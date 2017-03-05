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Михаил Юдовский | Живопись

03.03.2017 ИСКУССТВО И КИНО

Михаил Юдовский

Михаил Юдовский родился 13 марта 1966 года в Киеве (Украина). Учился в художественно-промышленном техникуме и институте иностранных языков. Два года отслужил в армии, на Дальнем Востоке. С 1989 года – свободный художник. В тот же год прошли две его персональные выставки – в Киевской библиотеке искусств и Киевском Доме композиторов. С тех пор регулярно выствлял свои живописные работы в странах СНГ, Европы и Америки.

Около 200 картин автора находятся в музеях и частных коллекциях Украины, России, США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Австрии, Коста-Рики, Израиля и других стран. Первую книгу («Приключения Торпа и Турпа») написал в соавторстве с Михаилом Валигурой. Книга была издана в 1992 году в издательстве «Эссе». В том же 1992 году переехал в Германию (город Франкенталь). В 2009 году в Украине вышла книга М. Юдовского «Поэмы и стихи». Поэзию и прозу автора опубликовали литературные журналы и альманахи в Украине, России, Германии, Великобритании, Финляндии, Израиле, Австралии и США. В 2013 году издательство АСТ (Москва) выпустило книгу прозы М. Юдовского «Воздушный шарик со свинцовым грузом», в апреле того же года американское издательство «POEZIA.US» опубликовало поэтический сборник автора «Тела и тени», а в 2014 году в издательстве «Петит» (Латвия) вышла книга стихов «Полусредние века». В августе 2016 года в харьковском издательстве «Фабула» вышли на русском и украинском языке две книги прозы автора: «Сволочь» и «Богиня». Перевод на украинский сделал автор.

Юдовский является лауретом нескольких литературных премий, его живописные работы находятся в музеях, а также частных коллекциях пятнадцати стран мира. Пишет как на русском, так и на украинском языке. В 2015 году закончил работу над переводом на русский и украинский языки всех сонетов Шекспира.

Михаил Юдовский. Яблоки и бутылки
Яблоки и бутылки
Михаил Юдовский. Хижины на берегу лесного озера
Хижины на берегу лесного озера
Михаил Юдовский. Улица
Улица
Михаил Юдовский. Отражение
Отражение
Михаил Юдовский. Стихии города
Стихии города
Михаил Юдовский. У канала в Брюгге
У канала в Брюгге
Михаил Юдовский. Мокрые крыши
Мокрые крыши
Михаил Юдовский. Сумерки над рекой
Сумерки над рекой
Михаил Юдовский. Мартель
Мартель
Михаил Юдовский. Ночные пешеходы
Ночные пешеходы
Михаил Юдовский. Вечерняя гавань
Вечерняя гавань
Михаил Юдовский. Ночные кофейни
Ночные кофейни
Михаил Юдовский. Кофейный натюрморт
Кофейный натюрморт
Михаил Юдовский. Натюрморт с бутылками и яблоком
Натюрморт с бутылками и яблоком
Михаил Юдовский. Тело воды
Тело воды
Михаил Юдовский. Стена
Стена
Михаил Юдовский. Берег
Берег
Михаил Юдовский. Ночная улица
Ночная улица
Михаил Юдовский. Берег Мозеля
Берег Мозеля
Михаил Юдовский. Утренняя река
Утренняя река
Михаил Юдовский. Вечерний чай
Вечерний чай
Михаил Юдовский. Берег Днепра
Берег Днепра
Михаил Юдовский. Германский городок
Германский городок
Михаил Юдовский. Амстердамские дома
Амстердамские дома
Михаил Юдовский. Амстердамский прохожий
Амстердамский прохожий
Михаил Юдовский. Закат на берегу реки
Закат на берегу реки
Михаил Юдовский. Вечерний город
Вечерний город
Михаил Юдовский. Набережная в Амстердаме
Набережная в Амстердаме
Михаил Юдовский. На берегу Рейна
На берегу Рейна
Михаил Юдовский. Крымский Эдем
Крымский Эдем
Михаил Юдовский. Автопортрет с сигаретой
Автопортрет с сигаретой
Михаил Юдовский. Осень
Осень
Михаил Юдовский. Пфальц
Пфальц
Михаил Юдовский. Октябрь в окрестностях Франкенталя
Октябрь в окрестностях Франкенталя
Михаил Юдовский. Ноябрьский день
Ноябрьский день
Михаил Юдовский. В Брюгге
В Брюгге
Михаил Юдовский. Осенний Пфальц
Осенний Пфальц
Михаил Юдовский. Облака над морем
Облака над морем
Михаил Юдовский. Бар
Бар
Михаил Юдовский. Арки
Арки

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