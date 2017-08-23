Валерий С. Коган | О тяге к … «самОвыраженью»

Из нас не всякий — «самОвыраженья» ищет:

Иному, просто, нехватает – соли … в пище.

Другой — в «неистовстве» от музыки бушует,

Его сосед — на суп «холодный» … «дует».

На первый взгляд – проблем серьёзных нету,

Хотя, не на любой вопрос, – мы сразу ждём

……………………………… ответа.

И мы, пытаяся свои поступки «разгадать»,

Что не всегда и не во всём — нам объяснимы,

СодеЯнного не сумев всего понять,

Наедине, вдруг, остаёмся — … с «ними».

Копаяся в «загадках» Жития и «срывах» —

……………………………… в поведеньи,

Впервые мысль пришла о том, что мыслится

……………………………… под ,,, «самОвыраженьем».

Сам я, однажды, в миг какой-то, ощутил всей плотью, что «прозой» жизни «насытился», переИзбытком «жёстких» по звучанью слов и сочетаний их — во фразах, что слышу — часто я … в «тирадах». Почувствовал я, словно «задыхаяся в удушьи», нехватку — «плавных переходов», характерных так — для стихотворных изложений и баллад. И я внезапно понял, что безмерно рад «находке», в поиске ответа на вопрос, меня поставивший втупик и «разрешённый», когда я в проблематику случайно «вник»: освоив, без особых затруднений: наверно, по подсказке сверху, до этого мне непривычный … «белый стих». Поверил, «выход» для меня, конкретно, — … есть. ПобОльше мыслей — рифмою «снабжать», связав их в строчки, — «смягчая» тем звучанье их и … даже очень. Определить, что «это», – оказалось … не так уж просто. Что «удалось», не это ль – первый признак «роста»? Стремления к чему-то и куда-то, толь, «дополнения» того, что не хватает – в «атмосфере», вокруг нас? Не все стесняются их «выставить» — для обозреньа, «напоказ». При «восполненьи», назовём её в миру, «нехватки» — нужна особая, «мужичья», с цепкостью звериной, — «хватка» … или «настойчивость» в свершении «ужасного чего-то», как, например: «баклуши бить» — аж … «до седьмого пота». Таилось многое в душе — навязчивой «идеей-болью», она и до сих пор, довольно часто «ноет», … подобно свежей ране с кровью, «присыпанной» толчёной … солью. Мысль оценила, выход есть из «тупика», так, «пресность прозы в изъясненьях» — могли б мы, рифмою связав их вместе, во — «состишья»: через строку иль две, не удалось коль эти «построенья» нам … в полноценные стихи продлить. Подобное касается стихов — к изображеньям самым разным (картинам в масле, акварелям, даже … фото). И в завершение … пример наглядный – «поясненье»:

«Попробовал» и «затянуло» — … вмиг,

Искусство блогера, без колебаний, я –

……………………………… «постиг»:

Освоив стихотворные «комменты»,

Стал рифмой «обрамлять» …

……………………………… отдельные моменты,

Что вдохновляли «стихотвОрить» —

……………………………… в « серой прозе дней»,

«Забыв» конечность «прозябанья» … в ней.

Ваш ВСК