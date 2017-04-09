Умер поэт, написавший бессмертный «Город золотой»

В Германии на 82-м году скончался Анри Волохонский, написавший стихотворение «Рай» («Над небом голубым…»). О смерти сообщили израильским СМИ друзья поэта.

Положенное на музыку Владимира Вавилова «Над небом голубым…» сначала исполнял Алексей Хвостенко. Широкую известность композиция получила после выхода фильма «Асса», где эту песню поет рокер Борис Гребенщиков.

Волохонский родился в Лениграде в 1936 году. Окончил городской химико-фармацевтический институт, Институт озерного рыбного хозяйства. В 1973 году получил разрешение на выезд за границу, жил в Израиле, работал биохимиком.

С 1985 года поэт жил в Германии, где сотрудничал с Радио Свобода.

Анри Волохонский начал писать стихи еще в 1950-х, он также сочинял прозу и друматургию. Расходились его произведения в самиздате. В СССР опубликовали только одно стихотворение его авторства — басня «Кентавр» вышла в журнале «Аврора» в 1972-м, за год до эмиграции.

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