валерий С. Коган | О рукотворных … «Символах»

Мы видим Солнце по пути — «за Горизонт»,
В искусно «слОженном из пальцев» – … Сердце.
Стиху — «комменту» зАдан нужный «тон»:
Измерить «частоту» эмоций – нехватает …
………………………………………… «герцев».
Ведь, Солнце – «сгусток» всех надежд на Свет:
На ясность мыслей и мечтаний,
Уверенность – в доступности Побед, …
На То, что хватит — знаний и … стараний.
Не Символ ль это: «жить – во имя Цели»,
Заложенной с рожденьем — в нас ?
И достижения которой — «нас родившие» —
………………………………………… хотели,
О чём молили, к Богу обращаясь …
………………………………………… каждый раз?
… «Мольба – мечта» услЫшана, мы верим:
Ведь, Мир построен — на Мечте и на …
………………………………………… Доверьи.
Ваш ВСК