Картины Вадима Михайлова

Краткая биография

Я родился в 1979 году в городе Горнозаводск Пермского края. Детство прошло в Оренбурге. В 17 лет я переехал в Пермь, где поступил в Российский экономический университет им. Плеханова на технолога. Но позже я стал учиться на культуролога в Пермской академии искусств и художеств.

Учился в мастерских пермских художников на Кисловодской, 17,затем в студии М. Павлюкевича и В. Селиванова, школе современного искусства «Арт-политика» у московского куратора и искусствоведа Арсения Сергеева. С 2004 года начал выставлять свои собственные картины.

О творчестве

Я к искусству пришел случайно, в конце 90-х годов. Однажды я попал в одну художественную мастерскую, в которой собрались и музыканты, и художники, и поэты – такая уютная творческая тусовка, берущая своей сильной энергетикой и желанием создавать. Я начал искать себе применение: играл в местечковой группе, пел песни, собирал пластинки, редкие аудиозаписи, но в какой-то момент понял, что живопись и создание арт-объектов намного интересней.

Интересовался в то время всем от картин фламандцев до американских экспрессионистов. Вбирал в себя всё: от иконописи до современного искусства молодых британских художников. Больше всего на моё творчество повлияло средневековое немецкое искусство Лукаса Кранаха старшего, Маттиаса Грюневальда, а также московский концептуализм типа Пивоварова или Кабакова.

В моих работах искусствоведы видят отголоски наивного искусства, ар-брюта. Но сам я не считаю себя последователем каких-либо течений и стилей.

Для меня важен не только рисунок, но и сам материал. Например, беру старые предметы: полку, ящик, табурет, шкаф — и даю им новую жизнь посредством красок. Я работаю с вещами: с их временем, с их собственной жизнью, с их старением.

Работы часто выполнены в темных тонах: от черного до темно-коричневого, — но большую роль для меня играет не цвет, а способ нанесения, работа с фактурой. Например, я использую шило, гвозди, лезвия, которыми выцарапываю изображения на краске. Своего рода «выцарапывание» – это не уникальная техника, но встречается очень редко среди современников.

Картины генерируются из воспоминаний, случайно застрявших в сознании образов, увиденных, прочувствованных. Эта реальность транслируется через своеобразные объекты посредством изображения образов-предметов, неясных смутных силуэтов, насекомых, животных, частей тела. Фактура картин соткана из эмалево-глянцевых блестящих поверхностей воображаемого и процарапанных «случайных» знаков обыденного мира.

Мои картины наполнены подсознательном контекстом. Я не считаю себя каким-то человеком, который передает миру свои воззрения, я просто транслятор каких-то образов, возникающих из повседневной жизни.

Избранные персональные выставки

«I Still Hear Your Echo» (ЦВЗ, Пермь, 2012), «Flowers & Bullets» (ЦВЗ, Пермь 2013), “Палево” (2014). А также в Санкт-Петербурге: «Battlefield/Поле боя» ( Lampa Studio, 2016 г.), «По-черному» (Navicula Artis, 2016).

Групповые выставки: «DICO. Деревянные Идолы Contemporary» ( галерея Green Art ,г.Пермь 2007 г.), » СОЛЬ» ( Арт Завод , г. Екатеринбург 2007), «A Particle Project», Hattyuhaz Gallery. Pecs. Hungary. 2010 г.), «A Particle Project» (Lokal Harmonie. DU-Ruhrort, Duisburg. Germany. 2010 г.), «Здравый Смысл», выставка школы Артполитика ,»МотовилихаАрт»,фестиваль «Белые Ночи», 2012 г.), » Разные Другие/Other Different. Mark Jenkins Tribute.» (проект школы Артполитика , фестиваль «Белые Ночи», куратор Арсений Сергеев. 2013 г.), «Все Немного Волнуются». (Специальный проект IV Московской биеннале молодого искусства. Куратор Арсений Сергеев. галерея Нагорная, г. Москва 2014 г.), «Все Немного Волнуются» (Специальный проект IV Московской биеннале молодого искусства. Куратор Арсений Сергеев. Арт-центр «Макаронка» г. Ростов-на-Дону. 2014 г.), «Формы Незримого» (музей PERMM, г.Пермь. куратор Петр Белый. 2015 г.), «Части Целого» (галерея 25/17 ,г.Пермь. 2015 г.), «К Свету» (Пермская Государственная Художественная галерея.,г.Пермь. 2015 г.), «Формы Незримого» (Выставка нового пермского искусства. Винзавод. Цех Красного.,г. Москва. куратор Петр Белый. 2016 г.).

Кураторские проекты:

2016 г. — Алекс Этевут .» Как прийти в тупик и что делать после этого?». Арт-центр Пушкинская,10, галерея Lampa Studio. г. Санкт-Петербург.

2016 г. — Евгений Бутенко. «Зародыш пейзажа и фоторобот натюрморта». Арт-центр Пушкинская,10, галерея Lampa Studio. г. Санкт-Петербург.

2016 г. — Илья Овсянников,Анна Хахалина. «МАТЬТЬМА». Арт-центр Пушкинская,10, галерея Lampa Studio. г. Санкт-Петербург.

Другие проекты :

2012 г. — воркшоп школы современного искусства Артполитика в г. Губаха. Паблик-арт в современном городском пространстве.

2012 г. — сценография спектакля «Генрих IV»,фестиваль «Пространство Режиссуры» , театр «Сцена-Молот» г.Пермь.

2013 г. — видеоролик » В Помещеньи Тира». слова : Сергей Вольф, видео: Вадим Михайлов. читает Вадим Михайлов.

Лаборатория видеопоэзии. Поэтический фестиваль СловоНова 2013,г. Пермь.

2013 г. — воркшоп школы современного искусства Артполитика в г. Березники. Паблик-арт в современном городском пространстве.

2013 г. — «Манекен», короткометражный игровой фильм (художник-постановщик). Киномастерская игрового кино, г. Пермь.