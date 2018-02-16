Валерий Румянцев | Нужна ли нам такая «поэзия»?

(По страницам одного номера журнала «Урал»)

Давайте вместе почитаем стихи в литературном журнале «Урал». Отделом поэзии в этом журнале заведует Юрий Казарин, о котором в Википедии сказано следующее: профессор филологического факультета Уральского государственного университета, доктор филологических наук, председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России. Казалось бы, и уровень поэзии в журнале должен быть высочайшим, но — увы! – это, к сожалению, не так. Подозреваю, что толпы графоманов ломятся в редакцию журнала «Урал». Но если мухи летят на мёд, это ещё не повод считать их пчёлами.

Открываем первый номер за 2017 год. Автор первой стихотворной подборки – Елена Чарник. Вот два её стихотворения:

Ладно, пусть будут дома

И пусть чайки и голуби их окружают полётом

От этого утренний вид у домов, идиотский.

Птицы и окна. Рассохлые старые рамы, с трудом

их открывают жильцы изнутри

вдыхают пространство полёта.

х х х

на путь художника становишься

когда перестаёшь бояться тронуть

холст

лист бумаги

человека

собой

Про пунктуацию молчу. А про содержание и сказать-то нечего. Конечно, не каждый цветок даёт плод, не каждый поэт создаёт шедевр.

Есть такое английское изречение: «Проза – это слова в наилучшем порядке, поэзия – это наилучшие слова в наилучшем порядке». В текстах Е. Чарник (слова «стихи», «поэзия» здесь не уместны) не наблюдается «слов в наилучшем порядке». Елена, видимо, считает, что в момент написания вышеуказанных строк к ней пришло вдохновение. Однако, вдохновение приходит лишь к тем, кто способен вдохнуть в него жизнь.

Следующий – Олег Мошников. Ниже два стихотворения из его подборки:

Глаза девяно-

Столетней бабули

Блеклые, будто бы их

Обманули

Вне ареала – видят давно.

Крошки на одеяло –

Из довоенного, раннего –

Крошит девочка:

Гули-гули…

х х х

Растёт трава на крыше гаража –

Высокая, соловая, смешная…

На битум – спрос. Кирпич – подорожал.

А тут – бесплатно – поросль лесная.

В канаве – мусор. В рытвинах – асфальт.

Ползёт сорняк сквозь трещины… И что же?

А хочется – по имени назвать

И – ирокез соломенный взъерошить!

И это пишет член Союза писателей? Скорее всего, Олег Мошников считает, что он ухватил птицу счастья, но она оказалась подсадной уткой. Так и хочется спросить Ю. Казарина: «И долго вы ещё будете издеваться над читателями?».

Из подборки Елены Дуреко (чтобы не раздражать читателей) привожу лишь одно «стихотворение»:

Вдох – выдох, словно птица из груди,

прозрачная, воздушно-кучевая,

и тихая, и громкая, большая,

неведомая музыка летит.

Слова, как птичьи косточки, трещат

и тянутся опалубкой из скверов,

фасадов голубиных, сизо-серых, —

смотреть на них не больно натощак,

и жить, но осторожно, если с верой.

Слова и музыка. Оно. Житьё-бытьё…

Горбатых улиц стиснутые ноты,

и в воздухе остатки позолоты,

и певчие щемящие высоты.

Безвременье пернатое моё.

Так и хочется сказать создателю сего шедевра: «Когда душа поёт, смотри, чтобы она не фальшивила». Сравнить вдох-выдох с музыкой, значит, попытаться создать метафору, которая получилась явно неуклюжей. Ладно, можно допустить, что из груди вылетает «прозрачная» птица. Но уж тогда она никак не «кучевая» (густые белые клубы). Если автор не заглядывает в толковый словарь, то его обязан исправить зав. отделом поэзии. Или у нас теперь профессора филологии имеют именно такой уровень речевой подготовки? Оказывается, у Е. Дуреко «вдох-выдох» является «большой» музыкой. А что, музыка может быть маленькой? «Слова, как птичьи косточки, трещат» — это как? Когда их грызут, что ли? «Слова… тянутся опалубкой» — это всё равно, что написать «Слова тянутся совокупностью элементов, предназначенных для придания нужной формы монолитным железобетонным или бетонным конструкциям, возводимым на стройплощадках». Именно так, а не иначе, если заглянуть в толковый словарь и посмотреть значение слова «опалубка». «Смотреть на них не больно натощак». А смотреть на что-то другое натощак больно? «Горбатые улицы», видимо, могут показаться «стиснутыми нотами», если принять на грудь без закуски грамм 700 водки. «Безвременье пернатое моё». И какими же перьями покрыто безвременье Елены Дуреко? Подозреваю, что перьями невежества. А пыль невежества, как известно, оседает на окружающих. Справедливости ради, следует отметить, что строчка «и певчие щемящие высоты» великолепна. (Похвала особенно сладостна, когда её не ожидаешь).

Илья Семененко-Басин заявлен редакцией как представитель современного русского авангарда. Привожу один из его «шедевров»:

вышел из ванной, подумал

искусству не надзирать за политикой

а политика не надзирает за искусством

без опеки

поэтому вот это стихотворение

мной и зубной щёткой

как политический жест

оно сокрыто.

Ну что тут сказать? Нет слов. (Только не подумайте, что от восхищения). Посредственность торжествует, но это торжество вымышленное. Вывод напрашивается сам собой: никто не становится графоманом, пока не дойдёт до ручки. Хорошо хоть, что «мной и зубной щёткой», а не «мной и моим дырявым носком». Тема докторской диссертации Ю. Казарина «Поэтический текст как уникальная функционально-эстетическая система». Видимо, в этом опусе он увидел текст, в котором заключена «уникальная функционально-эстетическая система». А может быть, он всерьёз считает, что печать таланта тоже бывает неразборчива? Впрочем, человеку свойственно ошибаться в оценке своих ошибок.

Чтобы ответить на вопрос, почему Ю. Казарин печатает этот бред, нужно ознакомиться с его поэтическим творчеством. Благо, сегодня, когда существует Интернет, это не проблема. Набираю «Юрий Казарин, стихи». Вот два из них:

В пепельнице окурок,

в небе кусок луны.

Тысячу слов, придурок,

вытянешь из стены.

Спи, говорю, покуда

Счастья на свете нет:

мучает этот свет.

значит, иное чудо.

Прочитал и подумал: у многих большой словарный запас так и остаётся неприкосновенным.

х х х

Чтобы вырезать дудку из ветки в лесу,

нужен мальчик-заика и ножик,

и река, и чтоб небо щипало в носу,

и пыхтел под рябинами ёжик.

Скоро дождик равнине вернёт высоту,

в одуванчике высохнет ватка.

После ивовой дудочки горько во рту,

После ивовой музыки сладко.

А что, если мальчик не заика, то он дудочку вырезать не сможет? А если рядом нет реки и не пыхтит ёжик, – тоже не получится вырезать дудочку?

Вот уж действительно, какой пастор – такая и паства.

Как-то задал себе вопрос: не слишком ли строгие оценки я даю? И предложил приятелю (тоже любителю поэзии) почитать стихи в № 1 за 2017 год журнала «Урал». Через неделю спрашиваю его: «Читал? Ну как?» Он ответил одной фразой: «У каждой страны дураков – своё поле чудес».

Нужна ли нам такая «поэзия»?

Катастрофическое падение тиражей литературных журналов даёт исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Ладно бы один «Урал» «блистал» такой «поэзией». Подобная картина наблюдается у подавляющего большинства литературных журналов. А главные редакторы продолжают плакаться о падающих тиражах в надежде, что кто-то утрёт их слёзы, не желая понять, что это могут сделать только читатели.

Впрочем, не всё так плохо. Сегодня есть и другая поэзия, которая вызывает восхищение. Вот одно из стихотворений Михаила Анищенко:

Мы Русь ругаем по привычке,

Повсюду грязь и барыши…

Но ехал Чичиков на бричке

В потёмки собственной души.

Нас опоили зельем горьким,

Слепили пыльное клише.

Но дно, увиденное Горьким,

Он видел в собственной душе.

Веками ларчик замыкался,

Но в нём хранили ерунду.

И Данте в душу опускался,

А говорил, что был в аду.

Жива ещё в России Её Величество Поэзия!

Валерий Румянцев