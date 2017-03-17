Валентин Нервин | Стихи

Коротко об авторе

Нервин Валентин Михайлович. Родился в 1955 году в Воронеже. Получил высшее экономическое образование. Более 15 лет состоял на государственной гражданской службе в ранге советника.

Член Союза российских писателей, автор 11 книг стихотворений и афоризмов. Победитель международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции», лауреат международного Чеховского конкурса юмористической поэзии и прозы (Германия), международного литературного конкурса «Лира Боспора». Обладатель Почетного диплома им. Н.Некрасова международного конкурса песенной поэзии «Зов Нимфея». Дипломант Международной гильдии писателей (Германия).

В 2012 году отмечен специальным призом Евразийского Фонда Культуры «Яблоко Поэзии». Лауреат литературных премий им.Н.Лескова (Россия) и им.В.Сосюры (Украина), специальной премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии-2013).

Живет в Воронеже.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЛЮБВИ

* * *

Моя весна была простужена

и безоглядно влюблена;

миниатюрная француженка

со мной гуляла допоздна.

Тянуло сыростью от города

и сквозняками от реки,

мы были счастливы и молоды,

любой простуде вопреки.

Земному таинству причастные,

мы оприходовали дань,

пока французские согласные

лечили слабую гортань.

Переболеем и расстанемся,

но, как потом ни назови,

мы не умрем и не состаримся –

по обе стороны любви.

ПРЕЛЮДИЯ

Четвертый ряд, пятнадцатое место –

и память вышивает по кайме

недолгую прелюдию оркестра

и женщину, поющую во тьме.

Не говорю о таинствах и тайнах,

но жили в измерениях иных,

сошедшие с небес обетованных,

солистки филармоний областных.

А я – студент, влюбленный, как попало,

бегущий на концерты всякий раз,

не зная, с кем жила, кому трепала

нервишки и прически напоказ.

И целый год, шалея от восторга,

стипендию пуская на распыл,

конфеты я таскал из военторга

той женщине, которую любил.

Четвертый ряд, пятнадцатое место –

почти двенадцать месяцев подряд…

Но, как-то раз, по недосмотру, вместо

четвертого, я сел на третий ряд.

И жизнь моя вошла в иное русло,

по мере ускоряющихся дней.

Но женщина дарила мне искусство –

и я снимаю шляпу перед ней.

НОЧНАЯ ПТИЦА



Всю недолгую ночь напролет

между Южным и Северным полюсом

перелетная птица поет

о любви человеческим голосом.

И звезда от любви до земли

долетает ночными зигзагами,

и плывут по морям корабли

под красивыми гордыми флагами.

…Эта жизнь утечет, как вода,

но поет и поет непонятная

птица, женщина или звезда –

перелетная,

послезакатная…

ВОСПОМИНАНИЕ О МУЗЫКЕ

Под звездами,

кочующими с юга,

я жил тогда у черта на хвосте

и вольная, как музыка, подруга

раскачивала время в темноте.

В апофеозе нежности и боли

соединялись на одной струне

свободные диезы и бемоли,

сиятельно дарованные мне.

Потом я засыпал на сеновале,

а звезды кочевали по судьбе

и новые созвездия сияли

не для меня,

но сами по себе.

* * *

Тридевятое августа.

Ночь напролет

я сижу в полутемном углу «поплавка»

и какой-то эстет на эстраде поет:

— Ах, зачем эта ночь так была коротка!..

От луны по воде незатейливый след,

городского романса простые слова –

дежавю продолжается тысячу лет:

человек умирает, а память жива.

В акватории неба, у всех на виду,

по течению ночи плывут облака.

Не гони лошадей,

я допью и уйду.

Тридевятое августа.

Жизнь коротка.

ЮЖНОЕ

Пряный запах южного курорта,

белые магнолии в цвету;

по дороге от аэропорта

карамель растаяла во рту.

Поселюсь у самого залива,

у седого грека-чудака,

чтобы видеть, как неторопливо

море переходит в облака.

Содержатель маленькой таверны,

где всегда столуются в кредит,

обожает Грина и Жюль Верна,

говорит красиво и навзрыд.

Винный погреб делу не помеха:

можно, выпивая перед сном,

слушать укороченное эхо

вечного прибоя за окном.

А потом хозяйке, до упаду,

заливать за дружную семью,

за великолепную Элладу,

за дурную голову мою.

Только море – цвета перламутра,

долгий разговор накоротке,

и, неувядающий наутро,

виноградный вкус на языке…

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

По всему побережью погода в миноре,

за душой ни гроша – золотая пора.

Коктебельская осень выходит из моря,

как Венера выходит из бара с утра.

Угорелое время проносится мимо

и гуляет, не выше больной головы,

пряный запах вина и шашлычного дыма,

так похожий на запах горящей листвы.

Лишь один катерок тарахтит у причала,

увозя отдыхающих прямо туда,

где Антонов поет, как ни в чем не бывало,

и не кончится лето уже никогда.

ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

1

Как не затосковать

в осенних городах? –

всё кажется чужим

и всё не слава богу;

последние цветы

на клумбах и в садах

стоят, как фонари,

и гаснут понемногу.

А заполночь снега

нагрянут свысока

на эти берега,

сведенные мостами,

и, как бы невзначай,

осенняя тоска

уйдет за облака

осенними цветами.

2

Спуститься к реке,

побродить у затонов –

осенние звезды

на глади дрожат;

опавшие листья

каштанов и кленов

которую ночь

под ногами шуршат.

Я знаю, что скоро

ударят морозы,

но звезды и листья

у лета в долгу,

хотя хризантемы,

тем более, розы

давно отцвели

на моем берегу.

3

Вот и осень по жизни пришла,

листья заживо падают в спешке;

у кого не попросишь тепла –

ни золы тебе, ни головешки.

Что романсы, когда наяву,

сообразно развитию темы,

остается посыпать главу

лепестками больной хризантемы.

Выше неба и ниже земли,

о весне поминая некстати,

полетели мои журавли,

догоняя тепло на закате.