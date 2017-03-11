Павел Кричевский | «Живое и мертвое»

Коротко об авторе

Родился в 1961 г. в г. Ромны, Сумская область, Украина. Образование высшее филологическое. Учился на факультете иностранных языков Сумского государственного пединститута им. А.С. Макаренко, на факультете журналистики Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. С 1993 г. живу в России. Руководитель частного учебного центра по изучению иностранных языков “Studio Chekhov”. Почетный работник образования Российской Федерации. Неоднократный победитель престижных международных конкурсов среди преподавателей.

Сфера интересов – поэзия, поэтика, культурология, мифология, история.

Автор трёх книг стихов и переводов: «Бабочкин рай \ Птаху судились крыла», «Новые мифологии» и «Строки и смыслы», а также книги переводов классической и современной украинской поэзии «Эхо\Ехо». Член Национального союза писателей Украины и творческого объединения «Российский союз писателей». Лауреат литературной премии им. В.Полищука (Украина). Стихи, эссе и переводы публиковались в литературно-философском журнале «Топос», в журнале «Северо-Муйские огни», в альманахах РСП (Россия), в альманахах «Склянка часу Zeitglass”, «Крыла» (Украина) и др. Многие стихи переведены на украинский язык.

Живое и мертвое

Версия Каина

Под этим камнем — мой брат.

Он искал у отчаяния дно

и утонул в своём отчаянии,

и слова не спасли его.

Цепляясь за них, он говорил:

«Мать и отец обманули Того,

Кто огнём веры хотел зажечь тьму.

Они веру свою уронили,

искрами страсти засеяли ночи и дни,

и взошли мы — тени их теней».

И продолжал говорить:

«Брат, мы — горькие слёзы Обречённого ими

на мрак, что черней преодолённого Им.

Вера погасла и сжалась и камнем упала к ногам.

Вот камень лежит – и мне его не поднять.

Помоги мне, брат, подними этот камень и брось в меня –

коль нет у отчаянья дна,

пусть окропит моя кровь мою веру,

и пусть станет могила плоти — отчаяния дном.

Жизнь впервые тобою взошла,

и да умрёт она мною впервые.

Только миг тьма горела,

но моя смерть ещё дышит теплом.

За той гранью, где меня

родителей страсть не хранит,

на мне будет лежать камень моей веры

и согреет мою смерть, когда она остынет.

А ты свою вину будешь нести легко,

потому что вина легче веры —

ведь утешенья полна».

Под этим камнем – мой брат.

Живое и мертвое

«Планета может появиться

даже после смерти своей звезды.

Ее вращение вокруг трупа

не приносит ни счастья ни боли.

В глухой норе времени, все, что у нее есть –

только долг вращения

и долетающий свет чужих звезд.

И это – не более, чем долг

и не менее, чем жизнь».

Она слушала его и с ужасом смотрела в небо

на живое и мертвое,

стараясь понять, откуда он к ней прилетел –

ее ангел.

***

«Пришельцы бродят среди звёздных снов»

(Георг Тракль)

Мне приснилось, как многие одного били.

Он мне шептал: «Помоги, ведь только мы из всех этих проснёмся».

Это было в тёмном грязном вокзале,

из сумрака лица всплывали, в крике тонули:

«Не вмешивайся – у него тёмное прошлое и наш поезд уже ждёт нас».

Через тело избитого переступив,

я выглянул в окно, пытаясь разглядеть поезд.

Перрон дрожал и растекался, белое пятно металось по нему,

словно под перроном жила белая луна, наружу пытаясь вырваться.

Это была граница моего сна,

и я не видел поезда, застывшего в чужом безвременье.

Я шагнул на перрон и проснулся.

Днём я встретил избитого во сне.

Он шёл навстречу мне по узкой длинной безлюдной улице.

Он узнал меня, хоть и смотрел мимо.

Прошел, не оглянулся. Оглянулся я и себя узнал.

Я шел туда, где узкая яви змея вползала в небо,

белое, как луна на дне сна.

К губной гармонике

Касаясь скользких губ, впиваясь в мякоть их,

Ты высосешь в себя мелодии созвучье.

И клавишей твоих пусть будет танец тих,

Как снов чужих в ночи шуршание паучье.

Сны смертны как и мы, и скор их смертный час.

Как бабочки в огонь плывут сквозь деготь ночи,

Так сны влетают в нас и вмиг сгорают в нас,

И кости их шуршат виденьями. А впрочем,

Что хочешь от меня? Пожрать мой мунков крик?

Мой климтов поцелуй? Бери их на съеденье.

Поймешь ли, -ведь как пол без аватара ник,

Но емок, — так и я, без их о сердце тренья,

Гармоника, гармонь, — будь ты погибший сон,

Гармоника, гармонь, — будь яви ты мычанье,

вмиг проскользну сквозь звук, тобой освобожден,

Постигну пустоту, коснувшись дна молчанья…

Меж сном и явью

— Я расскажу вам сон!

— Ты нам расскажешь враки!

— Во сне я был не я,

а новый человек.

потом вошел тот я

и завязалась драка

и он меня убил

и в вечный сон поверг!

-Останови слова! –

в ответ они сказали, —

твой сон – сплошная ложь,

и морок, и туман,

смотри – сверкает явь,

жмет на свои педали,

скачав реальность ту,

где исключен обман!

-Поймите: я – не я!

Я настоящий – умер!

Я – узурпатор, я –

ненастоящий, — он !

пред вами яви ложь

с обманом сна –

все в сумме,

а я – лежит во сне,

моя могила – сон.

Таков был разговор.

Слова – больные птицы

страдали немотой

и умерли, не спев.

Реальности журавль

съел истины синицу

и подавился и

проснуться не успел.

Стишок о том, почему я люблю котов

Представь – в мире еще сплошная тьма,

человек живет недолго, а долго – кот,

но кот поджигает эту ночь своими двумя

глазами и она начинает тлеть, и вот –

уже горит. И сливаются в свет

желтые огоньки, — в теплых лучей лёт.

Пробираясь в сказку долгих лет,

человек живет их больше. Меньше – кот.

Каждую ночь кот бродит только чтоб

сжечь больше тьмы в топках жарких глаз,

и когда я слышу кошачье топ,

я знаю, что день наступит хотя б ещё один раз,

потому что кот выцарапывает из под краев

тлеющей тьмы искры-мгновения для людей

и ткет плотную ткань и яви, и снов,

в общем — их жизни, отрывая её от своей.

Рождение

Тяни меня Слово, к себе, тех, надо мною, — взгляд широк,

Они будто коротко – воем смысла — даруют мне жизнь,

И, смотрящие как влезаю в их света мешок,

Вмазывают в меня времени слизь,

Тяни меня Слово к себе, я не знаю как сказать, что знаю – ты есть,

Не дай мне задохнуться во всем этом фройде –пройде яви -снов,

Явись, Слово, сквозь стоячую взвесь

Осколков слов.

Тяни, тяни меня, Слово к себе, и не отпускай,

Знаешь, где я был? — Там сумерки текут рекой,

Но все прозрачно, и я видел как взбесившийся Кай

Вырвал занозу из сердца чужою рукой.

Я видел, как Орфей снова — уже тенью – к Эвридике шел

По темной овидиевой тропинке, и Овидий из моих глаз гной-себя давил -,

И слюнявя буквы, вдавливал их в метаморфозы, как обол

Вдавливают в рот покойнику, чтобы не заговорил.

(Вариант: Чтобы Орфей «узнал те места», где в себе любил

некрофила, ведя Эвридику назад, в мифа письменный стол).

Слово, я эти сумерки соберу в кулак,

И наполню тебя ими и снова уйду, —

ведь я плоть, Слово, и таю в себе мрак

как театр в последнем ряду,

как театр в последнем бреду.

Мир – сурок, слоящий свой прошлый день,

На мириады пластинок — луж-дней,

И, чем ближе к «знакомым местам», тем длиннее тень

У этих луж на дне.

Слово, ты — сгусток, вечности оторвавшийся тромб,

Ты не кристально и не хрустально, ты то темнеешь, то таешь,

Ты блуждаешь, чтобы время соскоблить с жизни троп,

А потом улетаешь.

Преодоление клаустрофобии в поэзии

Боязнь закрытого пространства

сродни в поэзии тому

кто в рифмах ищет постоянства

трубы лишь обретая тьму.

Вот я лежу, хожу, рифмую,

а между тем со дна меня

огонь взлетает и живую

гашу струю того огня

я пеной рифмы. Точно так же

жив в дымоходе трубочист,

покрытый будто рифмой – сажей,

в огонь смертельный смотрит вниз.

Да ты представь — в трубе узки

и вход и выход, стен — не тронь

горячих, вниз не пасть – огонь,

и вверх — не взлезть, и жизнь – тиски.

Когда излишне человечен

и пишешь рифмами -они

ногами не обнимут плечи,

как дева страстная. Во дни

сомнений, тягостных раздумий

о судьбах родины стихов

я рифм вулкан с жерлом угрюмым

миную с ужасом. Готов

я пасть в верлибра сон копченый,

на нем писать как на вощеной

доске да хоть и сапогом.

И – чудеса: живой и черный

взлез трубочист — как кот ученый

все ходит по трубе кругом.

Горилла-жизнь

Самсону Георгию

Мой друг живет наоборот

Паровоз пыхтит назад

Рельсы брошены в душную шерсть

Старой гориллы-жизни

Паровоз не делает остановок

Пых пух пых пух пых пух

Старую гориллу кусают блохи

Она закрыла глаза и спит

А может она уже сдохла

Не от страха не от боли не от стыда

А потому что она обезьяна

И не поняла куда она попала

И что вокруг нее

Пых пух пых пух пых пух

Никто никогда никуда не едет

Кусают прыгают кусают прыгают

А мой друг живет наоборот

Паровоз пыхтит назад

Туда где за спиной у гориллы звезды

***

Жизнь корчится каждой своей мертвой клеткой

когда ты выжимаешь из нее цветной сок яви —

он течет ручьями.

Вот желтая жижа слов сталкивает тебя с берега ночи,

вот вишневый морс движения взгляда,

вот спелая иссиня – фиолетовая мякоть

бесконечных рифм часов и минут,

в которой бредешь по щиколотку

по колено, по шею целый день

пока не достигнешь другого берега ночи.

На берегу цвет рассеивается

вольными ветрами верлибров-снов.

Серебристые нити падающих звезд,

хрупкие и тающие, освещают границы жизни –

Единственно живое место,

не запачканное ни цветом, ни его подкладкой —

светом цели и яви накалом.

Здесь живет отчаянья тихая трель —

восходящий звук .

О него поэты еще не вытерли ноги.

Ты не возьмешь его взглядом.

Не бери его даже слухом.

Не тяни его в себя —

ведь это граница,

а дальше ты сам.

О времени и о тебе

Случайная плоть, покрывшая себя коростой «я»

в напрасной защите от времени,

возьми пыль каламбура

«время наступает и вытирает об меня ноги»

и брось ему в глаза,

хохочи, смакуя этот каламбур,

пиши его на разные лады,

вгрызайся пером в каждую букву

тысячью злых гномов,

грызи, разрушай слова – времени гнилые зубы –

пока не вырастешь, чтобы вытереть ему глаза

своим молчанием.

И прежде чем время увидит тебя

и оттолкнет, чтобы растоптать,

успей рассмотреть мгновение,

выпорхнувшее из его глаз,

ибо оно есть случайная рифма к тебе,

твое прозрачное отражение,

которое умеет летать.

К языку

Язык мой, не говори мне:

несправедливость.

Это слово опадает листьями мелких щедрот,

великодуший и одолжений

и устилает мой взгляд

ядовито-влажным золотистым покровом.

Язык мой, не говори мне:

обречены –

лопнул времени мыльный пузырь.

Язык мой,

на тебе скопилось столько

лишних слов –

неоперившихся, не научившихся летать,

что рассветы и сумерки

стонут под тяжестью меня

и не могут стать днями и ночами.

Отпусти птенцов, язык, их не жаль,

пусть летят, как умеют.

Язык – ты не хозяин слов,

ты даже не их слуга, –

цветок – не хозяин и

не слуга своих лепестков.

И летят лепестки – прибой ветра

к каменистому берегу взгляда.

Язык , ты – нетерпение, ставшее плотью,

ты – преграда для самого себя,

стань же руслом реки, легко текущей

из несказанного в невысказанное.

***

Пой, соловей, а я тебе скажу —

Мы незаметно подошли к такому

да, мягко выражаясь, рубежу,

Когда слова и песни незнакомы

И разучились видеть. Я брожу

И шорох листьев слушаю. Их тени

Вдруг обретают плоть. Какой еще

Нам нужен звук, кроме того, растенья

Который нам роняют на плечо?..

Но соловей поет во мне, а я

Твержу в нем нечто.

И себя не слыша

Сжимает жизнь в ладошках тишину.

Едва живую. На двоих одну.