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Картины Петра Козьмина
Ожидание. Холст/Масло. 67-50см. 2016г. Цена без учета доставки — $1250
Женский взгляд. Холст/Масло. 81-70см. 2017г. Цена без учета доставки — $1250
Сиамский кот. Холст/Масло. 90-100см. 2016г. Цена без учета доставки — $2000
В засаде. Акр./х.на картоне. А-3. 2015г. Цена без учета доставки — $200
Эбона. Акр./орг. 60-46см. 2016г. Цена без учета доставки — $950
Кот Чубайс. Холст/Масло. А-3. 2016г. Цена без учета доставки — $270
Завтрак. Холст/Масло. 60-40см. 2016г. Цена без учета доставки — $650
Черепаха. Длина-50см., шир.-30см., выс.-25см. Дерево, роспись акр. 2014г. Цена без учета доставки — $2000
Слияние. Выс.-76см. Дерево, роспись акр. 2015г. Цена без учета доставки — $2400
Память дерева. Выс. — 100см. Дерево, роспись акр. 2015г. Цена без учета доставки — $1300
Метаморфоза. Выс.-75см. 2015г. Дерево, акр. Роспись. Цена без учета доставки — $2000
Можайский кремль. 36-30см., акр./орг. Цена без учета доставки — $130
Греция. Закат. Акв./бум. 2013г. Цена без учета доставки — $130
Русская деревня. Акв./бум.2016г. Цена без учета доставки — $130
Переславль — Залесский. Акв./ бум. 2001г. Цена без учета доставки — $130
Италия. Акв./бум.2014г. Цена без учета доставки — $130
Париж. Акв./бум. 2013г. Цена без учета доставки — $130