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Валерий С. Коган | О тяге к … «самОвыраженью»

22.08.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ

Из нас не всякий —  «самОвыраженья» ищет:
Иному, просто, нехватает – соли … в пище.
Другой —  в «неистовстве» от музыки бушует,
Его  сосед — на суп «холодный» … «дует».
На первый взгляд – проблем серьёзных нету,
Хотя, не на любой вопрос,   –  мы сразу  ждём
……………………………… ответа.
И мы, пытаяся свои поступки «разгадать»,
Что не всегда и не во всём — нам объяснимы,
СодеЯнного   не сумев всего  понять,
Наедине, вдруг,  остаёмся — … с «ними».
Копаяся  в  «загадках»  Жития и «срывах» —
………………………………  в поведеньи,
Впервые   мысль пришла о том, что мыслится
……………………………… под  ,,,  «самОвыраженьем».

Сам я, однажды, в миг какой-то, ощутил всей плотью, что «прозой» жизни «насытился», переИзбытком «жёстких» по звучанью слов и сочетаний   их —  во фразах, что слышу — часто  я …  в «тирадах».  Почувствовал я, словно  «задыхаяся в удушьи», нехватку —  «плавных переходов», характерных так —  для стихотворных изложений и баллад. И я внезапно понял, что безмерно рад «находке»,  в поиске ответа на вопрос, меня поставивший втупик и «разрешённый»,  когда я в проблематику случайно «вник»: освоив, без особых затруднений: наверно, по подсказке сверху, до этого  мне непривычный … «белый стих». Поверил, «выход» для меня, конкретно, — … есть. ПобОльше мыслей — рифмою  «снабжать», связав их в строчки, — «смягчая» тем  звучанье их  и  … даже очень. Определить, что «это»,   –  оказалось … не так уж просто. Что «удалось»,  не это ль – первый признак «роста»? Стремления к чему-то и куда-то, толь, «дополнения» того, что не хватает – в «атмосфере», вокруг нас? Не все стесняются их «выставить» — для обозреньа, «напоказ».  При «восполненьи»,  назовём её в миру,  «нехватки» —  нужна  особая, «мужичья»,  с цепкостью звериной, —   «хватка»  …  или «настойчивость»  в свершении «ужасного чего-то»,  как, например: «баклуши бить» —  аж … «до седьмого пота». Таилось многое  в душе — навязчивой «идеей-болью», она и до сих пор, довольно часто  «ноет», … подобно   свежей  ране с кровью, «присыпанной» толчёной … солью. Мысль оценила,  выход есть из «тупика», так, «пресность прозы в изъясненьях» —  могли б мы,  рифмою связав их вместе,  во —  «состишья»: через строку иль две,  не удалось  коль эти «построенья» нам … в  полноценные стихи  продлить. Подобное касается стихов — к изображеньям самым разным (картинам в масле,  акварелям,  даже … фото).  И в завершение …  пример  наглядный – «поясненье»:

«Попробовал»  и  «затянуло» — … вмиг,
Искусство блогера,  без колебаний,  я  –
……………………………… «постиг»:
Освоив стихотворные  «комменты»,
Стал рифмой «обрамлять» …
……………………………… отдельные моменты,
Что вдохновляли «стихотвОрить» —
……………………………… в  « серой прозе дней»,
«Забыв» конечность «прозябанья» … в ней.

Ваш  ВСК

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