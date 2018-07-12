Ефим Гаммер | Казалось бы, недавно…

О выставке в Кнессете

Ровно 31 год назад в израильском парламенте Кнессете открылась первая в истории страны коллективная выставка художников-репатриантов, одним из организаторов которой был и я.

Взяв в напарники, чтобы не ошибиться в отборе картин, великолепного мастера кисти Сашу Окуня, я ездил по мастерским и квартирам наших художников.

Особенно запомнилась мне встреча с Анатолием Викторовичем Шнитке, дядей известного композитора Альфреда Гарриевича Шнитке. Он жил недалеко от меня в иерусалимском квартале Гило. В ту пору это уже был зрелый живописец, тонкий колорист, рисовальщик, обладающий своим художественным почерком. И обо всем этом красноречиво говорили его картины, которые мы с Сашей Окунем отбирали для выставки.

В завязавшемся непринужденном разговоре, за чашкой чая, выяснилось, что его предки из Латвии. Для меня это было приятным сюрпризом, так как я оказался его земляком. Он родился в еврейской семье, перебравшейся в Германию из Либавы в 1910 году. Через 17 лет все они – родители, он и его братья Гарри и Эдуард – приехали в Советский Союз. Здесь Анатолий Викторович стал художником и архитектором, работал в редакции газеты «Neues Leben», а в 1974 году репатриировался с женой в Израиль.

Наши картины и скульптуры были выставлены в просторном зале рядом с работами знаменитого Марка Шагала», его панно, гобеленами, мозаиками.

Открывал выставку Шимон Перес, в ту пору министр иностранных дел. Он говорил о том, какой огромный вклад внесли новые репатрианты из России, Украины, Латвии, Литвы, Грузии, Молдавии и других стран в культуру Израиля.

Это несомненная правда. Сегодня, еще более очевидная, чем в далеком 1987 году – пропасть лет назад. Но пусть это и парадоксально, мне представляется, что это было недавно. И понятно – почему. Для меня коллективная выставка в Кнессете явилась одной из первых в моей творческой жизни. Сегодня же их больше ста. И проходили они не только в Израиле, но и в США, Франции, Германии, Болгарии, Канаде, Австралии. Многие мои работы были удостоены золотых и серебряных медалей. А в минувшем году в России вышла моя книга-альбом «Иерусалимские фантазии», в которой были представлены многие мои картины. О них много писали. Однако сегодня мне хочется процитировать безвременно ушедшего о нас доктора искусствоведения Григория Островского.

«Иерусалимский журнал, 7, 2001 год

Григорий Островский

ГАММЕРИЗМ ЕФИМА ГАММЕРА

В случае Ефима Гаммера следует говорить не об эклектике, а скорее о средостенье разнородных импульсов и впечатлений – как жизненно укорененных, так и собственно художественных, органическом синтезе всего, что может и что становится жизнестроительным материалом его искусства.

Традиция прорастает в современность, в дне сегодняшнем живится память о минувшем, а провидческий дар художника отверзает день – или ночь – час грядущий, и все это перекрывается единой и неразъемной личностью автора, духовная структура которой и определяет эстетический код его искусства – вербального и визуального.

И еще ироничность – скрытая или явная, лукавство – добродушное или саркастическое, игровое начало творчества, в котором «понарошку» неотделимо от «взаправду». Подозреваю автора в склонности к мистификациям, но рискую при этом сам оказаться их жертвой…»

© Ефим Гаммер, 2018