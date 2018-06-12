Сергей Беседин | Околофутбола

Я, Александр Семеныч, Жорик и Эдуард собрались в сауне для просмотра футбольного матча Россия – Саудовская Аравия. Было закуплено два ящика пива, килограмм красной рыбы, а что касается разной мелочи вроде солёных орешков и сухариков, то их было несчитано.

Перед началом игры мы успели по разику сходить в парилку, а потом завернуться в простыни, поскольку красные, распаренные и толстые мужчины – зрелище не самое эстетичное.

– Ну-с, включаем, – бодро сказал Александр Семёныч. Ему первому попал в руки пульт, поэтому он изображал кого-то вроде распорядителя. – Вот он, Забивака. Родимый наш серенький волчок. Талисман!

– Да уж, талисман, – почему-то кисло отозвался Эдуард. – Отвратительное животное. Не могли кого другого выбрать? Хотя похож он на россиянина как нельзя больше.

– Почему это на россиянина? – обомлел Жорик.

– А на кого ещё? Вы ж знаете, какая у волков коллективная медитация? Собираются на закате и воют на Луну. Вождь начинает, остальные подхватывают. А завершается все визгливым лаем. Вам это ничего не напоминает?

– Все, нишкни, – прицыкнул на него Александр Семёныч. – Игра в разгаре.

– Ну уж и игра, – скептически сказал Эдуард. – Двух лузеров из мазутных супердержав. Одна сатрапия против другой. Чем эти дикари там тренируются у себя в песках, я вообще не знаю. Может, отрубленными человеческими головами, с них станется.

– Заткнись, пожалуйста, – жалобно попросил Жорик. – Посмотреть хочется.

– Ватники вы, – сочувствующе заметил Эдуард. – Пиво, бабы и футбол – это все, что вас интересует. Посмотрел футбол – выпил пива – поехал к бабе! Russian dream!

– Эдик! – строго спросил Александр Семёныч. – А ты что, не любишь футбол?

– Не люблю! – мотнул головой Эдуард.

– А чего ж сюда к нам пришёл?

– Посмотреть, как Рашке наваляют! – захохотал Эдуард. – Разделают под орех. Спорим, продуем бедуинам десять-ноль?!

– Национал-предатель, – помрачнел Александр Семёныч. – Не был бы ты моим другом, накостылял бы тебе по шее. Сиди, пей пиво. Чешское.

– Чешское не буду. Там у них президент Земан, а он ватник.

– Ну чипсов поешь.

– На чипсах Тимати. А он ватник в квадрате.

– Один – ноль! – разочарованно застонал Жорик. – Гадство!

– А я ж говорил! – обрадованно сказал Эдуард. – Я бы Рашку вообще не допускал до участия после всех этих историй с мочой. Представляете – чемпионат в Рашке, а Рашки там нету! Чемпионат же купленный!

– Как это – купленный? – взвился Жорик.

– Так! Кто в тот момент решение принимал? Йозеф Блаттер, протокольная рожа, по нему разве не видно, что взятки берет? Там пробы негде ставить! А ты чего молчишь? – обратился Эдуард ко мне.

– Я считаю, что спорт вне политики, – дипломатично ответил я. – Ребята, давайте жить дружно!

– Трус! – с горечью бросил Эдуард. – Вот из-за таких, как ты, и живём в болоте. Изображаешь нейтрального, а сам вата.

– У тебя скоро кукушка съедет на почве этой ваты!

– Два – ноль! – дрожащим голосом возопил Жорик.

– Ойййй! (Это Александр Семёныч).

– Хе-хе! А я говорил! Вот вам и Забивака!

– Аль-Муссави передаёт мяч Аль-Хаираби, – затараторил комментатор. – Аль-Хаираби передаёт Аль-Мугави, Аль-Мугави – Аль-Джассири…

– Как он их отличает, – изумился Жорик. – Они же все одинаковые!

– Три-ноль! – сказал Александр Семёныч убитым тоном.

– Так вам и надо, вата! Если бы вы выиграли у этих аутсайдеров, то ходили бы надутые от счастья и гордости, кричали бы «Можем повторить!», били бы морды таджикам-гастарбайтерам, путая их с арабами! А теперь поставили вас на место! У параши!

– Четыре-ноль!

– А чего вы ожидали, наивные вы и смешные люди? От нашей кривоногой, жопорукой сборной? Что она заиграет, как десять Месси и один Оливер Кан? Каждый раз на что-то надеетесь, забавно хлопочете, ставки какие-то делаете! Вы мазохисты? Вы у конвейера АвтоВАЗа почему так же не собираетесь и не ждёте, что с него сойдет Мерседес?

– Четыре-один! – закричал комментатор истошно.

– Накося выкуси! – Александр Семёныч поднёс кукиш к носу Эдуарда. – Заладил тоже «десять – ноль, десять – ноль»! Не оскудела ещё земля русская! Есть порох в пороховницах! Жри чипсы давай! Скоро второй тайм!

Сергей Беседин