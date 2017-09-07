Олег Корниенко | Воздушный почтальон

ВОЗДУШНЫЙ ПОЧТАЛЬОН

Г. Цыплёнковой

Тимка с Федькой стояли и широко раскрытыми глазами смотрели, как Валерик надувает водородом шарик. Обыкновенный магазинный шарик через несколько минут должен был стать необыкновенным. То есть, летающим.

— Прямо чудо какое-то, — все больше удивлялся Тимка, глядя как шарик, одетый на горлышко большой бутылки, всё увеличивался и увеличивался в размерах.

— И никакого здесь чуда нет, — заметил Валерик. — Чистая химия: смешиваем растворы медного купороса и поваренной соли и бросаем туда алюминиевую проволоку. В результате реакции выделяется водород.

— Какой соли? — переспросил Тимка. Медный купорос он знал и раньше. Дедушка весной опрыскивал им деревья.

— Обыкновенной. Какую мы в пищу кладём.

— И что он, действительно, полетит? — любопытство распирало Тимку.

— Водород легче воздуха. Значит, должен полететь, — ответил Валерик.

— Чего пристал к человеку?- толкнул Тимку Федька. – Тоже, что ли, шарики надувать собрался?

— А почему бы и нет. — Тимке не терпелось самому проверить: выделяется ли в результате реакции водород.

— Ты уже фосфор добыл один раз? — ухмыльнулся Федька.

Случай с добычей фосфора Тимка запомнил на всю жизнь. Федьке на день рождения подарили часы со светящимися от фосфора цифрами и стрелками. Все ребята завидовали Федьке. Толстушка Светка, у которой отец был ветеринарным врачом, сказала, что впервые фосфор получили, выпаривая мочу животных. Тимка решил это проверить. Он наполнил консервную банку своей мочой и поставил на керогаз. В итоге он так нахимичил, что все потом в дом через вторую веранду заходили, пока эту не проветрили.

А шарик действительно полетел. Задрав головы, ребята следили за ним до тех пор, пока тот не растворился на фоне серого весеннего неба.

Тимка без колебаний решил попробовать самому надуть шарик. А чем он хуже Валерика? Тем более, что тот объяснил, что и как надо делать: сделать раствор и бросить проволоку. Что может быть проще! Да и Федька после этого, возможно, хвост подожмёт.

Первый компонент — соль Тимка раздобыл быстро. Бутылку из-под шипучки и кусок алюминиевой проволоки он тоже нашел без труда. А вот остался ли после деда медный купорос? Но и его он вскоре отыскал в отцовской мастерской. Слово «купорос» на пакете кем-то было исправлено на «ПОПАрос».

— Ты чего там химичишь? – поинтересовалась мать. — Избу, смотри, не сожги…

Когда раствор в бутылке забурлил, Тимка не без труда надел на горлышко зелёный шарик, оставшийся после октябрьских праздников. Тимка где-то переборщил потому, что раствор выплескивало в шарик, мешая ему подняться. Он отлил раствор и опять надел шарик. Когда он стал величиной с футбольный мяч, Тимка перевязал его и снял с бутылки. Шарик, точно намагниченный, рванул вверх и точно прилип к потолку. Тимка глядел и не мог налюбоваться на свою работу. Он все ещё не мог поверить, что сделал это. Несколько раз Тимка подходил и трогал шарик за хвостик, но потолок шарику почему-то стал дороже Тимки. Но он не обиделся, а скорее жалел, что этого никто не видит.

Тимка долго не мог заснуть. Он смотрел на шарик, покачивающийся под потолком, представляя, как высоко он завтра поднимется и где-то опустится. Где-то? А если к шарику привязать записку с адресом, то Тимка обязательно узнает где приземлился шарик! Он вскочил с постели, включил настольную лампу и написал записку. Дважды перечитал её, указал адрес и сложил вчетверо.

На другой день он рассказал про письмо Валерику и Федьке.

— Здорово! — сказал Валерик. Решение отправить шарик с письмом одобрил и Федька.

Шарик, как застоявшийся конёк, плясал в руках у Тимки, рвался в небо.

— Можно я запущу? — умоляюще посмотрел Федька.

— Пускай, что мне жалко?

Федька подержал шарик, потрогал записку и разжал пальцы. Шарик, поднимаясь, весело точно рукой, махал ребятам бумажкой: пока, мол, ждите ответа!

Но письма всё не было и не было. Тимка даже запомнил время, когда приходит почтальон дядя Володя и спешил его встречать. Но кроме газет и пенсии бабушке, редко что было.

Прошло немало времени, прежде чем однажды дядя Володя принес письмо. Письмо было из Паловки. Тимка быстро открыл конверт, развернул вырванный из школьной тетради листок. В письме говорилось, что шарик с запиской получили и ждут ребят в гости.

До Павловки было километра четыре и ребята не стали надолго откладывать свой визит. И что такое четыре километра для их велосипедов!

Встретила их невысокая полноватая женщина в очках.

— Вы, наверное, к Саше? – спросила она и, не дожидаясь ответа, сказала:

— А Саши нет дома, он в районной больнице.

И она рассказала, что случилось с сыном. Соседский мальчишка залез высоко на дерево, чтобы снять котёнка, а обратно слезть не смог. Сидел и плакал. Котёнок жалобно мяукал. Саша полез за ними. Когда до земли оставалось немного, мальчонка-то с котенком спрыгнул, а под Сашей ветка обломилась и он упал, ударившись головой о землю. Все, казалось бы, обошлось, но Саша стал быстро терять зрение. Сейчас ему нужна срочная операция, нужны деньги.

— Вы ребята, извините Сашу, что долго не отвечал. Когда я увидела в огороде ваш шарик с запиской, Саша был уже в больнице. Я ему о вас обязательно расскажу, — она замолчала.

Домой ребята ехали молча, потрясенные рассказом Сашиной мамы.

— Давайте надуем шарики и напишем письма с просьбой помочь Саше, — предложил Федька. Все-таки светлый человек Федька, и мысли к нему приходят всегда светлые.

И работа закипела. Тимка надувал шарики, Федька писал письма, а Валерик их привязывал. Когда всё было готово, они выпустили их в небо. Разноцветные воздушные почтальоны стайкой поднялись выше деревьев и дома, а потом разлетелись в разные стороны по своим пока ещё неизвестным адресам.

КОЛЯДКИ

Утром мама поставила в прихожей табурет, на него тарелку со сладостями и сказала Тимке:

— Сегодня Рождество, будешь помогать мне. Когда придут колядники, дашь каждому по три конфеты и по прянику.

— А когда они придут? — спросил Тимка. — Я хотел пойти погулять…

— Раздашь всё и можешь идти.

И она ушла на кухню, где что-то шипело.

— Ничего себе! — посмотрел Тимка на полную тарелку.- Здесь человек на сто. Пока раздашь и день кончится.

Тимка включил телевизор и стал ждать колядников. Но сколько он не прислушивался, в дверь никто не звонил.

«Так и день пропадёт», — подумал Тимка и позвонил другу Валерику.

— К вам приходили колядники?

— Кто — кто? — переспросил Валерик.

— Колядовать приходили, глухомань?

— Приходили две какие-то малявки. А к вам?

— К нам ещё нет. Быстрее дуй ко мне, а то меня на улицу не пускают.

Через несколько минут Валерик был у Тимки.

— Что случилось? — спросил он, расстёгивая куртку.

Тимка молча показал на тарелку.

— С Рождеством, Валерик! — услышал вдруг Тимка мамин голос. — Какой молодец! Колядовать пришел? — спросила мама.

Не успел Валерик открыть рот, как в дверь позвонили.

На площадке с пакетом в руке стояла Светка — толстушка Светка из соседнего подъезда.

— Ангел к нам с небес спустился

И сказал: «Христос родился!».

Мы пришли Христа восславить,

А вас с праздником поздравить, — прочитала с выражением Светка. Она читала так, точно стояла на сцене.

— Учитесь! — похвалила Светку мама и протянула ей конфеты и пряник.

— А чё тут учиться? Так и мы можем, — переглянулись ребята.

— Ну что ж, начинайте, а мы послушаем.

Но кроме первой строчки ребята ничего не вспомнили.

Мама улыбнулась и сказала:

— Светка, забирай этих ангелов колядовать, пусть тренируются.

— А как же конфеты, колядники?- спросил Тимка.

— Сама как-нибудь справлюсь.

На улице Светка спросила:

— Куда идём?

— Не знаю, — пожал плечами Тимка. — Я что-то сомневаюсь, что нас где-то ждут.

— Ты что! — воскликнула Светка. — Сегодня большой праздник — родился Иисус Христос! Нам будут рады не только в нашем городке, но и во всём мире!

— Давайте так: каждый берёт по дому и колядуем. А потом — меняемся, — предложил Валерик.

— Тогда уж лучше — по улице: больше конфет выйдет, — усмехнулась Светка и скомандовала: — Начинаем все вместе с первого подъезда. Колядку помните?

— Помним, — буркнули Тимка с Валериком и поплелись следом.

На каждом этаже Светка начинала колядку. Тимка с Валериком, фальшивя, подхватывали её.

В одной квартире им долго не открывали. Ребята собрались уже уходить, но тут дверь открыла бабушка. Она была худенькая, маленькая, и казалось, не понимала, что нужно ребятам. Светка, Тимка и Валерик дружно спели свою колядку и стали ждать.

— И вас с Рождеством, миленькие, — виновато улыбнулась бабушка. – А мне и угостить вас нечем. Приболела я малость, не было сил в магазин сходить. Может, вы позднее заглянете?

— Мы завтра придём, — еле слышно сказал Валерик, но увидел строгие глаза Светки и замолчал.

Спускаясь по лестнице, ребята некоторое время думали про бабушку. Но потом новые квартиры, новые гостинцы и новые впечатления затмили эту рядовую встречу.

Пакеты становились все тяжелее, и они начали фантазировать:

— На неделю конфет хватит.

— На какую неделю — месяц! – сказала Светка. — Ну, что, возвращаемся? Всех конфет всё равно не соберёшь.

И ребята то ли с грустью, то ли с радостью посмотрели на последние дома военного городка.

— А ведь нас там, наверняка, ждут, — вздохнул Валерик.

— Тебя бабушка ждёт, — похлопал его по плечу Тимка.

— Не меня, а нас, — Валерик в ответ тоже хлопнул товарища по плечу. — Она просила нас зайти попозже.

— Ребята! Давайте, действительно, зайдём к бабушке и занесём ей один пакет с гостинцами, — предложила Светка.

Валерик от неожиданности чуть не шлёпнулся на тротуар:

— Интересно: и чей же?

Светка остановилась возле подъезда, где жила бабушка.

— У нас есть три пакета, у бабушки – ни одного. А Господь призывал всех делиться. Не будем мелочиться и считать конфеты, а просто подарим ей один пакет, — рассудила она.

— А два остальные разделим на троих, — посмотрел на Валерика Тимка.

— А я чё? Я ничё! – ответил Валерик.

…Порог Тимкиной квартиры ребята переступили уставшие и взволнованные.

— Теперь бабушка быстрее поправится, — раздеваясь, размышлял вслух Валерик.

— От твоих конфет, что ли? — хмыкнул Тимка.

— Не от моих, а от наших, — поправил Валерик. — Мы же договорились, что это наш совместный подарок.

— Как говорит мой папа-врач, — вмешалась Светка, — чтобы быстрее поправиться, надо есть что-то существенное.

— Значит, завтра бабушку нужно обязательно навестить, — сказал Тимка. — В магазин, если нужно, сходить.

– Прекрасная идея! — согласилась Светка и неожиданно поцеловала мальчика в щеку: — С Рождеством, Тимка!

— Ты что-о? — Тимка удивлённо вытаращил глаза и, покраснев как рак, бросился на кухню ставить чайник.

Олег Корниенко