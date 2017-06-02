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Валерий С. Коган | «Накатило …»

02.06.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Из Интернета вырван  …  Миг:

Сменяются — недели. месяцы и годы,
А мы по-прежнему – «у моря ждём погоды»:
Лишь провожаем взглядом  —  волн бегущих строй,
Фиксируя души своей … «настрой»,
Ведём  «учёт» —  событий,  мелких, еле зримых,
ВесОмых и порой … даже значИмых.
Но время «сглаживает» важность их и остроту,
А взгляд —  растерян: «зацепил» волну … «не ту».
Что нам могло напомнить о  Событьи важном
Или  поступке … «эпАажном»?
«Накат волны»: живёт — одно Мгновенье,
Всего один  «шажок» – в воды …
…………………………………… Движеньи.
И устремлении к тому, что ждало …
…………………………………… где-то  впереди.
И, словно лист сухой,  вдруг мимо …
…………………………………… пролетит,
Исчезнув, вслед за  пробежАвшею волной, —
Случайной мыслею … одной.
Бесследно всё проносит мимо Время,
Лишь оставляя на душе рубцы …
Мы одиноки среди глади моря:
Нет рядом — матерей, ушли … отцы.
Дрялеет всё. Мы … поседели-полысели:
Те стадии, когда «мудрели»,
Прошли давно:
Волной бегущей  — всё … «погребено».
Безжалостна в движении  — Вода:
Смывает  безо всякого  следа  –
Всё То, куда нам не вернуться … никогда.

Ваш ВСК

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