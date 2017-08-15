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Картины Петра Козьмина

Ожидание. Холст/Масло. 67-50см. 2016г. Цена без учета доставки — $1250

Женский взгляд. Холст/Масло. 81-70см. 2017г. Цена без учета доставки — $1250

Сиамский кот. Холст/Масло. 90-100см. 2016г. Цена без учета доставки — $2000

В засаде. Акр./х.на картоне. А-3. 2015г. Цена без учета доставки — $200

Эбона. Акр./орг. 60-46см. 2016г. Цена без учета доставки — $950

Кот Чубайс. Холст/Масло. А-3. 2016г. Цена без учета доставки — $270

Завтрак. Холст/Масло. 60-40см. 2016г. Цена без учета доставки — $650

Черепаха. Длина-50см., шир.-30см., выс.-25см. Дерево, роспись акр. 2014г. Цена без учета доставки — $2000

Слияние. Выс.-76см. Дерево, роспись акр. 2015г. Цена без учета доставки — $2400

Память дерева. Выс. — 100см. Дерево, роспись акр. 2015г. Цена без учета доставки — $1300

Метаморфоза. Выс.-75см. 2015г. Дерево, акр. Роспись. Цена без учета доставки — $2000

Можайский кремль. 36-30см., акр./орг. Цена без учета доставки — $130

Греция. Закат. Акв./бум. 2013г. Цена без учета доставки — $130

Русская деревня. Акв./бум.2016г. Цена без учета доставки — $130

Переславль — Залесский. Акв./ бум. 2001г. Цена без учета доставки — $130

Италия. Акв./бум.2014г. Цена без учета доставки — $130

Париж. Акв./бум. 2013г. Цена без учета доставки — $130