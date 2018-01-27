Вадим Егиян закончил Ташкентский архитектурно-строительный институт. Он дизайнер со знанием компьютерных программ, художник-оформитель в стиле компьютерной графики. Пейзажист в современном направлении живописи. Его работы выставлялись в художественных галереях и в Культурных центрах Ташкента. Вадим продолжает поиск своего художественного языка, изначальные «азы» которого почерпнул в творческой мастерской своего деда, известного художника-пейзажиста Арутюна Егияна (Шакарова).

Несколько работ В.Егияна.

Т.Е.