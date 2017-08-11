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Валерий С. Коган | О рукотворных … «Символах»

11.08.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Мы видим Солнце  по пути —  «за Горизонт»,
В искусно «слОженном из пальцев» – … Сердце.
Стиху — «комменту» зАдан нужный «тон»:
Измерить «частоту» эмоций – нехватает …
………………………………………… «герцев».
Ведь, Солнце – «сгусток» всех надежд  на Свет:
На ясность мыслей и мечтаний,
Уверенность – в доступности Побед,  …
На То, что хватит  —  знаний и …  стараний.
Не Символ ль это: «жить – во имя Цели»,
Заложенной с рожденьем —  в нас ?
И достижения которой — «нас родившие» —
………………………………………… хотели,
О чём молили, к Богу обращаясь …
………………………………………… каждый раз?
… «Мольба – мечта»  услЫшана, мы верим:
Ведь, Мир построен —  на Мечте и на …
………………………………………… Доверьи.

Ваш ВСК

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