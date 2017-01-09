Валерий С. Коган: «Возвращаясь в Год ушедший … »

«BOOKENDS & BEGINNINGS» –

как место Встречи

ПИСАТЕЛЕЙ-ИЗДАТЕЛЕЙ И … ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В суматохе уходящего 2016 года и президентских выборов – мы, извините, вовремя не проинформировали вас, дорогие Читатели, о знаменательном для нас событии – Встрече-общении с читателями, намеченной (фото 1) и состоявшейся 23 0ктября 2016 г. в удивительно гостеприимном месте (фото 2).

Фото 1. Реклама о событии – в газете «Обзор»

Фото 2. Уникальный книжный магазин “B&B” в Эванстоне

Встретившись, писатели-издатели — в ожидании гостей … уточнили детали проведения Встречи (Фото 3).

Фото 3. Писатели-издатели Игорь Цесарский (справа) и Валерий С.Коган

Встреча началась выступлением Игоря Цесарского — издателя и главного редактора издательского дома «Континент», который оповестил участников встречи о создании нового эксклюзивного издания: Альманаха «НОВЫЙ КОНТИНЕНТ» (Фото 4).

Фото 4. «Шапка» (заголовок) нового интернет-издания

Далее Игорь Цесарский ознакомил участников встречи с планами издательства на ближайшие годы, поведал о ,,, работе с авторами при подготовке и изданию их рукописей, специфике финансирования работ по редактированию и изданию рукописей и т.д.

“Издать как рукопись дешевле, малым тиражом?»- спросил Издателя Сергей Комков-Эпштейн.

«Есть варианты разные», — ответил И. Цесарский.

Он обстоятельно ответил также на другие вопросы читателей (Фото 5).

Фото 5. Беседа И.Цесарского с участниками творческой встречи

Во второй части встречи — Валерий С.Коган ознакомил собравшихся со своей новой и не совсем обычной и, наш взгляд, достаточно занимательной книгой (Фото 6).

Фото 6. Новая книга Валерия С.Когана

Раскрывая идею написания рассматриваемой новой книги и выбранную им форму подачи материала, автор «раскрылся», позволив тем присутствующим, кто пожелал этого, прочувствовать состояние человека, вдохновлённого теми удивительными картинами и фото, которые ему посчастливилось увидеть на «бегущей» ленте Фейсбука, и откликнуться на них (например, стихотворным комментарием). Тем самым автор как бы продолжил использование своего приёма — «находки», … особого, только ему присущего «НОВОГО ВЗГЛЯДА» на окружающий нас Мир, в развитие ранее изданного им 14-ти томного красочного Сериала «Живописцы Мира». НОВЫЙ ВЗГЛЯД: »Резюме в Стихах» (2008 — 2015 гг.). Автор также поделился со слушателями своим непростым опытом издания в США (без помощи спонсоров) 18-ти книг малыми тиражами, с последующим их тиражированием по заказам читателей из разных стран.

Общение сопровождалось демонстрацией на экране наиболее ярких страниц книги и зачтением отдельных комментариев в стихах (Фото 7).

Фото 7. Момент демонстрации фрагментов новой книги Валерия С.Когана

Валерий С.Коган ответил на вопросы собравшихся. Вниманию гостей встречи был предложен для приобретения набор презентуемой и ранее изданных книг. На Фото 8 представлен общий вид помещения, в котором состоялась встреча.

Фото 8. Валерий С.Коган отвечает на вопросы собравшихся

Встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере, чему немало спосoбствовало радушие хозяина «B&B», — улыбчивого Jeffrey Garrett.

Валерий С. Коган