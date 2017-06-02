Валерий С. Коган | «Накатило …»

Из Интернета вырван … Миг:

Сменяются — недели. месяцы и годы,

А мы по-прежнему – «у моря ждём погоды»:

Лишь провожаем взглядом — волн бегущих строй,

Фиксируя души своей … «настрой»,

Ведём «учёт» — событий, мелких, еле зримых,

ВесОмых и порой … даже значИмых.

Но время «сглаживает» важность их и остроту,

А взгляд — растерян: «зацепил» волну … «не ту».

Что нам могло напомнить о Событьи важном

Или поступке … «эпАажном»?

«Накат волны»: живёт — одно Мгновенье,

Всего один «шажок» – в воды …

…………………………………… Движеньи.

И устремлении к тому, что ждало …

…………………………………… где-то впереди.

И, словно лист сухой, вдруг мимо …

…………………………………… пролетит,

Исчезнув, вслед за пробежАвшею волной, —

Случайной мыслею … одной.

Бесследно всё проносит мимо Время,

Лишь оставляя на душе рубцы …

Мы одиноки среди глади моря:

Нет рядом — матерей, ушли … отцы.

Дрялеет всё. Мы … поседели-полысели:

Те стадии, когда «мудрели»,

Прошли давно:

Волной бегущей — всё … «погребено».

Безжалостна в движении — Вода:

Смывает безо всякого следа –

Всё То, куда нам не вернуться … никогда.

Ваш ВСК