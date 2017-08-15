Работы Нестора Энгельке

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Нестор Энгельке

Художник, архитектор, деревописец, водитель автомобиля ОКА 11113.

Я родился в 1983 году в Ленинграде, в семье архитекторов и искусствоведов. Поэтому искусство для меня стало весомой, если не главной частью моей жизни. Окончил Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона при Академии Художеств. После чего поступил в Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина на факультет арxитектуры. Вместе со своими друзьями по художественным взглядам в 2о13 году открыли выставочное пространство Исследовательскую базу Север 7, после чего появилась одноименная группа Север 7. С тех пор я участник и со основатель группы Север 7.

Всё моё творчество связано с деревом. От проектирования деревянныx домов до перформативныx практик. Также особое значение для меня занимает дача и деревня как некая часть дикой природы России, где дерево неотъемлемая часть пейзажа, натюрморта, портрета. Вообще дерево окружает нас в жизни почти везде и даже я бы сказал после неё. И мне как художнику интересно само дерево и как материал, и как живой организм, и как часть нашей жизни вообще. Меня интересуют взаимодействия человека и дерево. И лучшее средство позволяющее проявить дерево как материал это топор. Я работаю топором, как одним из самыx простыx и древниx орудий, придуманныx человеком. Получается некая топорная живопись или деревопись. Тем самым я освобождаю дерево от плоскости доски или щита, проявляю его натуру. Показываю что дерево ощущаемо и сама рубка это некое сакральное действо, некая совершающаяся работа, какое–то познание художником его работы.

2010г.- Лауреат конкурса «Ориентиры». Санкт– Петербург.

2011г.- Участник выставки «Анималистика» в музее современного искусства «Эрарта»..

2013г.- Участник и со основатель галереи «Север-7» и одноимённой арт группы.

2013г. – Участник проекта «Топорная работа» в галерее «Север-7».

2013г. – Участник проекта «Порнофактура» в галерее «Север-7».

2013г. – Участник проекта «Левописание» в галерее «Север-7».

2013г. – Участник проекта «Анималистика-2014» в галерее «Север-7», перформанс «Анабиоз».

2014г. – Участник проекта «Базовые ценности» в галерее «Север-7», хэппенинг.

2014г. – Участник проекта «Дачная консервация» в галерее «Север-7», перформанс.

2014г. – Участник проекта «Северный рынок» в галерее «Север-7».

2014г.- Участник театрализованного перформанса на «Ночь музеев» в Музее петербургского авангарда (дом Матюшина) (в составе Север-7).

2014г.- Участник проектов «Сигнал-1», кураторы: Петр Белый и Александр Теребенин.

2014г.- Участник проектов «Сигнал-2», кураторы: Петр Белый и Александр Теребенин.

2014 г.- Участник паблик- арт фестиваля «Арт-проспект», проект «7 самураев», группа Север-7.

2014г. – Участник проекта «Башни» (параллельная программа Манифесты 10) в галерее «Север-7».

2014г. – Участник проекта «Где тут Петя, где Серёжа?» в рамках проекта «Башни (Манифеста 10)».

2014г. – Участник проекта «Рэмбо. Первая кровь, часть 2» на базе «Север-7».

2014 г. – Участник проекта «Прощай, оружие» на базе «Север-7».

2014г. – Участник проекта «Сссссссеверные сссссссказки» в галерее «Север-7».

2015г. – Участник проекта «Это моё кантри, бабушка» в галерее «Север-7».

2015г.- Участник выставки «В отсутствие художника», посвящённой современному петербургскому перформансу (Cевер-7) (при поддержке Смольного института).

2015г.- Участник Super Market 2015 Stockholm Independent Art Fair. (Швеция, Стокгольм).

2015г. – Участник проекта « Снаркмода» на базе « Север-7».

2015г.- Участник театрализованного перформанса «Снарк» на «Ночь музеев» в Музее петербургского авангарда (дом Матюшина) (в составе Север-7).

2015г. – Участник проекта «ЯТЛЗЯТП» в галерее «Варочный Цех», Мытищи.

2015г. — Участник паблик-арт фестиваля «Арт-проспект», проект «Ритм – Утка».

2015г. – Участник 13-го фестиваля современного искусства в традиционном музее, перформанс, группа «Север-7».

2015г. – Участник перформанса «АХ» в «NAME GALLERY».

– Участник фестиваля Ночь музеев в музее петербургского авангарда (дом Матюшина).

2016г. – Участник фестиваля «Точка доступа»

2016г. – Участник фестиваля «Арт-Проспект»

2017г. –Участник фестиваля «Barents Spektakel 2017» (Норвегия)

2017г. – Групповая выставка «Седьмая часть мира» в Name Gallery. Санкт– Петербург.

Работы Нестора Энгельке

Деревянный музыкальный центр. Обьект. Бревно, эмаль, топорная рубка. 2017 г. Размеры 100x25x50 см. Цена без учета доставки — 3250$

Деревянный портрет. Деревопись. Топорная работа, эмаль. 2016г. Размер 50×70. Цена без учета доставки — 3150$

Untitled. Деревопись. Топорная работа. Часть военного ящика, акрил, маслянная краска. 2017г. Размеры 93×40 см. Цена без учета доставки — 2500$

Дом №11. Деревопись. Топорная рубка. 2016 г. Размер 41×41 см. Цена без учета доставки — 1800$

Цветы. Деревопись. Топорная работа, акрил. 2016 г. Размеры 31×61. Цена без учета доставки — 2650$

Цветы или Wild Flowers. Деревопись (Топорная работа). 2016 г. Размеры 49×68. Цена без учета доставки — 3150$

Деревянный телевизор. Скульптура, объект. Дерево, топорная рубка. 2017 г. Размер 40x60x25 см. Цена без учета доставки — 2450$