Валерий С. Коган | «Накатило …»

Из Интернета вырван … Миг:
Сменяются — недели. месяцы и годы,
А мы по-прежнему – «у моря ждём погоды»:
Лишь провожаем взглядом — волн бегущих строй,
Фиксируя души своей … «настрой»,
Ведём «учёт» — событий, мелких, еле зримых,
ВесОмых и порой … даже значИмых.
Но время «сглаживает» важность их и остроту,
А взгляд — растерян: «зацепил» волну … «не ту».
Что нам могло напомнить о Событьи важном
Или поступке … «эпАажном»?
«Накат волны»: живёт — одно Мгновенье,
Всего один «шажок» – в воды …
…………………………………… Движеньи.
И устремлении к тому, что ждало …
…………………………………… где-то впереди.
И, словно лист сухой, вдруг мимо …
…………………………………… пролетит,
Исчезнув, вслед за пробежАвшею волной, —
Случайной мыслею … одной.
Бесследно всё проносит мимо Время,
Лишь оставляя на душе рубцы …
Мы одиноки среди глади моря:
Нет рядом — матерей, ушли … отцы.
Дрялеет всё. Мы … поседели-полысели:
Те стадии, когда «мудрели»,
Прошли давно:
Волной бегущей — всё … «погребено».
Безжалостна в движении — Вода:
Смывает безо всякого следа –
Всё То, куда нам не вернуться … никогда.
Ваш ВСК