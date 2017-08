Картины Евгения Бутенко

Родился в 1979 году в Кишинёве.

Учился на филологическом факультете Славянского университета.

Работал как художник-график.

Первая персональная выставка — в Кишинёве, в 2001 году, в галерее «Арт-аорта» , называлась «Круг памяти Ботичелли», где был представлен цикл «Графический дневник».

Писал стихи, прозу, занимался экспериментальной музыкой.

Работал курьером, охранником, гидом-переводчиком, грузчиком , разнорабочим на заводе.

В 2008 году переезжает в Санкт-Петербург.

В 2010 году перебирается с семьёй в посёлок Осьмино Петербургской области, где

работал на ферме скотником,(убирал навоз за коровами).

Здесь, в 2012 году, снова начал рисовать, писать тексты и записывать музыку.

Воспитывает четверых детей.

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ :

2014 — «МАВЗОЛЕЙ МОЗГА И ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» , «Арт — Наив» (Москва)

2016 -«ЖИЗНЬ, ЗАСНЯТАЯ НА ПЫЛЕСОС «, «14/45» (Санкт- Петербург)

2016 — «ЗАРОДЫШ ПЕЙЗАЖА И ФОТОРОБОТ НАТЮРМОРТА» «Lampa studio» (арт-центр «Пушкинская 10»)

2016 — «ГУМАНОИД АЛЁШЕНЬКА НА ИГЛЕ ГРОМООТВОДА» «Арт-Наив» (Москва)

2016 -«СТЕНГАЗЕТЫ ДЛЯ ЗАБРОШЕННЫХ ГОЛОВ «, ггалерея «ДВЕРЬ»( арт-центре на Пушкинской 10)

Работы также дважды экспонировались во Франции и находятся в частных собраниях в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Амстердаме, в Германии, Великобритании (музей The Museum of Everything) и в США.