В творческом мире Максима Богдановича

Минское издательство “Кнігазбор” предложило читателям сборник «Светлый ж след будет вечно живым… Жизненная и творческая судьба Максима Богдановича. Статьи, переводы» – это результат многолетних исследований доктора филологических наук Тимофея Лиокумовича – известного учёного-литературоведа, критика и переводчика. В книге утверждается мысль о том, как важно сегодня в литературоведении обращать внимание на решение проблемы антропоцентризма, то есть, изучения личности, этноса, народоведческого потенциала литературы как главных этнокультурных цивилизационных составляющих, проблему модификации взглядов на национальный историко-литературный процесс в его отношениях с мировым историко-культурным развитием, потому что они направлены на консолидацию поликультурного общества в современном мире.

Актуальность книги Т.Лиокумовича, к тому же увидевшей свет, когда отмечается 125-летие со дня рождения и 100-летие со дня смерти М. Богдановича, заключается ещё и в том, что она учит читателя интерактивному процессу живого общения, умению слушать Другого, и тем самым лучше понимать себя. Вместе с тем она помогает нам увидеть, как этновитальность и мультикультурность была реализована в судьбе и творчестве белорусского поэта-интеллектуала М.Богдановича, каким способом происходило освоение им духовно-ценностных основ жизни через разные культуры, и какой была форма поиска белорусским поэтом своей идентичности, самого себя.

Исследователь справедливо отмечает, что восточнославянские литературы и культуры (русская и украинская) неслучайно эффективно отразились в судьбе и творчестве М.Богдановича, потому что проникнуты идеей гуманизма и любви к людям, независимо от их национальной основы, и привлекательными художественными достижениями образного воспроизведения действительности.

В разделе «Пушкинские изречения в эпиграфах Максима Богдановича» Т.Лиокумович представляет широкую панораму использования белорусским классиком, рассматривающим «эпиграф, как ключ, открывающий тайники авторского замысла и служащий важным компонентом художественного произведения», крылатых выражений, взятых из сочинений великого поэта. Исследователь на конкретных примерах показывает чуткое богдановичевское отношение к подбору кратких цитат, помещаемых перед произведением для пояснения и полнейшего выявления основной идеи, для успешного осуществления своего творческого намерения. В сборнике наглядно исследуется роль пушкинских фраз белорусским поэтом для концентрации авторской экспрессивной концепции, необходимой для успешного усиления смысловой и художественной убедительности собственных стихотворений.

Т.Лиокумович учитывает, что вечные темы жизни и смерти, мотивы одиночества, «тоска по тайне звёздной», присутствуют в лирике М.Богдановича – одного из наиболее ярких поэтов-белорусов начала ХХ века, и утверждает, что этим роднят её с настроением творчества М.Лермонтова.

В главе «Богдановичевский Лермонтов», не упуская из виду позиций Р.Берёзкина, М.Лазарука, М.Ларченки, О.Лойки, автор одновременно выносит на суд читателей своё аналитическое видение процессов влияния русского поэта на тематику, проблематику, стиль, мотивы творчества белорусского художника слова: «М. Богданович стремился проникнуть в сущность трагического воспринимания лермонтовской поэзией суровой действительности, отделиться от того, что считал в ней слабым, и взять на вооружение то, что считал необходимым для себя как человека и творца».

Исследование Т. Лиокумовича подтверждает, что в украинской литературе белорусский поэт чувствовал себя «как рыба в воде». Автор справедливо отмечает: «произведения Богдановича украинской тематики служили росту заинтересованности белорусов жизнью украинского народа, украинской культурой, укреплению взаимного уважения и добрососедских отношений между двумя народами, что, без всяких сомнений, содействовало дальнейшему расширению многонациональных мотивов в белорусской литературе». В специальном разделе «С доверием к слову украинского собрата» исследуется творческое воздействие самобытного художника украинской прозы М.Коцюбинского на автора «Венка» при создании этнографических очерков “Червонная Русь”, “Угорская Русь”, литературно-критической статьи “Образы Галиции в художественной литературе”, в которых, по мнению литературоведа, “белорусский писатель открыл всероссийскому читателю неведомый до того времени красочный свет удивительных районов украинской земли, а также постигал историю общественно-культурной и экономической жизни Галиции и Прикарпатья”. Т.Лиокумович разъясняет, почему М. Богданович воспринимал своим «однодумцем украинского побратима», которого М.Горький считал «человеком высокой духовной культуры», проповедовавшим, что люди «должны бы улыбаться миру дружески».

Т.Лиокумович отмечает, с чем нельзя не согласиться, тот факт, что очерки, путевые заметки, литературно-исследовательские статьи М.Богдановича, в которых поэт цитировал фрагменты произведений М.Коцюбинского, хотя и были написаны им на русском языке, но «сыграли заметную роль в развитии белорусской словесности, поскольку принадлежат перу белорусского автора, что расширяло традиционные границы белорусской литературы как по содержанию (выход за рубежи деревенской тематики, овладение искусством отражения инонациональной сферы действительности), так и в жанровой системе (путевые очерки, образные историко-этнографические исследования)”.

Автор книги доказательно подчёркивает, что М.Богданович понимал, что белорусская литература может и должна развиваться в контексте мировой, и потому сознательно приобщал её к достижениям античной и западноевропейской литератур. И естественно, что это прикосновение к передовой литературной мысли плодотворно влияло на творчество поэта. Особенно ярко оно проявилось в его стихотворной форме и художественном стиле.

Стремясь ввести на равных белорусскую поэзию в пантеон развитых литертатур мира, М.Богданович придавал важное значение органическому слиянию белорусских и зарубежных традиций. Об этом выразительно повествуется в разделе «Полные соты мудрой речи мне по душе»: “Несмотря на то, что М.Богданович был поглощён белорусской окружающей средой, он не выпускал из-под внимания всемирную культуру, понимал, что национальная культура не может успешно развиваться в вакууме…”.

Т. Лиокумович удостоверяет, что белорусская культура воспринималась молодым поэтом, знавшим и другие культуры, как способ познания картины мира, как средство определения места своего народа в нём. М.Богданович вдохновенно переводил с белорусского языка на русский произведения Я.Купалы, украинских поэтов – Т.Шевченко, В.Самойленко, И.Франка. А с русского на белорусский язык – А.Пушкина, А.Майкова. С немецкого – Г.Гейне, Ф.Шиллера. С греческого – Горация, Овидия. А также сербские, украинские, скандинавские, испанские, японские, персидские песни.

В главе “Максим Богданович – переводчик Янки Купалы” Т.Лиокумович на конкретных примерах анализирует те пути, которые помогали белорусскому поэту “близко познакомить всероссийского читателя с достижениями белорусской литературы…”, а переводы, по мнению М.Богдановича, “положительно содействуют пробуждению нацонального самопознания белорусов”.

В последний год своей жизни, работая в Минске, Максим Богданович, уже будучи больным открытой формой туберкулёза, жил на квартире у Змитрока Бядули. Вполне оправдано, что Т.Лиокумович отдельную главу «Побратимы» в своей книге отвёл творческим связям З.Бядули и М.Богдановича, обосновывая это “взаимным расположением людей, которым объясняется дружба, опирающаяся на духовную близость, на общность взглядов и интересов, на злободневные проблемы жизни… Чем больше высокие цели объединяют людей, тем более сильная прочность и чистота отношений между ними…”.

Анализируя стихотворение З.Бядули “М.Богдановичу”, которое было опубликовано в газете «Вольная Беларусь» 26 мая 1918 года, Т.Лиокумович напоминает, что «З.Бядуля одним из первых отметил важное значение богдановичевского творческого наследия для Белоруссии. Он также одним из первых заявил о бессмертности поэта, произведения которого «не перестают волновать сыновей горя и печали”.

Т.Лиокумович отводит в своей книге значительное место и эмигрантской теме в лирике М.Богдановича – раздел «А сердце всё стремится к отцовскому краю…». Он справедливо подчёркивает, что «тема эмиграции не могла не волновать поэта, который основную часть жизни вынужден был провести за пределами Белоруссии и на собственном опыте прочувствовать всё отчаяние расставания с родным краем, что требовало титанического напряжения физических и моральных сил».

Автор монографии особое внимание обращает на присущее поэту глубокое чувство Родины, общности славянских судеб, братства и дружбы народов. Закономерно обозначает, что наиболее яркими темами в поэзии М.Богдановича являются темы любви и восхищения родной землёй («Народ, Белорусский Народ!», «Эмигрантская песня», «Как Базиль в походе умирал», «Белоруссия», «Антей», «Погоня» и др.), а также романтического изображения характера своего народа. В стихотворении «Подыми к небесам свои взоры» поэт взволнованно писал:

Подыми к небесам свои взоры –

И ты станешь опять, как дитя,

И затихнут больные укоры,

Пропадут, от души отлетя.

Ей не нужно ни счастья, ни ласки,

В сердце нет ни тоски, ни забот.

Ты – царевич мечтательной сказки.

Эта тучка – ковёр-самолет.

Т.Лиокумович доказывает, что опыт М.Богдановича, внёсшего большой вклад в развитие поэтической культуры белорусов, «учит писателей быть утвердителями, знаменосцами гуманистических идеалов, придерживаться гражданской позиции, не отрываться от народа, быть выразителями его надежд, насыщать его духовную жажду, национальную ориентацию сочетать с общечеловеческими заботами, утверждать вечное и прекрасное в жизни”. М.Богданович гордился тем, что белорусская интеллигенция “никогда не впадала в шовинизм, не стремилась к унижению прав соседних национальностей”.

Книга Т.Б.Лиокумовича, рассказывающая о самоотверженном служении белорусского классика отцовскому краю, «родному слову, необходимости постоянного творческого поиска, без которого невозможно достичь значительных успехов», свидетельствует о глубине авторского понимания места и роли белорусской литературы и творчества М.Богдановича, в частности, в формировании национальных и общечеловеческих ценностей.

Автор монографии справедливо отмечает, что «для последователей поэта его требования новаторского изображения действительности извечны, потому, что остаются актуальными для каждого художника слова и содействуют успешному развитию литературы, а М.Богданович, имя которого стало святым для белорусов, с его жизнеутверждающими произведениями, неподвластными времени, воспринимается современником новых поколений и активным участником нашей духовной жизни».

Действительно, творчество М.Богдановича, который так много сделал для белорусской культуры за свою недолгую жизнь, можно считать гимном своей родине и одновременно призывом к тому, как важно и значимо для человека любой национальности уметь вести диалог не только в рамках своей этнической культуры, но в мировом мультикультурном пространстве. При этом как необходимо и значимо, впитав в себя культурные ценности нескольких народов, быть открытым и готовым к диалогу и полилогу.

Весьма уместен в сборнике раздел «Увлечение словам М.Богдановича», значительно расширяющий масштабы личности поэта, поскольку раскрывает интерес белорусских художников слова к творчеству М.Богдановича. Он содержит восхищённые оценки литературного наследия поэта такими художниками слова, как Я.Купала и Я.Колас, З.Бядуля и К.Чорны, М.Танк и П.Бровка. Я.Брыль и Р.Бородулин, О.Лойко, М.Стрельцов и др. Целесообразно к месту помещены и благодарные стихи-посвящения белорусскому поэту и его вкладу в развитие белорусской литературы – Н. Гилевича, А.Гречаникова, В.Дубовки, В.Короткевича, М.Лужанина, В.Шнипа, Е.Янищиц.

Книга содержит более двадцати выразительных переводов произведений М.Богдановича, сделанных автором монографии – Т. Лиокумовичем. Им отведён в книге раздел «Когда глядел на солнце я…». Среди стихов поэта, вероятно, автором монографии выбраны для перевода те, которые наиболее близки духовному восприятию переводчика. Это стихи «Моя душа», «Триолет», «Вечер», «Озеро», «Из песен белорусского мужика», «На чужбине», «Набегает оно…» и др. Их талантливая русская интерпретация – ещё одно наглядное веское доказательство глубокого авторского проникновения в своеобразный богдановичевский поэтический мир.

Книга Тимофея Лиокумовича, как и вся его научная деятельность, подтверждает мысль о том, что литература, которой он служит всю сознательную жизнь, является одним из главных средств налаживания межкультурного диалога, способом достижения взаимопонимания между людьми. Она написана таким языком души, который помогает консолидировать поликультурный социум, лучше понимать окружающий мир и себя и потому с интересом будет воспринята отечественными и зарубежными читателями-интеллектуалами, учёными-филологами, любителями поэтического слова.

Мария Жигалова,

действительный член АПСН РФ