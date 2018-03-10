Александр Назарина, Людмила Боборыкина | Под разным углом зрения. Часть 6

Фото Александра Назарины, фантазии Боборыкиной Людмилы

Сердце матери

Жизнь проходит. Сколько было радости, печали, ожиданий, падений взлётов! Ещё есть желания, но нет сил их осуществить. Ещё есть будущее, но оно неопределённое. Ещё есть силы, но они уже не возрождают к жизни утраченное. Ещё есть память, но она уже не может вынуть из своей шкатулки самое главное, что приносило радость… Вены уже не пропускают живительную влагу, иссушились нервы, затупилась острота зрения, угасают желания. Иногда кажется, что нет силы, которая может возродить дыхание полной грудью, нет ветра, который даёт надежду… Но… это не так! Живёт самая главная любовь всей жизни – это любовь к детям. Мать готова им отдать всё тепло души и, даже покидая землю, она будет стараться защитить их от невзгод земной жизни! И останется с детьми её «память сердца», лучи которой принесут неповторимое тепло.

Дикие танцы

Настоящие «дикие танцы»! Хоровод железа и ржавчины… Смертельный хоровод для металла. Этот танец способен на всё – колючей проволокой сначала обволакивает, намечает место для пляски, ищет малейшие трещинки и наносит удар из-за угла! Вначале это смотрится как красивый узор, но потом… ржавчина настолько крепко расширяет свои позиции, что сопротивление бесполезно! Остаётся только покориться судьбе и потихоньку угасать в её железных объятиях! Но… Когда металл полностью смирится со своей судьбой и будет ровным ржавым листом, в него смелая рука мастера вдохнёт вторую жизнь, и он подумает, что всегда есть надежда, которая может круто изменить всё и дать второй шанс!

Памятник судьбы

Чёрно-белое фото, как из прошлой жизни, где была правда и ложь, где было можно и нельзя, где была любовь и обман… Было всё. Переживания переплетались с радостью, надежда жила рядом с подлостью, солнечные рассветы – рядом с туманным утром. Были яркие краски жизни, но время неумолимо! Оно всё сметает на своём пути. Остаются только осколки воспоминаниий о прошлом, только серый цвет с его неповторимыми оттенками! Но ведь было что-то главное? Как этот камень, устоявший среди волн, бурь и ненастья. Такой сгусток замёрзших чувств, неосуществлённой мечты, несбывшихся надежд. И он, как памятник судьбы, всегда будет притягивать взгляд и напоминать, что ещё не вечер, ещё можно всё исправить… А надо ли?

Инь и Янь

Сколько бы не бушевали метели, не трещали морозы – жизнь продолжается! Эта бескрайняя ледяная пустыня скрывает тайны, вода живёт своей жизнью под её неусыпным взором. Как часто мы судим поверхностно, замечаем только то, что видим, не вдумываясь в причины, судим о событиях, которые не до конца понимаем как этот застывший бой великанов….

Инь и Янь… Встретились, столкнулись, застыли… Две стихии жизни. Они достойны друг друга. Они продолжение друг друга. Они дополнение друг друга. Они – смысл жизни на Земле.

Воспоминания

Какая экспрессия! Какая сила! Даже облака расступились под её напором! Кажется, что это шатёр атамана… Сейчас он крикнет: «По кОням!» Это не камыш, а войско, готовое выполнять приказ. Вокруг степь, которая помнит славные победы. Сколько с тех пор прошло? 100, 150 лет? И только деревья пытаются скрыть и сохранить для потомков воспоминания былой славы.

Башня

Помните слова: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал…» Башня словно сложена из правильных линий, напоминает рубку подводной лодки – так и хочется посмотреть – а что под ней? Она стоит как символ веры во что-то справедливое, вечное и нерушимое… Вокруг – степь. Ветру есть, где разгуляться, ничто его не остановит. Он может сокрушить всё подряд, но… есть два дерева, они ему не поддадутся, потому что у них есть защита от его напора. Как часто в жизни срабатывает случайность! Появляется защита там, где меньше всего её ожидаешь! Главное – ценить такие моменты и быть благодарным судьбе за такой случай.