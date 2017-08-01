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Картины Евгения Бутенко
Евгений Бутенко. Биография
Евгений Бутенко. Биография
Родился в 1979 году в Кишинёве.
Учился на филологическом факультете Славянского университета.
Работал как художник-график.
Первая персональная выставка — в Кишинёве, в 2001 году, в галерее «Арт-аорта» , называлась «Круг памяти Ботичелли», где был представлен цикл «Графический дневник».
Писал стихи, прозу, занимался экспериментальной музыкой.
Работал курьером, охранником, гидом-переводчиком, грузчиком , разнорабочим на заводе.
В 2008 году переезжает в Санкт-Петербург.
В 2010 году перебирается с семьёй в посёлок Осьмино Петербургской области, где
работал на ферме скотником,(убирал навоз за коровами).
Здесь, в 2012 году, снова начал рисовать, писать тексты и записывать музыку.
Воспитывает четверых детей.
ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ :
2014 — «МАВЗОЛЕЙ МОЗГА И ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» , «Арт — Наив» (Москва)
2016 -«ЖИЗНЬ, ЗАСНЯТАЯ НА ПЫЛЕСОС «, «14/45» (Санкт- Петербург)
2016 — «ЗАРОДЫШ ПЕЙЗАЖА И ФОТОРОБОТ НАТЮРМОРТА» «Lampa studio» (арт-центр «Пушкинская 10»)
2016 — «ГУМАНОИД АЛЁШЕНЬКА НА ИГЛЕ ГРОМООТВОДА» «Арт-Наив» (Москва)
2016 -«СТЕНГАЗЕТЫ ДЛЯ ЗАБРОШЕННЫХ ГОЛОВ «, ггалерея «ДВЕРЬ»( арт-центре на Пушкинской 10)
Работы также дважды экспонировались во Франции и находятся в частных собраниях в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Амстердаме, в Германии, Великобритании (музей The Museum of Everything) и в США.
О своем творчестве
Меня никогда не интересовал жанр либо стиль вообще, как явление. И вряд ли уже заинтересует. Жанры, направления и описания определённых стилей в искусстве созданы искусствоведами только для удобства. И не более. Чтобы просто различать определённый исторический этап и личностей его сопровождавших. Какой-то особенной семантической, мистической или потусторонней наполненностью стиль или жанр не обладает.
В 14 лет я окончательно понял, что искусство – это единственная вещь, которой стоит заниматься в этой жизни. Сейчас мне 38 лет, но чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что это правда. Просто тогда этот мир мне ещё только открылся, точнее начал открываться. Через репродукции картин, книги, музыку, фильмы и т.д.
Были очень разные периоды в моей жизни, например, с 2008-го по 2012-й я вообще не рисовал. Сейчас вот четвёртый год, как вернулся в дело. Больше всего повлияло на моё творчество простое осознание того, что без творчества я не могу осознавать себя как личность. Поверьте, это не просто слова, а очень глубокое, выстраданное переживание.
Картины
«ПОСЛЕДСТВИЯ»
Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 35 х 25 см.). Цена (без учета доставки): $270.
«ПЛЕНЕР №5 (Шиле)»
Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 35 х 28 см.). Цена (без учета доставки): $270
«ПЕЙЗАЖ БЕЗ ЗЕМЛИ»
Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 50 х 39 см.). Цена (без учета доставки): $320
«МУЗЕЙ ДЕРЕВНИ ПСОЕДЬ»
Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 37 х 32 см.). Цена (без учета доставки): $270
«КУРЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ КОНСТИТУЦИИ»
Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 35 х 28 см.). Цена (без учета доставки): $270