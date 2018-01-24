Михаил Лемхин | Фирма веников не вяжет

Шизофреники – вяжут веники,

А параноики – рисуют нолики…

Александр Галич

28 мая 2013 года, Ливия. Вооруженная толпа штурмует Российское посольство. С этого начинается сериал «Спящие». Охранники отважны, но с толпой они не могут справиться…

В фойе российского министерства иностранных дел – 26 портретов в траурных рамках. Портреты тех, кто погиб во время штурма. Сотрудники посольства, пережившие штурм – среди них и главный герой сериала полковник ФСБ Андрей Родионов – возвращаются в Москву. Нам показали, что Андрей Родионов бился с исламистами не на жизнь, а на смерть. Но чем кончился этот штурм? Чего ради толпа вообще штурмовала посольство? Если это были разгневанные фанатики, то как полковнику Родионову и всем остальным удалось спастись?

Только в Москве Родионов начинает понимать, что произошло. Посольство штурмовали не тёмные боевики, а те, кто хотел помешать заключению российско-китайского договора о строительстве газопровода «Сила дракона». Их задачей было захватить документы, связанные с этим проектом. За несколько дней до штурма российская и китайская делегации утрясли последние детали. Само соглашение должно было быть торжественно подписано в Москве. Значит, догадался Родионов, нападавшим нужен был брифкейс с текстом договора. И они его получили. Кто мог быстро подготовить и провести такую операцию? Ответ с параноидальной однозначностью напрашивался сам собой – ЦРУ.

Вы, конечно, можете спросить: почему нужно было тащиться в Ливию, в страну, где царит анархия, чтобы обсуждать договор о газопроводе между Россией и Китаем?

И ещё вопрос, который может возникнуть: в министерстве энергетики важный пост занимал – как мы узнаем позже – один из «спящих» агентов ЦРУ. Зачем же надо было, рискуя провалом, устраивать стрельбу в Ливии, чтобы захватить копии документов, оригиналы которых были уже в Москве и находились в министерстве, где высокопоставленный американский агент мог их скопировать?

Скажу сразу: если вас волнуют такие мелочи, вам вообще не стоит смотреть этот сериал. Здесь полно внутренних нестыковок, которые вы замечаете, даже если смотрите на экран в полглаза.

Я уже не говорю о том, что никогда в Ливии не нападали на российское посольство. Нападали как раз на американское. Никогда ЦРУ не обвиняли в убийстве при помощи иголки с ядом, а вот зонтиком для убийства в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова снабдила болгарскую спецслужбу так называемая «Лаборатория 12» из КГБ, и генерал КГБ Сергей Голубев лично привёз из Москвы яд.

Но это всё, как я уже сказал, мелочи. Создатели сериала понимают, что так называемый «широкий зритель» не будет придираться к деталям. Более того, очень возможно, что он примет всё это за чистую монету – раз по телевизору говорят, значит так и есть. Главное, внушить этому широкому зрителю, что ЦРУ, то есть Америка, постоянно думает о том, как изловчиться и сделать России какую-нибудь подлость.

Итак, герой сериала Андрей Родионов возвращается в Москву. Пятнадцать лет он провёл в Ливии, Сирии, Ираке, и вот теперь, вернувшись домой, он пытается понять, что же здесь произошло. Его вывод: предательство! Всё здесь погрузилось в атмосферу предательства. Этот московский бомонд, не задумываясь, предаст и продаст.

«Ты посмотри, – говорит Родионов любимой женщине, – что стало с Ливией. Процветающее государство. Да были вопросы к режиму, но люди жили и был порядок. А с чего всё начиналось? С безобидных тусовок с западными дипломатами, с лёгкой фронды чиновников… А потом – бац, власть совершает ошибку… Людей вывели на улицы, элита сдалась и всё рухнуло. В результате люди разорвали Каддафи, а теперь начинают рвать друг друга. И так было в 1953 году в Иране, пару лет назад в Египте. Всё по одному сценарию идёт, по одному лекалу…»

Какое такое лекало полковник Родионов прикладывает к истории – сказать трудно. В 1953 году ЦРУ действительно организовало в Иране государственный переворот, результатом которого было свержение премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, который незадолго до этого выгнал из страны шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви. В результате переворота Мосаддыка арестовали, шах вернулся назад и правил страной до 1979 года, когда власть в Иране захватили фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни.

Как видим, ничего похожего на родионовское лекало.

Что произошло «пару лет назад» – то есть в 2011 году – в Египте? Ровно противоположное тому, о чём говорит экзальтированный полковник. Одиннадцатого февраля 2011 года тогдашний прозападный президент Египта Хосни Мубарак покинул президентский дворец. В результате к власти в Египте пришла шайка «братьев-мусульман», ненавидящих Америку и призывающих к уничтожению Израиля. Новый президент Египта Мохаммед Мурси быстро показал себя во всей красе – сначала назначив губернатором одной из египетских провинций террориста, организовавшего в 1997 году убийство 62 иностранных туристов, затем подписав указ, лишающий суды права оспаривать действия президента.

Начались демонстрации. 3 июля 2013 года армия уведомила Мурси, что он больше не является президентом.

Может быть, в своих инвективах Родионов имел в виду именно это событие, то есть свержение Мурси и переход власти к генералу Ас-Сиси? Но на момент произнесения Родионовым страстного своего монолога, обличающего проклятых кровавых американцев, «брат-мусульманин» Мурси ещё прекрасно сидел в президентском кресле.

Кстати, надо сказать, что американцы в этом сериале действительно кровавые. Ни в хрущёвские, ни в брежневские времена таких на советских экранах не было. Режут российских граждан почём зря. Прямо в Москве. Взрывают автомобили. Колют иголкой с ядом. Посылают террористов с чемоданом взрывчатки на многолюдный митинг. И организовывают нападение на российское посольство. Просто нелюди какие-то.

И, конечно, договариваться с ними ни о чём нельзя. Договоримся – и мы своё слово держим, а они и не думают.

Важный генерал ФСБ Нефёдов рассказывает Андрею Родионову: «У нас с американцами была договорённость – разведка работает как обычно: шпионаж, вербовка. Но никто не работает над сменой режима. Слишком трудно предположить все последствия этого. Невозможно. А к 89-му году выяснилось, что американцы и не собирались соблюдать никаких договорённостей – им нужно было нас снести».

Значит, вот кто СССР разрушил – коварная американская разведка! Советское-то родное КГБ хотело по честному, по совести, и не работало над «сменой режима» в Америке, а то, гляди, КГБ давно бы устроило в США социалистическую революцию. А для цеэрушников, мерзавцев, ничего святого нет.

Простые советские граждане, думали, что КГБ веников не вяжет, а на страже стоит, охраняя их мирный сон. И вдруг оказалось, что только веники они и вяжут, что коварные америкосы обвели их вокруг пальца, изловчились и разрушили цитадель социализма.

Генерал Нефёдов – безусловно, положительный персонаж. У него обширный кабинет, над головой – портрет железного Феликса, одесную – портреты Андропова и Путина. Он, как и молодой полковник Родионов, неустанно рисует на листе бумаги нолики, иначе сказать, он понимает, что всякие там журналюги, блогеры, «так называемые правозащитники» – кто-то бездумно, а кто и сознательно – разрушают теперь и то, что осталось от этой цитадели.

Оказывается, что Москва набита разной публикой, завербованной когда-то ЦРУ. Они, как бы спят до поры до времени, но если появилась в них нужда, их можно разбудить. Тут и заведующий Ближневосточным департаментом МИДа Владимир Ружейников и советник министра энергетики Дмитрий Урусов, предприниматель Виталий Дробышев и женщина-убийца по кличке «Элли», подрывник Слава (играет его режиссёр сериала Юрий Быков), полковник ФСБ Олег Соколов и популярный журналист из фрондирующей газеты «Зеркало». Журналист, который оказывается резидентом ЦРУ. Его зовут Иван Журавлёв. Он сын дипломатов и, как выясняется, потомственный шпион. Детство он провёл в Вене. У него под Москвой прекрасный современный дом, сын, который, правда, совершенно отбился от рук, и жена Кира, совладелица художественной галереи.

Пятнадцать лет назад Кира была влюблена в Родионова. Но после его отъезда вышла замуж за Ивана Журавлёва. И вот Родионов появился в Москве, и всё началось снова. Впрочем, в её семье и без Родионова не было мира.

Кира не знает про шпионскую деятельность мужа. Но они совершенно разные люди. Закончив большую и сложную операцию ЦРУ (в процессе которой перебили множество российских граждан, а также целую китайскую делегацию), Иван собирается уехать в США. И предлагает Кире отправиться вместе с ним. Мне, говорит он, предложили возглавить Восточный отдел в газете New York Times. У него уже в кармане три настоящих американских паспорта – для них и для сына.

Патриотка Кира отвечает:

«Ты хочешь стать как наши общие знакомые – вечно озлобленным эмигрантом, который сидит ежедневно в сети, выискивает, что ещё такого плохого случилось в России и смакует все эти подробности с единственной только целью – оправдать свой отъезд: «Видите, что происходит. А я вам говорил, что нужно валить».

Кира не согласна уезжать, и Журавлёв устраивает всё так, что она оказывается причастна к взрыву в Москве. Кира арестована. Родионов обещает ей, что вытащит её из клетки, но он сам под подозрением, формально в ФСБ он больше не служит, и генерал Нефёдов отправляет его заграницу нелегалом.

Агент ЦРУ Пол Брэдфилд, который курировал операцию, отправляется из Москвы в Киев – там мутить воду. Резидент ЦРУ Иван Журавлёв уезжает в Украину, оставив в Москве арестованную жену и сына, который отказался с ним ехать. Соглашение с китайцами подписано, но вся китайская делегация погибла.

Вот такую грустную историю рассказал нам режиссёр Юрий Быков.

Кто такой Юрий Быков? Автор интересных фильмов «Майор» (2013) и «Дурак» (2014). С некоторым перебором «чернухи», особенно в картине «Майор», но человек он, несомненно, талантливый.

После премьеры «Спящих» на Первом канале российского телевидения, многие отвернулись от Быкова. Что Юрий Быков думает на самом деле, во что он верит – я судить не берусь, но 13 октября 2017 года режиссёр выступил с каким-то туманным покаянием: «Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, — цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен /…/ Мне придется уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить».

Как можно было, снимая фильм о кровавых преступлениях ЦРУ, не понимать, что делаешь заказной пропагандистский проект?

Разумеется, уже объявленный второй сезон “Спящих” Быков снимать не будет. Но как знать – может быть, заказчики его и не приглашали.

Однако, честно говоря, меня больше интересует другое. Невероятно, что идея такого сериала – самодеятельность телевизионных чиновников. Кто дал задание? Кто утвердил сценарий? Кто принимал готовую работу? Несомненно, это был начальник высокого ранга.

Поэтому главный вопрос – для чего высокому начальству такой фильм?

“Спящие” Режиссёр Юрий Быков. 2017 г. Российское телевидение, Первый канал.

Книги Михаила Лемхина

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Предисловие Наума Клеймана.

Издательство «Читатель», Санкт-Петербург, 2012, 480 стр.

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