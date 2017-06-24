Константин Емельянов | Стихи

Опять лето
Сегодня опять ожидается жаркий день,
И воздух нагреется до сорока
градусов. Хочется спрятаться в тень,
Но солнце еще не зашло пока.
И лень сдавила все тело свинцом,
Не хочется двигаться – даже курить!
К стеклу прижимаешься мокрым лицом,
И думаешь, как же мне дальше быть?
Но есть у лета и добрая сторона:
К концу недели обещан дождь,
А девушку в шортах встретишь и жизнь красна,
С рынка ведро черешни домой несёшь.
Скорей бы октябрь: Ветер листья сдул,
И дышится весело и легко!
Пока же лето палит изо всех дул,
А до заветной осени еще так далеко…
***
…с вечера и до утра
в маленьком городишке
сводит с ума жара
тихо страдают людишки
скоро придет июнь
и проштампует визу
падающему лету
вечно седой как лунь
мой сосед снизу
в тапочках
купленных где-то
в комнате 123
двигает стол
запершись изнутри
а за субботним окном
начала выть собака
в комнате 126
собаке жарко
у нее шерсть
однако
сверху еще толпа
в комнате 122
из мексики или откуда
там где всегда жара
им только повод дай
празднуют sinco de mayo
с вечера и до утра
хоть и кончается май
те еще господа
ваш покорный слуга
в комнате 125
может быть от тоски
мокрый от пива и пота
одетый лишь в носки
жарко
хоть и суббота
сломан кондиционер
пить уже неохота
хочется в СССР…
***
Небо как кастрюля укрыто крышкой пара
Облаков, заткнувших все входы в атмосферу,
Давит на людей как рука на гриф гитары,
Застужая душу, истощая нервы.
Влажный климат не сулит простой свободы,
Уступаю вяло и в больших делах и в малых.
Хочется лишь холода поступков, мыслей,
Да чего угодно!
Или просто спрятаться с головой под одеялом.
***
С чего завершается Родина?
Со справочников и словарей,
Смешной фотографии в паспорте,
ОВИРовских очередей.
А может, она завершается
С такси в Шереметьево-2,
Где долго с родными прощаешься,
Но выбрать не можешь слова?
С чего начинается Родина?
С гостиницы, что по пути,
Зелёных погон пограничника,
Работы, что трудно найти.
А может она начинается
С ночных телефонных звонков
И долгих расспросов родительских,
Ненужных теперь адресов?
С чего начинается Родина…
Иммигрант
По гнилой и скользкой трубе,
Из далеких и диких стран.
Проложив дорогу в борьбе,
Мне на кухню заполз таракан.
Зацепившись на край стола
Перелез, и, лишившись сил,
Как Колумб когда-то: «Земля!»
Он отчаянно завопил.
«Я приполз сюда издалека,
А за мною, жена и мать,
Нас пытались давить свысока,
Нас хотели судить и сажать.
Мы ползли сюда ночью и днём
Как не каждый бы смог таракан,
Но теперь мы друг друга зовём
Гордым именем: Иммигрант!”
Иммигрантов не любит никто
Кто ж из дома родного бежит?
Вот и кутаюсь в чьё-то пальто
Сам себе Моисей – Вечный жид.
Сам пустыню выбрал свою,
И горит под ногами земля.
Как баркас у причала молю:
якорЯ! якорЯ! якорЯ!
Где-то люди сидят за столом
Близко так, только в дверь постучи:
“Если нам хорошо, мы поём,
Ну а если нам плохо – молчим.
Хорошо или плохо – плевать!
Завтра утро начнём без войны
И не нужно куда-то бежать,
Никому ничего не должны”.
Вот и смотрят они свысока
Охраняя покой и уют,
Ждут пока нас разлука-тоска
Замордуют опять, заклюют.
– Понаехали – скажет один.
– Да пусть катятся! – крикнет другой.
Вроде бы сам себе господин,
А для Родины – вечный изгой.
Тех, кто сдуру задумал спастись
От родной, но постылой семьи,
Будут вечно в изгнании пастись
За чужие грехи и свои.
Будут жизнью своей рисковать
Чтоб отведать свободы глоток,
Будут громко о правде кричать
Только их не услышит никто.
…Где посуды немытой стан
Завершая речи свои
Притаился в ночи таракан
В ожидании членов семьи…
80-е
Мы выросли не так как сорняки,
Засохшие недалеко от дома,
А как общественно-полезные цветы
На клумбе, что напротив исполкома.
Росли в неполных семьях. Без отца.
В ватагах пацанов, наивных, грубых
Папаша в ранге пьяни-подлеца
По воскресеньям выдавал нам рубль.
Который мы, не знавшие войны
Не на конфеты тратили – на водку.
Оттарабанив пионерскую речевку,
Мы жили не идеей, а футболом.
Хоть в старших классах и задрав штаны
Бежали дружно вслед за комсомолом,
Поддавшись барабанам и речам,
Парткомам и райкомам угождая.
А после в парках собирались по ночам
От передозировки угорая.
Мы ветеранов чтили как святых,
И клали на учителей с «прибором»,
Жалея вдруг родителей своих
Стыдясь их непонятных разговоров.
Мы выросли не так как сорняки,
Забытое, лихое поколение,
80-ых вечные сынки
Вдруг вышедшие из повиновения.
Служебный роман
Вроде бы взрослые люди,
Дети, семья – все такое.
Поверили вдруг что-то будет
Не совладая с собою.
Знали же ведь, что соседи
Будут смотреть и шептаться,
А все истории эти.
Будут так же кончаться.
Дружественною удавкой
Стиснут ряды коллеги,
Чтобы с повинною явка
Предотвратила побеги
Будущие…
Было и будет
Знаем истории эти.
Вроде бы взрослые люди –
А плачут и верят,
как дети.
***
Проснуться рано,
Смотреть в окно.
Ночного плана
Чернит пятно.
Неслышных теней,
Заснувших птиц,
В переплетеньи
Чужих границ.
Слепая ветка,
Молчит сирень,
Остался где-то
Вчерашний день.
Лица коснувшись,
Со всех сторон.
Ушёл пригнувшись,
Последний сон…
Разговор русских в Америке
В субботний вечер мы с женой гостями
Проведали приятелей своих.
Мы не друзья, но дружим мы домами
Там собралась компания у них.
Мы с Алматы, они из Ленинграда
Еще пришли две пары из Москвы.
Хозяин рад, хозяйка очень рада
С одними я на «ты», другим лишь «Вы».
Стоял прекрасный теплый летний вечер
То тут, то там веселье, шутки, спор
И под вино и дружеские речи
Мы все вели житейский разговор:
– А как у вас насчет, там, бенефитов,
Нельзя ли нам заполучить фудстэмп?
– Не помню я названья этих стритов.
– А мой Сережка щас на саммер кемп.
– Нет, в Балтиморе паркинг просто ужас,
А вот в Ди Си хорошее метро!
Нам переводчик был совсем не нужен,
(А вот от водки быстро развезло)
Хозяин тут позвал жену: Маринка!
Хоть ты меня не называешь Сэр,
Но раз у нас пошел такой вот дринкинг,
Порежь-ка нам последний кьюкумбер!
И под стаканов перезвон
Я слышу вдруг со всех сторон:
– А у Наташки бойфренд просто лузер!
– А он мне говорит: Так вы не юзер?
– А я ей: Что ты делаешь на уикенд?
– А ты на ОРТ назад покликай…
– И тут он говорит: Айм ливинг
– Так и сказал?
– Ну да!
– Какой мужлан!
– А мы как селебрэйтуем Сэнксгивин:
Поели турку и имели много фан!
…Пришла пора домой нам собираться
Хоть хорошо, что рано не вставать!
Как здорово с друзьями пообщаться
И славно так по-русски поболтать!
2017