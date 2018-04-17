Светлана Казина | О правилах поведения в горах и взаимовыручке

Была со мной такая история, после которой даже байки по Алтаю ходили про погибшую девушку в горах Алтая, но не суть. Я хочу сказать о некоторых правилах поведения в горах и взаимовыручке. Ну, и может быть, даже кто-то узнает здесь себя и своих товарищей. А что? Совесть взыграет, щёки покраснеют, глотку перехватит, накатит слеза и, может быть, даже мысленно раскается этот кто-то… (размечталась).

… Итак…

Шли мы как-то летом группой на конях по Кучерлинской тропе к Белухе. Впереди руководитель группы, сзади коневод, посредине ещё несколько человек верхом. Извилистая тропа идёт вдоль высокого берега над горной рекой Кучерла. Тропа поднимается всё выше и выше, становится всё уже и уже. И чем у́же, тем теснее лошади жмутся друг к другу. Так и идём тесной цепочкой… Подходим к самому узкому месту, максимально узкому и максимально высокому на этом участке тропы. Слева от нас впритык — бом (скалистая отвесная стена), справа — обрыв.

И вдруг (ох уж этот вдруг!) — навстречу нам идёт группа туристов с Ак-Кема. Именно в самом неудобном месте, где разминуться просто невозможно, даже если бы они вжались в стену. Но вжиматься никто из них и не собирался. Наоборот. Туристы были молоды, в основном молодёжь, шли с маршрута, шли с Ак-Кема, соответственно, находились в состоянии эйфории, соответственно, всех встречных встречали с точки зрения «бывалых» и «повидавших», то есть криком, приветствиями и хохотом.

Кто знает, что такое лошадь, уже сейчас поймёт — о чём я. Лошади — крайне пугливы. Те, кто ходит в конные маршруты, знают, что нельзя пугать лошадь шумом, криком, взмахом рук, резкими движениями и даже шуршанием конфетной обёртки. В любой момент, испугавшись чего-то (даже пчелы) кони могут отпрыгнуть в сторону, взды́биться или понести.

И вот неожиданный затор — конная группа лоб в лоб встречается с пешей группой на самом узком месте тропы, между бомом и пропастью. Впереди идущая группа радостно орёт: «О-о-о-о!!! Приве-е-ет! Вы откуда? Чо-каво? Как расходиться будем?!»… Крик, шум, гам! У коней шок, испуг и паника! Начинается эффект домино: первая лошадь встаёт на дыбы, бьёт задом в морду сзади-идущего коня, тот резко пятится назад, толкая следующего за ним и т. д…

Удержать коней невозможно, уструни́ть тоже, предчувствую беду, в голове одна мысль: «Ноги из стремян! Быстро! Не успею, застрянут ботинки – конец!» И, едва я подумала об этом, впереди-гарцующий конь с руководителем группы на спине широким скачком прыгает в пропасть, видимо, видя только такой выход из этой ситуации. Знаю, что будет дальше. Узду на себя тянуть уже бесполезно, понимаю, что сейчас будет мой прыжок.

И действительно — через секунду то же самое делает и мой конь. Далее — как в кино, замедленная съёмка… Реально замедленная!… Поэтому читайте неспешно…

Медленно и плавно мой конь летит в пропасть, я вынимаю в воздухе ноги из стремян и далее — вообще нечто неосуществимое и фантасмагоричное: так же замедленно и плавно каким-то чудом я отталкиваюсь от коня и в невообразимом кульбите, в невесомости, прямо в воздухе разворачиваюсь лицом к скале, максимально вытягиваюсь в спинном прогибе и хватаюсь за куст, боковым зрением продолжая видеть, как мой конь медленно уходит вниз… вниз… и вниз … Висю… Пардон, вишу…

Смотрю вверх – слава Богу, кони сверху больше не сы́пятся. Смотрю вниз – коней и моего друга не видно. Только слышно, как глубоко внизу шумит горная река… Подтягиваю ноги, ставлю на уступ, лезу вверх. Наконец над обрывом появляется плачущая голова девушки из нашей группы: «Светочка, ты жива?! Мы думали, ты всё…»

… А у меня только одна мысль – там, внизу, мой друг. Что с ним?… Далее я укорачиваю происходящее. После того, как я выбралась на тропу, мы увидели, как наш товарищ самостоятельно лезет вверх по обрыву со сломанной напрочь рукой. Сильный, решительный и сосредоточенный, он выбирается на тропу, садится на камень и начинает самостоятельно вправлять свою руку, вставляя кость в сустав. Но самое главное – всё это время, пока длилась эта история с полётами в пропасть, с поиском упавших людей и коней, с перевязкой раненого и обдумыванием транспортировки обратно в лагерь и в населённый пункт, всё это время НИКТО из той встречной группы эйфоричных туристов НЕ ПРИШЁЛ НАМ НА ПОМОЩЬ!

Более того: с того момента, как кони начали прыгать со скалы, ту группу с тропы КАК ВЕТРОМ СДУЛО! Все смылись с места происшествия, словно их и не бывало!.. Даже аптечку не предложили… И вот это меня поразило в тот день особенно!

Что же с нами творится, люди, если в момент беды, смертельной опасности, человек тихо исчезает с места инцидента, вместо того, чтобы прийти на помощь?! Что это за люди? Какие у них были родители? Какие у них будут дети? И вспоминают ли они когда-нибудь этот эпизод из их жизни? Этот поход в горы… Этот их «романтический» поход к священной Белухе…

Обобщение: мне сложно сейчас призывать вас, люди, к братству и взаимовыручке вообще по жизни и в частности в горах. Кто я такая, чтобы заяснять вам сейчас о правильности и неправильности поведения в проверочных ситуациях? Я лишь прошу тех, кто в горах встречает конные группы – не пугайте лошадей! Это крайне опасно.

Эта история не одна в моей практике. Была история, когда я вела группу квадроциклистов, которые не пожелали остановиться, встретив всадников на конях, а промчались мимо с грохотом и пафосом бравых бруталов. Я, конечно, отматерила ребят, как лихой коневод, но было поздно, потому что один конь всё-таки поднялся на дыбы, и девочка-туристка едва усидела в седле, слава богу, не свалившись коню под копыта…

Таких историй я знаю множество. И поэтому у меня просьба: люди, ведите себя осмотрительно в походах. Уважайте встречные группы, особенно когда встречаетесь на горной тропе. Например, есть неуклонное правило для двух встречных групп: «Верхний пропускает нижнего», т. е. группа, спускающаяся вниз, должна сойти с тропы и пропустить тех, кто поднимается. Пешие пропускают конных. Не трудно? Не трудно…

Позвольте ещё несколько простых правил для тех, кто приедет к нам в горы, на Алтай, можно?

— При встречах с людьми на тропе (с местными жителями и туристами) – здоровайтесь. К сожалению редко это вижу. Обычно нахмурятся и шпарят, глядя под ноги, либо проводят таким высокомерным взглядом, что аж неприятно делается.

— Понимаю, жалко делиться на «сухом» привале запасами своей личной воды, хочется сказать что-то типа: «А ты почему не взял бутылку побольше и вообще – почему пьёшь так много?» Но когда вас припрёт, тогда вспомните следующее правило: «В горах не просят – в горах предлагают».

— Если вы уже сидите на стоянке у костра за чаем, а в это время туда выползает ещё одна группа, то людей, только что «с тропы», угощают горячим чаем, компотом, киселём, что там у вас в котле есть. Не жмитесь, предложите, они скорей всего откажутся, но им будет приятно)

— Если вы случайно нашли чью-то «заброску» (запас еды) – не трогайте её. Не вами положено – не вами будет взято.

— О мусоре: «Стоянка после нас должна быть чище, чем до нас». Тут всё понятно, думаю. Убирайте свой мусор и, по возможности, чужой.

— И самое простое правило: «Не сри на тропе!» В прямом смысле. Приспичило – отойди подальше со своей малой или большой нуждой. Большую нужду прикопайте вместе с туалетной бумагой так, чтобы и намёка на вашу «мину» не оставалось. Ну а влажные салфетки и гигиенические прокладки – непременно уносите с собой!

Очень прошу принять мой посыл, суть которого я описала выше…

Ну а ПыСы сегодня будет такой: первое — после той истории все остались живы, кроме двух коней. Один погиб на месте (разбился, долетев до реки), второго, думаю, съели при возвращении в село, потому что пол-крупа ему срезало при падении, а с такой травмой он на селе не работник…

Второе: сначала я постеснялась говорить о мистике, но сейчас всё же скажу. Помните, в посте о посещении Агафьи Лыковой я описала свой диалог с игуменом Гурием? Когда он просил меня нее искушать Бога лишний раз? Так вот я понимаю – о чём он. Мой Ангел Хранитель не раз подхватывал меня на свои сильные крылья, когда я спотыкалась по жизни в прямом и в переносном смысле. Подхватил и в этот раз. Потому что я совершенно отчётливо помню, как во время полёта в пропасть кто-то очень большой и сильный без усилий взял меня под мышки, снял с коня, вынул мои ноги из стремян, и аккуратно повесил на куст. Ей Богу, не вру.

Это я к чему? Искушая – не переусердствуйте. А если другого выхода нет, то не забудьте потом поблагодарить всех богов за счастливый исход бедового происшествия… Мы тогда вернулись в лагерь, но на следующий день, уже в меньшем составе, снова пошли к Белухе. Пешком. Потому что я точно знала – всё будет отлично. И путь, и погода, и кадры, и знакомства у Горы… А уж в любимой часовенке Михаила Архангела, что стоит у самого ледника, я знала, кому и за что молиться…

… Интересно всё же: этот какой-нибудь кто-то из той самой группы покраснел сейчас, прочтя эту историю?

Светлана КАЗИНА

На фото: та самая Кучерлинская тропа и то место. Снято на днях, сверху, с вертолёта.