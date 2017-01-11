Соотношения и противоположности живописи Александра Каневского

Существуют понятия общепринятые и понятия отвлечённые. Между этими понятиями – бездна непонимания новых явлений в живописи. Если раньше достаточно было изобразить реальный окружающий мир, то сегодня человеческое сознание требует изобразить мир нереальный, параллельный, невидимый, космический. Человечество живёт в сложных условиях первой половины XXI века, когда появляются множество претензий на мировое значение в изобразительном искусстве: будь то концептуальная неопрятность, либо синтетическая материализация гипертрофированных фигур. Между абстрактным и реальным изображением, неожиданное возникает совершенно непонятное, на первый взгляд, явление. Личность художника, как и его живописное мышление, раскрывают одновременно перед зрителем сверхъестественные соотношения и противоположности мира подсознательного; того мира, который преследует нас в дурных снах, в тяжёлых раздумьях, в жуткой обособленности общепринятых и отвлечённых понятий.

Я всматриваюсь в изобразительное мышление Александра Каневского. Это истинно новое возрождение живописных приёмов Босха, Челлини, Филонова. Босх первым раскрыл и показал сущность наших снов-фантасмагорий, Челлини сплёл причудливым образом части человеческого тела, Филонов показал тот скрытый от реального постижения мир, в котором барахтается наше подсознание. Каневский пошёл дальше – разрушая уже утверждённые приёмы – и на их обломках выстраивая новое искусство, сверхзначимое в своей основе. Но откуда явилось это сверхзначимое?..

Александр много путешествовал в разных странах мира. Религия, литература, искусство и архитектура этих стран, явилась темами его ранних работ. Но даже в тех ранних работах он достигает высот ещё не покорённых ни одним современным живописцем. С годами его искусство всё более усовершенствуется, достигая апогея, когда замкнутая оболочка лопается и созданное духовной натурой художника врывается в современный мир. Италия – родина первых выдающихся мастеров изобразительного искусства, обращает пристальное внимание на Александра Каневского. Выдающийся итальянский критик Витторио Сгарби говорит: «“Новое Возрождение”, которым Каневский определяет своё искусство, это новая метаисторическая интерпретация, вычисленная его провидческим гением, стремящимся к преувеличениям и диспропорциям, помогающим ему выставить на обозрение все наши внутренние иррациональные импульсы».

Можно не только согласиться с оценками итальянского критика, но и более глубоко развить его высказывание. Всё дело в том, что искусство Каневского не укладывается ни в какие теории сегодняшнего восприятия. Мыслимо ли, соотношения и противоположности уложить в единый багаж искусства, если оно – это искусство не укладывается в стандарты стадного мышления?.. Сегодняшнее массовое восприятие базируется на менталитете толпы: – А на кого это похоже?.. А если это ни на кого не похоже, то начинается канитель отрицания и неприятия. И вот здесь на помощь приходит искусствовед, разъясняя толпе соотношения противоположности живописного мышления Каневского.

Сквозь фотографический реализм и последующие течения в живописи ХХ век перебросил в XXI век довольно много авангардных школ, преимущественно в европейских странах и США. Однако главенствуют над всеми направлениями этих школ, художники из пространства России. Кандинский и Малевич, Филонов и Шагал заложили мощный фундамент сегодняшнего авангардного мышления. Если внимательно всмотреться в последующие европейские изыски, то обнаружатся русские корни вышеназванных живописцев во всех авангардных направлениях современного европейского и американского искусства. Так распорядилось Её Величество Изобразительное Творчество!.. На фоне нынешних тенденций и претензий на мировое значение, живописец Александр Каневский стоит особняком. Было бы глупо причислять его достижения к какой-либо группе или направлению. Самобытное, исключительно индивидуальное мышление его восходит к надзвёздности понимания изобразительного объекта. Он как бы приглашает зрителя к соучастию соотношений и противоположностей запечатлённых фантасмагорий, где один сюжет превращается в другой, раскручивая тем самым нить мысли того или иного изображения. Картины Каневского – это величественная и мужественная музыка Баха и Вагнера, лирическая Чайковского и Рахманинова, утончённая Корелли и Вивальди. Именно музыкальную основу в содружестве с ярким колоритом и необычайными сюжетами, высоко оценила довольно взыскательная итальянская публика. Достаточно раскрыть популярный журнал “Effetto Arte” издающийся в Италии, как сразу же любители современной живописи увидят замечательные репродукции с картин Каневского и прочтут весьма благожелательную критику и добрые пожелания. Но успех, как это часто бывает, пришёл не сразу. Постепенно накапливались знания и технические навыки. Параллельно художник изучал философию, религию и медицину стран буддийского Востока. Из европейских культур ему оказались наиболее близки и понятны достижения интеллектуальной мысли Великобритании, Италии, Франции. Прекрасное знание английского языка обогатило его Шекспиром, итальянского – Данте, французского – Расином. Сюжеты трёх мировых религий: буддизма, иудаизма и христианства чётко прослеживаются на картинах Каневского. Всё это являет глубинное переосмысление увиденного, прочитанного, передуманного. Сюжеты увлекают зрителя в сферы сверхреальных раздумий. Буйство красое, смешение частей человеческого тела со звериным и животным миром, узнавание скрытого замысла художника поражает. И поражая, заставляет задуматься об истоках жизни на Земле.

В древние времена человечества, когда только зарождались первые цивилизации, в прозрачном эфире носились добрые и злые духи. От этих духов произошли зооморфные явления, перешедшие затем в духовные начала эстетического восприятия природы. Фантастические существа: драконы, черти, оборотни, привидения, монстры, сильфиды и пр. переполняли сознание древнего человека. Чтобы спастись от этого воинства нечистой силы, были придуманы амулеты, которые отгоняли всю эту тёмную рать. В противоположность тёмной рати, над землёй носилась светлая армада помогающая человеку справиться с тёмными силами. Так зарождались религии и верованья человечества. Сны-фантасмагории древний человек переносил в наскальные рисунки, на бумагу, дерево, холсты. В живописных изображениях переплетались добрые и злые духи, фиксируя тем самым нравы и обычаи народов мира. Религиозное мышление подчиняло своим канонам визуальное восприятие первых живописцев. Из Востока – родины всех современных религий, пришли и утвердились принципы философско-художественного направления эстетической мысли.

Александр Каневский будучи человеком разносторонних знаний сумел не только трансформировать культурное наследие разных народов мира, но и сказать Новое Слово в изобразительном искусстве. Люди, понимающие это Новое Слово, предоставили художнику возможность выставляться, получать высокие награды жюри на всевозможных бьеннале. Таким образом его работы ныне украшают многие европейские и американские музеи и частные собрания. О нём опубликовано много статей ведущими искусствоведами и критиками. Выставки работ оригинального живописца проходят с огромным успехом в самых престижных галереях, дворцах и музеях Европы.

К сожалению, как в России, так и в среде российской эмиграции имя Александра Каневского заслонили шарлатаны и выскочки от искусства. Но ведь так было всегда: с лёгкостью необыкновенной Россия разбазаривала свои таланты. Однако русские корни приживались и на чужой земле, обогащая многие культуры Европы и Америки. Можно до бесконечности перечислять имена выходцев из России, чей труд в той или иной области творческого мышления реализовался вне России. И разве не престижно было бы России гордиться ещё одним выдающимся сыном, который ныне является американским художником? Творчество живописца привлекло внимание Ватикана, где ему была оказана высокая честь преподнести одну из своих работ Папе Римскому для ватиканской галереи авангардного искусства!..

Александр Каневский находится в рассвете творческих сил и возможностей, а это в соотношениях и противоположностях современного общества открывает ему прямой путь в сокровищницу мирового искусства.

Михаил Евсевиевич Юпп – поэт искусствовед, Академик РАЕН

Коротко об авторе

М.Е. Юпп родился в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде 5 июля 1938 года. Ребёнком пережил блокаду Ленинграда в период Второй мировой войны. Учился в Литературном институте им. А.М.Горького в Москве и в Институте теории и искусств им. И.Е.Репина (Академия Художеств) в Ленинграде. Из первого института его отчислили за публикации стихов на Западе, из второго – за участие в нонконформистских выставках как художника-графика. С 1980 г. М.Е.Юпп живёт и работает на Западе: вначале в Вене (Австрия), затем в Филадельфии (США). Он автор 14 книг стихов и двух книг по библиографии поэзии русского зарубежья, а также множества статей в российской отечественной и зарубежной периодике. Как поэт, искусствовед и коллекционер-исследователь М.Е.Юпп имеет 14 наград России, Германии и США. С 2004 г. он является академиком РАЕН (Российской Академии Естественных Наук) по секции Литературы. Его дед по отцовской линии был английским баронетом на службе в Российской империи. Именно поэтому М.Е.Юпп считает Великобританию своей прародиной.