Поэтическая антология «70» к юбилейной дате провозглашения Государства Израиль

В Нью-Йорке вышла в свет международная поэтическая антология под названием «70», посвященная 70-летию Государства Израиль, которое было провозглашено 14 мая 1948 года.

Новый концептуальный литературный проект русско-американского издательства KRiK Publishing House собрал под одной обложкой стихотворения 70-ти современных русскоязычных поэтов из 14-ти стран мира на темы еврейства и Израиля.

В проекте приняли участие авторы из Израиля, США, России, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Ирландии и Австралии.

Инициаторы проекта и составители антологии – создатели издательства KRiK Publishing House Геннадий и Рика Кацовы.

«Концептуально, проект был задуман, как поэтико-коллективная реплика на 70-летие государства Израиль в его юбилейный год, – рассказал Геннадий Кацов, известный русско-американский журналист и поэт, чьи тексты также вошли в антологию. – Ничего подобного в последние десятилетия в русской литературе опубликовано не было. Известна «Еврейская антология», которую собрал еще В.Ходасевич в первой четверти ХХ века; есть сборники переводов еврейской поэзии (к примеру, вышедшая в 2011 году Антология переводов с идиша), но антология «70» – совершенно исключительное явление в актуальной русской литературе».

В числе участников проекта – Наум Коржавин, Лера Ауэрбах, Марина Гарбер, Гари Лайт (США); Игорь Бяльский, Игорь Губерман, Александр Городницкий, Евгений Бунимович, Вероника Долина, Вадим Жук (Россия); Борис Херсонский, Даниил Чкония, Михаил Юдовский (Германия); Юрий Михайлик (Австралия) и др.

«Все тексты, вошедшие в антологию, совершенно разные как по стилю, так и по настроению. Авторы затрагивают темы еврейской истории и традиций, Холокоста, эмиграции и иммиграции, повседневной жизни в Израиле и впечатлений от его посещения. В текстах прослеживаются еврейские судьбы и характеры, страдания еврейского народа и его неизменная способность посмеяться над собой. Книга получилась такой же эклектичной, как и сам Израиль, где совершенно органично сосуществуют тысячелетняя история и суперпередовые достижения в самых разных областях, вековые традиции и безудержная энергия молодого государства» – добавляет Рика Кацова.

Уникальный дизайн обложки создан нью-йоркскими художниками Асей Додиной и Славой Полищуком, чьи работы украшают музеи и галереи во многих странах мира.

Первая презентация проекта состоится в Нью-Йорке 8 мая 2018 г. Она будет проходить в знаменитой манхэттенской синагоге Темпл Эману-Эль, которая располагается на Пятой Авеню и является одной из известнейших достопримечательностей Большого Яблока.

12-го июня проект будет представлен в Иерусалиме. Презентация пройдет в историческом здании Национальных учреждений (The National Institutions Building), построенном в середине 1930-х годов специально для Всемирного еврейского агентства и Всемирной сионистской организации, где проходило первое заседание Кнессета и инаугурация первого президента государства Израиль Хаима Вейцмана.

Организаторы проекта также планируют осенью нынешнего года провести презентацию антологии в Москве.

Издательство KRiK Publishing House было создано пять лет назад и уже получило широкую известность благодаря нескольким своим ярким проектам, направленным на продвижение русскоязычной литературы.

Так, в 2014 году издательство выпустило международную антологию «НАШКРЫМ», куда вошли стихи о Крыме на русском языке, написанные 120-ю авторами из разных стран мира. Из-за своего провокативного названия, являющегося открытой антитезой к российской идеологеме «КРЫМНАШ», проект вызвал громкий резонанс, как в литературных кругах, так и в средствах массовой информации.

В 2016-2017 гг. издательство осуществило проект «Русские сезоны в музее Рериха», в рамках которого в манхэттенском музее Николая Рериха прошло 8 литературно-музыкальных салонов с участием выдающихся русскоязычных литераторов и музыкантов.

В настоящее время в издательстве выпускается серия двуязычных поэтических мини-сборников под общим названием «Русское слово без границ», где уже опубликованы произведения поэтов Евгения Бунимовича, Александра Кушнера и Алексея Парщикова с переводами на английский язык.

РК