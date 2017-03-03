Методы быстрого запоминания стихотворения

Предлагаем рекомендации тем, кто желает улучшить свою память, качественно подготовиться к предстоящему выступлению или быстро выучить стихотворение к грядущему уроку литературы.

Методы тренировки памяти, или какие способы помогут легко запомнить рифмованный (и не только) текст. Чтение стихотворения вслух. Особенно этот метод подойдет аудиалам – людям со слуховым восприятием. Желательно не просто читать вслух, а делать это стоя перед зеркалом, четко проговаривая слова, расставляя смысловые акценты, делая паузы, соблюдая интонационные «волны». Чтение вслух способствует улавливанию и запоминанию ритма, который отпечатывается в памяти.

Записывание текста на бумаге. В данном случае задействуется двигательная память. Прочитав несколько раз текст, нужно записать то, что запомнилось. Таким образом, будет понятно, где существуют «пробелы», и каким моментам стоит уделить больше внимания. Произнося стихотворение или прозу вслух, записывая их, вы задействуете сразу несколько каналов памяти: зрительную, слуховую и двигательную. Это ускоряет и облегчает процесс запоминания в несколько раз.

Чтение нараспев. Небольшие стихи можно положить на знакомую или любимую мелодию. Напевая их, в памяти возникают ассоциативные связи, облегчающие запоминание.

Разъяснение непонятных слов. Поэтическая речь несколько отличается от привычной разговорной манеры. В стихотворениях часто встречаются малопонятные или устаревшие слова и выражения, сложно сконструированные фразы. В произведении, заучиваемом на память, все должно быть понятно. Для облегчения восприятия следует разобраться с «непонятостями». Например, изучая стихотворение А. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», стоит поинтересоваться и узнать что: Александрийский столп – это памятник царю Александру I в Санкт-Петербурге; слово «пиит» устаревшее «поэт»; а тунгусы – не имеют отношения к Тунгусскому метеориту, это название народа «эвенки». После предварительного разбора, становится понятно, о чем говорится в стихотворении и его содержание легко представить в воображении. Иногда кроме разъяснения слов, не мешает познакомиться с историей написания и литературным анализом произведения. Это расширяет представление о смысле написанного.

Использование ассоциаций. Прием составления ассоциаций помогает запомнить текст надолго, в отличие от простого механического зазубривания. Всегда легче запомнить стоки, придумав к ним свои ассоциативные образы. Так легче запоминается любая необходимая информация. Например, читая первые строки стихотворения Б. Пастернака «Февраль», можно представить идущего сквозь метель человека, который плачет навзрыд и достает из кармана налитые в него чернила:

Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд… »

Разыгравшаяся фантазия и приложенные усилия дадут желаемые результаты незамедлительно.

Заучивание методом «снежного кома». Если логика, анализ и подбор ассоциаций не приносят должные плоды, стоит прибегнуть к заучиванию по методу «снежного кома». Это значит, что следует прочесть несколько раз первую строчку, и повторить ее, затем запомнить вторую строку, и проговорить уже две строки, после этого «подключить» к ним третью и так далее. Перед выступлением вам придется только повторить первую строку – последующие возникнут сами по себе.

Вспомогательные рекомендации. Облегчит и ускорит запоминание ряд дополнительных советов.

Необходимо создать комфортную обстановку, благоприятствующую запоминанию. Если вы любитель тишину – воспользуйтесь отсутствием близких, если нужен фоновый шум – включите приятную негромкую музыку и т.д.

Можно попросить помощи у другого человека. Ему можно прочесть стихотворение, или попросить почитать вместе с ним по очереди: строчка за строчкой или что-то вроде того.

Подготовить шпаргалку-напоминание. На листочке можно выписать основные слова или фазы, составить понятную только вам схему текста, нарисовать образные картинки-подсказки.

Повторить стихотворение на ночь. Небольшой перерыв и повторение на отдохнувшую голову перед сном поможет распределить необходимую для запоминания информацию разложить по полочкам.

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