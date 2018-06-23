Валерий Румянцев | Лаконизмы-1

В плену наслаждений часовых не замечают.

Слова, брошенные на ветер, крылатыми не становятся.

Кто спешит жить, тот чаще спотыкается.

Всё, о чём вы молчите, может быть использовано против вас.

Жизнь учит тех, кто склонен к самообразованию.

У каждой политической проститутки свой сутенёр.

В светлое Будущее строем не ходят. Пробираются поодиночке.

Политические моськи предпочитают лаять на мёртвых слонов.

Количество тюрем — показатель качества жизни.

Вершины власти покрыты льдом равнодушия.

Время лечит те раны, которые способны заживать сами.

Хороших новостей приходится ждать, плохие приходят сами.

Не каждый, стоящий на пороге открытия, попадает внутрь.

Там, где прошла машина прогресса, остаётся колея сомнительных истин.

Слова — одежда для мысли. Мысль, одетая не по сезону, редко пользуется успехом.

В дремучем лесу предрассудков обитают самые дикие мысли.

Дверь в завтра открывается сегодня.

Тропа жизни ведёт в капкан пессимизма.

Мысль о победе — первый шаг к ней.

Мудрость — ключ к оптимизму.

Мода приходит и уходит, а манекены остаются.

За политической оттепелью следует карательная гололедица.

Опытный тот, кто много раз был подопытным.

Книга жизни издаётся на средства автора.

И на родине можно испытывать тоску по Отечеству.

Иногда кивают головой только для того, чтобы её сохранить.

У каждого в жизни своя точка опоры.

Подвиг — украшение войны.

Даже те уроки, которые преподносит жизнь, некоторые умудряются прогулять.

Война против бедности заканчивается победой богатых.

Точка зрения ограничивает кругозор.

В школе жизни главные уроки мы получаем во время перемен.

Не каждому удаётся то, что ему даётся.

Каждый получает то, что заслуживает, по мнению того, кто на раздаче.

Природа не терпит пустоты, а людям приходится.

Если мысли упорно топчутся на месте, значит, впереди — тупик.

У России свой путь, который постоянно на ремонте.

Телевизор — это троянский конь 20 века.

Инерция мышления ведёт в капкан догмы.

Будущее теряет свою привлекательность по мере его приближения.

Ничто так не сокращает дорогу, как отмена поездки.