Михаил Лемхин | Обзор DVD 12

The Tunnel. The complete first season. 2013. Blu-Ray. (“Тоннель”. Первый сезон). Три диска.

Детективный сериал “Тоннель” – совместная работа английских и французских кинематографистов.

Тоннель под Ла-Маншем, так называемый Евротоннель, соединяет континентальную Европу с Великобританией. Сериал начинается с того, что внутри тоннеля ровно на метке, обозначающей границу между Великобританией и Францией, обнаружен труп женщины. При осмотре оказывается, что труп составлен из двух половин двух разных жертв: француженки и англичанки.

Британский полицейский детектив Карл Робак и французский детектив капитан полиции Элиса Вассерман, которым поручено расследование, – люди, очень мало похожие друг на друга.

Карл то ли во второй, то ли в третий раз женат. Его семья – две маленькие дочки, сын-подросток, жена, беременная двойней. Они живут в уютном доме, собираются за столом для семейного обеда…

Капитан Элиса Вассерман живёт в квартире, которую хочется назвать жилым помещением. Там её никто не ждёт, и вернуться туда она не торопится. Она может просидеть целую ночь в рабочем кабинете за компьютером или изучая бумаги. А если у неё возникает вопрос или ей в голову приходит какая-то идея, она набирает номер Карла, не обращая внимания на то, что сейчас на дворе два часа ночи или пять утра. У неё репутация хорошего детектива и трудного в общении человека. Работа – это вся её жизнь. Она не ходит в кино, не пьёт вина, не курит сигарет. А почувствовав, что ей нужен в работе перерыв, она отправляется в знакомый бар и задаёт молодому бармену деловые вопросы: кого он предпочитает – мужчин или женщин? есть ли у него подружка? И получив от покрасневшего бармена ответ, что он предпочитает женщин, а подружки у него нет, без тени смущения говорит: “Я хочу переспать с тобой”.

Тут нет никакого разврата. Просто “потребность тела” (как сказала ей женщина-патологоанатом) удовлетворена и можно работать дальше.

“Спасибо. Это было хорошо… Работа не закончена, – торопливо одеваясь, говорит она.

Взаимоотношения этих двух непохожих друг на друга людей, принадлежащих к тому же к двум разным культурам, интересно наблюдать на экране. Обе роли – и роль Карла Робака, и роль Элисы Вассерман – хорошо написаны и отлично сыграны Стефеном Диллэйном и Клеманс Поэзе.

В популярных английских детективных сериалах вроде “Инспектора Морса”, “Пуаро” или “Инспектора Льюиса” каждый эпизод – самостоятельный фильм, со своим разработанным и законченным сюжетом, то есть история расследования некоего преступления от начала и до конца.

Авторы “Тоннеля” пошли по другому пути. По существу, первый сезон это один фильм из десяти серий, поскольку каждый эпизод продолжает эпизод предыдущий, и расследование, начавшееся в первом эпизоде, заканчивается только в десятом.

Сериал получил хорошую прессу и зрительский успех как во Франции, так и в Великобритании, и в нынешнем году был показан второй сезон “Тоннель: Саботаж”.

Интересно, что возник этот сериал как подражание – если не ремейк – датско-шведского сериала “Мост”, вышедшего в эфир в 2011 году. Авторы “Тоннеля” признаются, что первый эпизод англо-французского сериала был почти сколкой с датско-шведского “Моста”. Но по мере развития сюжета культурные особенности и характеры героев потребовали изменений.

The Manchurian Candidate. A film by John Frankenheimer. 1962. Blu-Ray. The Criterion Collection. («Маньчжурский кандидат» – режиссёр Джон Франкенхаймер).

Рассуждая о картине «Маньчжурский кандидат», историки кино обычно рассматривают её вместе с двумя последовавшими за ней работами Джона Франкенхаймера (1930-2002) – «Семь дней в мае» (Seven Days in May, 1964) и “Вторые” (Seconds, 1966). Три эти фильма принято называть «параноидальной трилогией».

На мой взгляд, объединение этих картин, в какую бы то ни было трилогию выглядит странно. «Маньчжурский кандидат» и «Семь дней в мае» – политические триллеры, снятые в самый разгар холодной войны. «Вторые» – скорее психоделический фильм, построенный на довольно распространённой среди шестидесятнической молодёжи идее, что предшествующее поколение, достигнув благополучия и стабильности, живёт бессмысленной жизнью и многие из этих людей хотели бы начать жизнь сначала. Если что и объединяет фильмы «параноидальной трилогии», так это обостряющие сюжет элементы фантастики.

“Маньчжурский кандидат” – экранизация одноимённого романа Ричарда Кондона (1915-1996), опубликованного в 1959 году.

Во время Корейской войны взвод американских солдат попадает в засаду, и его захватывают в плен советские десантники. Американцев переправляют в Маньчжурию, в Китай, и они проходят там психологическую обработку, в результате которой забывают, что именно с ними произошло. А один из них, сержант Рэймонд Шоу, подвергнувшийся какому-то гипнотическому воздействию, превращается в биологическую машину, робота. Рэймонд Шоу не отличается от окружающих его людей, и сам не знает, что по команде, тех, кто им управляет, включается программа, заставляющая его выполнять то, что велят советские кукловоды.

Незначительные проверочные задания Раймонд получает по телефону, но когда дело доходит до политического убийства, команду ему передаёт реальный человек, и этим человеком оказывается его мать. Его мать, которая без всякого гипноза манипулирует своим остолопом-мужем, отчимом Рэймонда сенатором Джоном Айслиным (откровенная карикатура на Джозефа Маккарти).

***

Фильм превосходно отреставрирован. На диске вы найдёте множество дополнительных материалов, среди которых особенно интересно современное интервью с Анджелой Лэдзбери, сыгравшей в фильме мать Рэймонда и архивное интервью с Джоном Франкенхаймером и Фрэнком Синатрой, который сыграл роль Беннетта Марко командира Рэймона (на мой взгляд – лучшую кинороль его карьеры).

***

Можете вы себе представить картину “Грязный Харри” без Клинта Иствуда?

Эту роль должен был играть Фрэнк Синатра. Глядя из сегодняшнего дня кажется очевидным, что, насколько Синатра подходит к роли Беннетто Марко, настолько он не подходит к роли Гарри Каллахана.

Во время работы над “Маньчжурским кандидатом” Синатра сломал мизинец левой руки и несколько месяцев не мог сниматься.

Мизинец сросся криво, а мы получили замечательный фильм с одной из лучших ролей Клинта Иствуда.

Eisenstein in Guanajuato. A film by Peter Greenaway. 2015. Strand Releasing. DVD. («Эйзенштейн в Гуанохуато» – режиссёр Питер Гринуэй.

У Питера Гринуэя множество поклонников. Я не из их числа. Более того, я честно не понимаю, как можно относиться серьёзно к опусам этого, как сказал один мой приятель, короля поп-культуры, – Майкла Джексона от кино.

В новом его фильме речь идёт якобы о Сергее Эйзенштейне. О его путешествии в Мексику в 1931 году и работе над фильмом «Да здравствует Мексика» (который остался незаконченным).

Почему Эйзенштейн изображён в виде клоуна в белом костюме? Зачем экран делится да две или три части, в которых наряду с разыгранной Гринуэем клоунадой мелькают фрагменты из фильмов Эйзенштейна? Что всё это долженствует означать?

Апофеоз этой экранной дешевки – сексуальное приключение Эйзенштейна с его гидом, слащавым мексиканцем, которое заканчивается тем, что партнёр Эйзенштейна вставляет в анус режиссёра советский флажок.

