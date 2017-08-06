Валентин Нервин | Тридевятое августа

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Тридевятое августа

* * *

По окоему туманов

вот и пришел, наконец,

месяц колючих каштанов

и заполошных сердец.

Лето почти на излете:

поторопись угадать

пряные запахи плоти —

малую, но благодать.

Пуще любви и неволи,

время летит по кривой –

по траектории боли

за окоем дождевой.

Нам уготована участь

благословить, уходя,

запах травы и певучесть

августовского дождя.

* * *

Когда, повторяя речные изгибы,

певучие звезды летят с высоты,

на сушу выходят летучие рыбы,

забытые сны

и живые цветы.

Увы, никакой эпохальный философ,

ни в общем зачете, ни сам по себе,

еще не решил окаянных вопросов

о жизни и смерти,

любви и судьбе.

Я знаю, уходят и люди, и реки,

державы и сны рассыпаются в прах,

но было от века и будет вовеки:

Земля – на китах,

а любовь – на цветах!

* * *

Под звездами,

кочующими с юга,

я жил тогда у черта на хвосте

и вольная, как музыка, подруга

раскачивала время в темноте.

В апофеозе нежности и боли

соединялись на одной струне

свободные диезы и бемоли,

сиятельно дарованные мне.

Потом я засыпал на сеновале,

а звезды кочевали по судьбе

и новые созвездия сияли

не для меня,

но сами по себе.

* * *

Кончается наше недолгое лето любви,

дрожит на излете крапленое время свободы,

и там, где вчера заливались мои соловьи,

дурная кукушка пошла окорачивать годы.

Наверное, поздно, наверное, возраст не тот –

молва перемоет мои затрапезные кости,

и стану мишенью для сакраментальных острот,

для малопонятной и неуправляемой злости.

Валяйте, чего там, и сам порезвился бы, но

кончается лето – последние копья ломаю.

И я понимаю, что это ужасно смешно,

хотя, очевидно, я многого не понимаю.

НЕДОЛГАЯ ЛЮБОВЬ

Волна нахлынула,

потом отхлынула –

остались камешки на берегу,

любовь недолгая была, да сгинула,

но позабыть о ней я не могу.

Гуляет по небу шальная молния

и отражается в речной воде,

ушла вдоль берега любовь недолгая

и не встречается уже нигде.

Моя недолгая любовь не сбудется –

она развеется, как на ветру,

но отражение в реке заблудится

и не забудется,

когда умру.

* * *

…утекаем как вода

из невидимой горсти.

Уплывая в никуда,

убывая во плоти,

на потребу выбирай,

ибо нет пути назад:

правый берег — это рай,

левый берег — это ад.

В компетенции богов

только нечет или чет.

Меж кисельных берегов

даже время не течет.

* * *

Как будто не спишь,

но при этом боишься проснуться,

как будто бежишь, но совсем никуда не спеша —

и вот наступает пора, наконец, оглянуться,

и в столп соляной обратится живая душа.

Бывает и хуже: забудешься и обернешься,

душой соляной сатанея в дорожной пыли-

как будто не спишь, но уже никогда не проснешься,

как будто бежишь,

но, уже не касаясь земли.

МАЛЬВЫ

Цветы называются мальвы.

В какой-то безумной дали

росли благородные пальмы,

но мальвы у них не росли.

Когда-то слились воедино

в потемках моей головы

Мальвины, мечты, Коломбины,

цветы, африканские львы.

Какие фонтаны бурлили

тогда в придорожной пыли,

где только собаки бродили,

да бедные мальвы цвели!..

Спасибо судьбе и свободе

по мере отпущенных дней,

но август уже на исходе,

а песни грустней и грустней.

Кончается лето и, может,

когда я свое допою,

красивые мальвы положит

судьба на могилу мою.

* * *

Тридевятое августа.

Ночь напролет

я сижу в полутемном углу «поплавка»

и какой-то эстет на эстраде поет:

— Ах, зачем эта ночь так была коротка!..

От луны по воде незатейливый след,

городского романса простые слова –

дежавю продолжается тысячу лет:

человек умирает, а память жива.

В акватории неба, у всех на виду,

по течению ночи плывут облака.

Не гони лошадей,

я допью и уйду.

Тридевятое августа.

Жизнь коротка.

* * *

Пока стрижей стремительная стая

выныривает с облачного дна,

лежу в траве, до неба дорастая,

по лабиринтам воздуха и сна.

Пути господни неисповедимы

равно для птиц, деревьев и земли;

фантазии мои необходимы

какому-нибудь облаку вдали.

А ветер, налетая временами,

раскачивает сны и тополя,

и с высоты,

которая над нами,

не разобрать,

где я, а где земля.