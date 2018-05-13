Театральный фотограф Илья Долгихъ

Около двух лет назад в «Новом Континенте» был опубликован мой текст о студенте актерского факультета одного из ведущих театральных учебных заведений России, который совмещал учебу с обязанностями рабочего сцены в одном из столичных театров. О чем и рассказал в виде дневниковых записей с литературной подачей их в книге «Путеводитель по театру и его задворкам», что вышла в солидном российском издательстве. Студент, рабочий сцены и автор книги на тот момент — Илья Долгихъ.

С того времени он получил диплом, удостоверяющий его право заниматься актерской профессией, закончил курсы фотографии, где написал диплом об американском мастере фотографии Эндрю Уайете (что требует отдельного разговора), получил приглашение в Московский академический музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Заметим, в качестве фотографа на договоре.

Теперь, освоив и цифровую камеру, он фиксирует как репетиционные процессы, так и премьерные показы спектаклей сегодняшнего репертуара Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В них есть аура театра, немного мистическая и романтическая к тому же, та самая жизнь за кулисами, которую зрители не видят, и на сцене, которая открывается публике во время показа очередного спектакля. Несомненно, что фотосъемка Ильи Долгихъ динамична, в ней есть артистизм, представление о театре изнутри его, то, что он видел, будучи рабочим сцены и то, что в совокупности разносторонних усилий становится не просто спектаклем, а событием.

О том, как Илья Долгихъ стал театральным фотографом, честно говоря, будучи им по призванию, по изначальной любви к театру, он рассказывает сам в своих лаконичных заметках, которые с его разрешения приводятся ниже. О том, что есть для него съемка в театре, можно судить по его фото, часть из которых также здесь представлена. И к сказанному им, к увиденному из того, что и как он создает , показывая свой миф о театре, добавить нечего, собственно говоря. И то, и другое — очевидно, потому что профессионально, талантливо и в контексте того, что есть театр в нашем понимании его сейчас.

Илья Абель

Илья Долгихъ. Прямая речь.

Я работаю в театре по договору. При том, что есть постоянный фотограф «ставке». Теперь их Но у всех свои обязанности. В первый год сотрудничества с театром я тоже снимал все подряд, хотя и работал также по договору. Теперь же я снимаю только премьерные спектакли, и все, что им сопутствует: от первых репетиций до премьер, включая монтировки.

На моих фото есть и репетиционные моменты, безусловно, но иногда их трудно отличить, потому, что на последних этапах работы все актеры уже в костюмах и все играется всерьез. Вот то, что я снимал за это время: В прошлом сезоне я работал на премьерных спектаклях «Пиковая Дама» А.Тителя, «Эдип и герцог Синяя борода» Р.Туминаса, «Метаморфозы любви» (автор музыки А.Журбин), также снимал текущий репертуар театра (оперы «Манон» А.Жагарса, «Евгений Онегин», «Сказки Гофмана» «Любовь к трем апельсинам», «Богема», «Кармен», «Любовный напиток», А.Тителя, «Мадам Баттерфляй», «Тоска» Л.Налетовой) репетиции, монтировки, работу художественных и декорационных мастерских.

Однако настоящей работой я считаю только премьерные спектакли, конечно, а не те, которые идут там уже много лет. Меня пригласил работник театрального музея на премьеру «Пиковой дамы» в 16 году, посмотреть свежим взглядом на новый спектакль. И после этого меня пригласили работать. Курсы я к тому времени не заканчивал, просто, пока я работал в мастерских, все знали, что я увлекаюсь фотографией, да и я сам довольно часто ходил с фотоаппаратом по театру и снимал для себя то, что там происходило, пока работал в мастерских.

Итак, стоило мне только добровольно уйти из театральных мастерских, как меня, спустя месяц позвали снимать премьеру в новом сезоне, в тот самый театр, где я проработал до этого четыре года. Я прикинул свои шансы – до этого я снимал только на пленку и в руки не брал цифровой фотоаппарат, но решив, что нет ничего невозможного, для человека с интеллектом – согласился.

Было приятно вернуться на старое место совершенно в другой должности. Шел самый разгар репетиций, и я погрузился в работу. Театральные люди знают, что если ты проработал в театре даже небольшой отрезок времени, ты знаком уже практически со всем коллективом. И это мне здорово помогало и помогает теперь в моей работе. Я могу попасть в такие места, куда сторонний человек не сможет попасть при всем желании, и сделать интересные кадры.

Так получилось, что моей первой театральной работой, в качестве фотографа был спектакль П.И.Чайковского «Пиковая дама». Эта опера всегда была моим самым любимым классическим произведением и от этого работа была еще более приятной.

Отсняв монтаж декораций, репетиционный процесс и премьеры, я был удивлен, что заказчику понравились мои фотографии и меня пригласили работать в качестве фотографа. После премьеры в атриуме театра была подготовлена выставка, посвященная трем спектаклям «Пиковая дама», которые шли в нашем театре. Первая, была в 20-е, вторая – в 70-е годы XX в., и последняя – премьера 2016 года, в постановке А.Б.Тителя. И третий блок выставки состоял полностью из моих фотографий.

На протяжении 2017 года я снимал и премьеры ,и текущий репертуар театра. Могу сказать, что премьеры – это всегда самая интересная, и плодотворная работа. Ты видишь, как создается новое произведение изнутри и так или иначе участвуешь в этом, всегда мучительном, но и приятном процессе и растешь вместе с этим произведением.

Мне, как актеру по профессии, снимать спектакли не просто интересно, но это и своеобразная школа, я вижу, как работает с актерами режиссер, как создается образ героя, как сплетается общая канва всего спектакля и как из обрывков и отдельных сцен спектакль рождается, как целостное произведение.

В работе театрального фотографа важно не просто снимать, но и погружаться в материал и литературный и музыкальный. Когда я снимал «Пиковую даму» я, приходя домой, слушал этот спектакль в записи, перечитал повесть А.С.Пушкина, искал интересные стыки и метафоры, которые потом пробовал воплотить в фотографиях. Работая на постановке спектакля «Метаморфозы любви», на музыку А.Б.Журбина, премьера которого состоялась в прошлом году, я настолько увлекся темой произведения, что начал вновь перечитывать Фридриха Ницше, чем давно собирался заняться, хотя никак не мог приступить. Причем перечитывать все, с первого тома. Дело в том, что спектакль – это три одноактные оперы, и в третей части, героями предстают – Р.М.Рильке, З.Фрейд, Л.Самоме, Ф.Ницше, П.Рэ, мне эти люди всегда были интересны и близки и фантазия, разворачивающаяся на сцене помогла мне вновь погрузиться в атмосферу того времени и подарила множество приятных переживаний и впечатлений. Я до сих пор с удовольствием хожу на этот спектакль. Еще одним приятным фактом было и то, что моя фотография украшает афишу этого спектакля.

В новом, 2018 году, в нашем театре я снимаю только премьерные спектакли, я считаю это своего рода повышением, и с удовольствием погружаюсь в эту работу. Это позволяет мне уделять время своей профессии – сниматься, искать новые театральные проекты, заниматься flamenco-гитарой, читать, путешествовать.

Последний спектакль, на котором я работал – «Енуфа», Леоша Яначека, его премьера состоялась в феврале этого года. Мои фотографии к этому спектаклю можно увидеть на официальном сайте театра, на других театральных порталах Москвы и в немецком театральном журнале «Opernwelt».