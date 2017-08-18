Светлана Чернышова | Стихи

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Об авторе

Светлана Чернышова. Родилась и долгое время жила в небольшом городе, который называется поэтично – Большой Камень, в Приморском крае. По профессии – медик, психолог. Живу в г. Севастополе, Крым. Публиковалась в журналах, альманахах и коллективных сборниках.

Почти исландская сага. Заклятие

За весёлый нрав ли, за красоту, за остренькое словцо?

Наложила заклятье колдунья на жену короля.

Лицом потемнела колдунья и крикнула:

Будет тебе вот так:

Будешь спать в королевской постели три дня в году,

Будешь есть королевские яства три дня в году,

Будешь видеть детей и мужа три дня в году.

Остальное время будешь без отдыха спину гнуть

В провонявшей рыбой лачуге грубого мужика,

Ублажать будешь деревенщину-рыбака.

Покатилась жизнь, как велела колдунья ей:

Королева в сочельник видит подросших за год детей,

Обмирая сердцем, идёт с королём в постель –

Не разъять их горячих тел.

— Не разлюбишь меня?

— Никогда! Никогда…

Пролетают три дня, быстро – северные ветра

Вот и всё,

К рыбаку собираться пора.

А рыбак глаза проглядел и лучин не тушил,

Ненаглядную ждет, шьёт сапожки из рыбьих жил,

Видит – вот она, будто солнце, в лачугу зашла

Ой-ла-ла-гу-ла-ла!

Не разъять их горячих тел.

— Не разлюбишь меня?

— Никогда! Никогда…

И не спится колдунье – всё вышло совсем не так!

И не скорбь, и не мрак, хоть с виду – наперекосяк.

И заклятья не снять –

Королева носит обручальных два перстенька:

Королевский – с агатом,

И витой – из слёз рыбака.

Одежды

«…моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо»

1.

Эльза Раиловна Шнитке знатной была портнихой –

взглядом наметанным, острым сходу определяла

будет глубокий вырез или глухая стойка,

складки-плиссе насколько скроют отвислый зад.

К месту ли бутоньерка, не крупноваты ль стразы.

Я принесла на платье розового поплина.

Цаплей она ходила, плечи мне расправляла,

больно, ребром ладони, хлопала по животу

(чтобы в себя втянула)

Ах, как она творила, ах, как она ваяла

талию, грудь и бедра будто из розовой глины!

Кем ни была я только… неженкой, Афродитой,

клячей, принцессой, Евой – вкупе с пропащей девкой.

Эльза мне говорила: «Всё бы вам греховодить,

стыдно с мужчиной спати без божьего благословенья,

пусть освятит союз ваш. К свадьбе такое платье

будет тебе, какого нет ни в одном салоне»

Я износить не успела сшитое Эльзой платье:

быстро сдала портниха, меньше чем за полгода.

Высохла, грудь её стала месивом сине-красным,

плыл по квартире смрадный запах гниющей плоти.

Эльза пошить успела платье для встречи с Богом,

правда, оно оказалось больше на три размера.

Раньше со знатной портнихой казусов не случалось:

тютелька в тютельку шила… Эльза в гробу лежала,

я на неё смотрела, странные были мысли:

«Нет, не идет ей бархат грубый чернее ночи»,

мысленно примеряла к смерти цвета и ткани:

Сочную терракоту, желтую цикламену,

Белый? Жемчужно-серый? Ржавая сталь? Индиго?

….. Лён?

……… Поплин?

.. Атлас?

…………. Ситец?

Вискоза?

Нет, не подходят смерти

ткани любого цвета.

2.

… ещё… я опять влюблена.

Не стыдно признаться: в того же.

Камней загрубевшую кожу

врачует волна.

Как ветрено здесь без пальто,

в лиловом штормующем платье…

Ты можешь, конечно, сказать мне

о том,

что дикое время грядёт,

наш мир накануне безумства,

нелепы подобные чувства –

полёт

в потёмках слепых мотыльков.

Гляжу на весеннее море.

Не странно, не страшно, не больно

легко.

Безвременье опередив,

летят мотыльки ошалело

над мёртвым, над чёрным, над белым.

Над алым –

моим.

3.

…когда в бутиках на любые размеры и вкусы –

одежды. Льнёт к пальцам – шерсть, хлопок, гипюр, трикотаж,

шить платье (в хибаре по улице Щорса) у Русы,

наверное, глупость и блажь.

Блажу… замерла истуканом – примерка.

Портнихи остроты, щипки, но опять

по городу день электрический меркнет.

На сколько?

На час ли? На пять?

В наш век двадцать первый – и свечи, и тени,

«буржуйки» скупое тепло,

И платье у Русы лежит на коленях

безвольно, как птица с подбитым крылом.

Я всё сберегу долгой памятью: кофе

остывшую чернь, громкий треск сигарет,

скрип ходиков. Русы насмешливый профиль

и фразу: «Нет, милая. Выхода нет»

….

Готово!

— ох.. божежмой.. плачешь?? Вот дело…

не нравится здесь?? Уберём, подошьём!

— нет, Руса! Всё славно! Всё так, как хотела!

Я плачу совсем не о том,

не о том!

И ветер в окно залетает некстати,

атлас закипает, как льдистый прибой..

мне Руса пошила чудесное платье.

Для вечной невстречи с тобой.

* * *

я в это утро всё присвоила себе:

двух клёнов перехлёстнутые тени,

сорочьи пляски в лиственном огне,

на тротуаре за ночь выросшую лужу,

и девочку-заику, что хотела спросить меня о чем-то.

замерев,

она сухими, в трещинках, губами

пыталась слово вымолвить,

но вырывалось лишь в неловких спотыканиях: «ты-та-та»

я тоже так бывает, говорю,

когда вдруг грянет нежности моей

оркестрик духовой,

дыхания сбоя и перехватывая.

я безраздельно всё присвоила себе:

дорогу через рынок, рыжих псов слюнявые, виляющие орды,

бомжеватого юнца,

что грецкие орехи продаёт.

нынче

полным-полно орехов.

я видела, он собирает их в саду больничном.

но мне они горчат

и пахнут застарелой болью

настоянной на хлорке и вине.

но как же ловко, демонстрируя прохожим тонкокожесть сорта,

юнец раздавливает в грязной пятерне

орех,

одним нажатьем.

о, грецкий мир мой –

лакомый, больной!

падение и хруст непойманных мгновений…

и сердца мякотная нагота,

когда с улыбкой жалкой на лице

присвоенное снова раздаёшь

ворам, лжецам, пророкам, дилетантам.

* * *

говорила мне бабка – не спи на закате…

сплю, и видится как наяву:

в старомодных ботинках, поплиновом платье

над землей незнакомой плыву.

разверзаются тучные облаки мая,

разлетается лиственный гул,

вижу: внуки мои – не Иван и не Марья

по тенистой дорожке бегут,

ах ты, господи… и угостить ведь их нечем!

хоть бы пряник – синицей в руке!

и смеются они, и лепечут, лепечут

что-то мне на чужом языке.

леденцовою мятой полощутся травы,

алым варевом льется закат.

где кровинки мои… может, это – Варшава?

Сидней? Прага? Ганновер? Хальштатт?

и всё дальше их лица, и голос всё глуше,

и несёт меня ветер от них.

разбуди меня – вынь, будто перышко — душу.

я прошу… разбуди,

разбуди.

ПИАНИНКА

покупая по случаю «сталинку»,

торжественно клянусь:

не выбрасывать пианино старенькое,

пыль с него стирать тихохонько, чтоб не скулили клавиши расстроено,

чтоб не клацала черная крышка, аки Цербера пасть.

до смерти теперь мне с этим приданым маяться,

вкруг него на цыпочках чтобы не тревожить Лидочку

в консерваториях, где тишайший лёд и беспамятство.

ах, как Лидочка черешню кушала

брызгал сок на концертную кофточку,

ей Авдотья: «Божечки, девка бедовая!»

ай, смеётся Лидочка, пальцы нервные вытрет о платок батистовый,

да на пианинке играть – светлеет в сталинке,

всех гостей — и бухгалтеров, и особистов — на слезу пробивало

как там, Лидочка, в консерваториях

о колымской земле поётся под вальсы Шуберта?

Цербер рвется с цепи, кровью харкает,

твой платок батистовый особисту в аду

ночь и ночь мерещится.

давеча заполночь вижу — Лидочка.

крышку подняла и нервными пальчиками

клавиши перебирает.

— что тебе? спрашиваю

— здесь, говорит, между ре и до

упала косточка черешневая.

боюсь, вдруг провалится, прорастёт в аду.

— в инобытие не майся, Лидочка.

я найду

Три письма Оле Горнадзе

1.

Оля, как там у нас?

Я тебе не пишу никогда «как там у вас»,

Потому что родина малая не отпускает

никого. В самолет, в кладь ручную,

под юбку гуттаперчевой бортпроводницы –

ползком и ничком, чтобы однажды

Над Черным морем ветер Маньчжурский

[Желтый ветер маньчжурский говорящий высоко] Птиц голодных носил – мельтешат, пританцовывая,

Невесомые и кричат по-нашему,

будто озябшие на оптовых рынках китайцы:

— Калаша, ка- ла – ша! Мель, куня, ски-

Ски-

Тка!Даже в грецких орехах, что под ноги падают

много маньчжурского есть –

Йод и жир отъевшихся к долгой зиме барсуков.

А вот женщины, Оля, здесь другие.

В них какая-то солнечность что ли и оранжерейность –

Разноцветье круглогодичное, легкомыслие лепестковых одежд.

впрочем,

разноцветье везде…

Иногда раздражает – монохромии изредка хочется,

особо зимой: снега, в серые шали до пегих бровей закутанных деток –

Их как с мёдом бочонки на санках скрипучих везут.

Так о родине что?

Вот ты скажешь, моя же за мной не пришла

в глушь приморскую?

Ты ошибаешься, Оля.

Тут недавно, в фб, листала фотографии френда,

Он, вернее, она в солнечной Грузии отдыхала,

На фото рассмотрела я дом, что на х’олме стоял –

[Ударение именно так] И лучи заходящего солнца освещали окно –

Под тяжелое красное дерево – рамы,

лакированные, в трещинах все, будто

много Арагви весной разлилось.

У тебя ведь по-прежнему те самые,

старые окна?

Ты волшебную Грузию эту

не сменила на мертвенный пластик?

Нет?

Не меняй.

2.

Грустно мне, Оля, бывших соотечественников в фб читать.

Не потому что, прежнюю родину хают, строча на чистейшем русском,

да и шрамы от БЦЖ у нас с ними один в один, как родинки у близнецов,

а потому что сразу случай вспоминается.

Помнишь, детей забирали

из захламленной квартиры, в ноябре это было.

Мамаша их заперла и гулеванить ушла,

на неделю.

Дети, что могли, нашли и съели – гречу сухую, макароны из пакетов,

потом хором под дверью плакать начали.

Соседи милицию вызвали,

дверь взломали и нас вызвали.

Приехали, а в карманах наших шаром кати:

ни булки с маслом, ни конфеты,

ни печенькой завалящей угостить – стыдно и страшно.

Ты сразу двоих на руки взяла, женщина крепкая,

я – одного, младшего

и понесли вниз.

А тут мамаша их, дыша духами-перегарами,

поднимается по лестнице.

И дети, что вроде уже нас полюбили,

доверчиво к нам жались,

вырываться стали – котята с отросшими когтями –

Пищать и выцарапываться – к мамаше.

Уезжать не хотели.

И ведь вспоминается, Оля, этот случай без всякого нарратива –

нет логики в образах моих и мыслях, а так же в повествовании.

Да и лучше, наверно, там, за бугром.

Но хоть бы на английском писали свои мысли бывшие соотечественники.

На английском я совсем не понимаю.

3.

Всё бытовуха, Оля. Даже поэзия бытовуха.

Рифмы сметает, так дворник листья сметает.

Да и земля им, короче, пухом,

Потому что двух богов не бывает:

Или дом божок: кресло, телек, спицы,

Счастье настороженное будто взгляд подростка.

Или… дома нет, но зато ты птица.

Полетишь над Елабугой. Хрупко, хлёстко

Надорвётся небо по швам и светит

солнце сквозь зияющие надрывы.

Как оно там, птице, меж тем и этим

Миром неприглядным и сиротливым?

Это осень всё… и темней, и гуще

мысли.

Ветер ломится в окна, двери.

Кофеёк допьёшь. На кофейной гуще

две дороги.

Глупости…

Суеверье.