Людмила Боборыкина | Под разным углом зрения

Фото Александра Назарины, фантазии Боборыкиной Людмилы

Родной причал

Любая дорога начинается с первого шага. Никто никогда не знает, где её конец. Помните «Хождение за три моря»? Потому и хождение, что по суше больше, чем по морю. А твоя дорога?….. Где она начиналась? Может у такого же причала? Когда садился в небольшой катер, а казалось, что волны вынесут тебя на широкий простор океана, когда ты грезил морскими походами, был капитаном у руля….Море бьётся о причал, хочет сказать — Не бойся! Подыши морским ветром, дорога свободна, но всегда возвращайся к родному причалу, где тебя ждут и любят!

Мертвый сезон

Море в страхе отступило под неприступностью высокой песчаной стены. Неужели? Кажется, что это стена средневекового замка, с башнями, бойницами, подобраться к которой просто невозможно — осыплется первая полоса — за ней встанет вторая…. Безлюдное место хранит в себе много тайн. На узкой полоске между стеной и морем рассыпаны многочисленные слёзы-камешки неутешных вдов, даже море боится их смыть — такая в них сила духа! Теперь море спокойно, а когда-то они дружили — берег был выше, море сильнее. Им было хорошо рядом. Но время всё изменило и только свои воспоминания они доверяют облакам, которые плывут, чтоб никогда не вернуться и не раскрыть их тайну!

Одинокая фигура

Тёплая бахрома прибрежного песка словно годовые кольца не дают приблизиться к берегу моря! Тёмные тучи нависли. Пахнет грозой. Может, она развеет все страхи новой жизни? Настало время подумать и понять — почему так одиноко? Почему стою в этот час на берегу? Нет дома? — Есть. Нет семьи? — Есть. Нет друзей? — Есть. А что тогда? Нет радости. И самое страшное, что и не хочется. Угрюмый вечер….. И тут как окно в новую жизнь раскрылись небеса, осветили воду, подул ветер. И показалось, что это ветер Надежды, от которого всё становится лучше! Море залилось голубым светом, песок кажется бархатом, ещё чуть-чуть и будет ярко видна лунная дорожка! Мысли смешались, но одна чётко запомнилась: «Как хорошо жить! Всегда после ночи приходит новый рассвет! И это закон жизни!»

Вечерний ноктюрн

Такая печальная гладь воды! Она уже не плещется с молодой силой, не волнуется рядом с буйным ветром, не спешит вырваться из берегов… Она спокойна и величественна. И только береговая линия колышется, не хочет сдаваться ночи, хочет продлить это вечное движение, стремление к морю! Усталый песок хранит следы, но не хочет знать чьи, потому что их много — они то повернуты к воде, то стремятся подальше от неё. Солнце бросает свой последний взгляд на Землю — хорошо ли готова к ночи? Всё ли успела днём? Зелёная листва надела своё ночное платье, застыла, и будет ждать утра, чтобы своими красками радовать Землю.

Таинство ночи

Песок ещё не успел остыть после солнечного дня. Он хранит в себе тысячу дорог, тысячу судеб. Двое на пустынном берегу. Им хорошо вместе. Они слушают песню сердца. Взошла луна и осветила своим сиянием их судьбу. Такая ли она будет спокойная как это ночное море? Какие ждут их бури? Какие испытания? Это всё потом, а сейчас — эта тихая мелодия сердец, которую боится спугнуть даже луна. Она даёт ей свет, чтобы не потерялась во тьме, даёт возможность насладиться мгновением. Эта ночь, может быть, никогда не повторится, но луна будет знать, что она была, что эти двое пронесут о ней воспоминания через всю жизнь!

Назарина Александр родился в Украине, г. Николаеве, в семье военнослужащего ВМФ. Работал в различных компаниях, в т.ч. и в одной из известных крупной, международной.

С детства любил живопись и рисование. Увлекается ландшафтным дизайном, судомоделизмом. Увлечение фотографией пришло от родителей с самого раннего возраста. Море, небо и романтические пейзажи — это основное направление в его фотографиях.