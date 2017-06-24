Константин Емельянов | Стихи



Опять лето



Сегодня опять ожидается жаркий день,

И воздух нагреется до сорока

градусов. Хочется спрятаться в тень,

Но солнце еще не зашло пока.

И лень сдавила все тело свинцом,

Не хочется двигаться – даже курить!

К стеклу прижимаешься мокрым лицом,

И думаешь, как же мне дальше быть?

Но есть у лета и добрая сторона:

К концу недели обещан дождь,

А девушку в шортах встретишь и жизнь красна,

С рынка ведро черешни домой несёшь.

Скорей бы октябрь: Ветер листья сдул,

И дышится весело и легко!

Пока же лето палит изо всех дул,

А до заветной осени еще так далеко…

***

…с вечера и до утра

в маленьком городишке

сводит с ума жара

тихо страдают людишки

скоро придет июнь

и проштампует визу

падающему лету

вечно седой как лунь

мой сосед снизу

в тапочках

купленных где-то

в комнате 123

двигает стол

запершись изнутри

а за субботним окном

начала выть собака

в комнате 126

собаке жарко

у нее шерсть

однако

сверху еще толпа

в комнате 122

из мексики или откуда

там где всегда жара

им только повод дай

празднуют sinco de mayo

с вечера и до утра

хоть и кончается май

те еще господа

ваш покорный слуга

в комнате 125

может быть от тоски

мокрый от пива и пота

одетый лишь в носки

жарко

хоть и суббота

сломан кондиционер

пить уже неохота

хочется в СССР…

***

Небо как кастрюля укрыто крышкой пара

Облаков, заткнувших все входы в атмосферу,

Давит на людей как рука на гриф гитары,

Застужая душу, истощая нервы.

Влажный климат не сулит простой свободы,

Уступаю вяло и в больших делах и в малых.

Хочется лишь холода поступков, мыслей,

Да чего угодно!

Или просто спрятаться с головой под одеялом.

***

С чего завершается Родина?

Со справочников и словарей,

Смешной фотографии в паспорте,

ОВИРовских очередей.

А может, она завершается

С такси в Шереметьево-2,

Где долго с родными прощаешься,

Но выбрать не можешь слова?

С чего начинается Родина?

С гостиницы, что по пути,

Зелёных погон пограничника,

Работы, что трудно найти.

А может она начинается

С ночных телефонных звонков

И долгих расспросов родительских,

Ненужных теперь адресов?

С чего начинается Родина…

Иммигрант



По гнилой и скользкой трубе,

Из далеких и диких стран.

Проложив дорогу в борьбе,

Мне на кухню заполз таракан.

Зацепившись на край стола

Перелез, и, лишившись сил,

Как Колумб когда-то: «Земля!»

Он отчаянно завопил.

«Я приполз сюда издалека,

А за мною, жена и мать,

Нас пытались давить свысока,

Нас хотели судить и сажать.

Мы ползли сюда ночью и днём

Как не каждый бы смог таракан,

Но теперь мы друг друга зовём

Гордым именем: Иммигрант!”

Иммигрантов не любит никто

Кто ж из дома родного бежит?

Вот и кутаюсь в чьё-то пальто

Сам себе Моисей – Вечный жид.

Сам пустыню выбрал свою,

И горит под ногами земля.

Как баркас у причала молю:

якорЯ! якорЯ! якорЯ!

Где-то люди сидят за столом

Близко так, только в дверь постучи:

“Если нам хорошо, мы поём,

Ну а если нам плохо – молчим.

Хорошо или плохо – плевать!

Завтра утро начнём без войны

И не нужно куда-то бежать,

Никому ничего не должны”.

Вот и смотрят они свысока

Охраняя покой и уют,

Ждут пока нас разлука-тоска

Замордуют опять, заклюют.

– Понаехали – скажет один.

– Да пусть катятся! – крикнет другой.

Вроде бы сам себе господин,

А для Родины – вечный изгой.

Тех, кто сдуру задумал спастись

От родной, но постылой семьи,

Будут вечно в изгнании пастись

За чужие грехи и свои.

Будут жизнью своей рисковать

Чтоб отведать свободы глоток,

Будут громко о правде кричать

Только их не услышит никто.

…Где посуды немытой стан

Завершая речи свои

Притаился в ночи таракан

В ожидании членов семьи…

80-е



Мы выросли не так как сорняки,

Засохшие недалеко от дома,

А как общественно-полезные цветы

На клумбе, что напротив исполкома.

Росли в неполных семьях. Без отца.

В ватагах пацанов, наивных, грубых

Папаша в ранге пьяни-подлеца

По воскресеньям выдавал нам рубль.

Который мы, не знавшие войны

Не на конфеты тратили – на водку.

Оттарабанив пионерскую речевку,

Мы жили не идеей, а футболом.

Хоть в старших классах и задрав штаны

Бежали дружно вслед за комсомолом,

Поддавшись барабанам и речам,

Парткомам и райкомам угождая.

А после в парках собирались по ночам

От передозировки угорая.

Мы ветеранов чтили как святых,

И клали на учителей с «прибором»,

Жалея вдруг родителей своих

Стыдясь их непонятных разговоров.

Мы выросли не так как сорняки,

Забытое, лихое поколение,

80-ых вечные сынки

Вдруг вышедшие из повиновения.

Служебный роман

Вроде бы взрослые люди,

Дети, семья – все такое.

Поверили вдруг что-то будет

Не совладая с собою.

Знали же ведь, что соседи

Будут смотреть и шептаться,

А все истории эти.

Будут так же кончаться.

Дружественною удавкой

Стиснут ряды коллеги,

Чтобы с повинною явка

Предотвратила побеги

Будущие…

Было и будет

Знаем истории эти.

Вроде бы взрослые люди –

А плачут и верят,

как дети.

***

Проснуться рано,

Смотреть в окно.

Ночного плана

Чернит пятно.

Неслышных теней,

Заснувших птиц,

В переплетеньи

Чужих границ.

Слепая ветка,

Молчит сирень,

Остался где-то

Вчерашний день.

Лица коснувшись,

Со всех сторон.

Ушёл пригнувшись,

Последний сон…

Разговор русских в Америке



В субботний вечер мы с женой гостями

Проведали приятелей своих.

Мы не друзья, но дружим мы домами

Там собралась компания у них.

Мы с Алматы, они из Ленинграда

Еще пришли две пары из Москвы.

Хозяин рад, хозяйка очень рада

С одними я на «ты», другим лишь «Вы».

Стоял прекрасный теплый летний вечер

То тут, то там веселье, шутки, спор

И под вино и дружеские речи

Мы все вели житейский разговор:

– А как у вас насчет, там, бенефитов,

Нельзя ли нам заполучить фудстэмп?

– Не помню я названья этих стритов.

– А мой Сережка щас на саммер кемп.

– Нет, в Балтиморе паркинг просто ужас,

А вот в Ди Си хорошее метро!

Нам переводчик был совсем не нужен,

(А вот от водки быстро развезло)

Хозяин тут позвал жену: Маринка!

Хоть ты меня не называешь Сэр,

Но раз у нас пошел такой вот дринкинг,

Порежь-ка нам последний кьюкумбер!

И под стаканов перезвон

Я слышу вдруг со всех сторон:

– А у Наташки бойфренд просто лузер!

– А он мне говорит: Так вы не юзер?

– А я ей: Что ты делаешь на уикенд?

– А ты на ОРТ назад покликай…

– И тут он говорит: Айм ливинг

– Так и сказал?

– Ну да!

– Какой мужлан!

– А мы как селебрэйтуем Сэнксгивин:

Поели турку и имели много фан!

…Пришла пора домой нам собираться

Хоть хорошо, что рано не вставать!

Как здорово с друзьями пообщаться

И славно так по-русски поболтать!

2017