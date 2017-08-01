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Картины Евгения Бутенко

Евгений Бутенко. Биография Евгений Бутенко. Биография Родился в 1979 году в Кишинёве. Учился на филологическом факультете Славянского университета. Работал как художник-график. Первая персональная выставка — в Кишинёве, в 2001 году, в галерее «Арт-аорта» , называлась «Круг памяти Ботичелли», где был представлен цикл «Графический дневник». Писал стихи, прозу, занимался экспериментальной музыкой. Работал курьером, охранником, гидом-переводчиком, грузчиком , разнорабочим на заводе. В 2008 году переезжает в Санкт-Петербург. В 2010 году перебирается с семьёй в посёлок Осьмино Петербургской области, где работал на ферме скотником,(убирал навоз за коровами). Здесь, в 2012 году, снова начал рисовать, писать тексты и записывать музыку. Воспитывает четверых детей. ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ : 2014 — «МАВЗОЛЕЙ МОЗГА И ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» , «Арт — Наив» (Москва) 2016 -«ЖИЗНЬ, ЗАСНЯТАЯ НА ПЫЛЕСОС «, «14/45» (Санкт- Петербург) 2016 — «ЗАРОДЫШ ПЕЙЗАЖА И ФОТОРОБОТ НАТЮРМОРТА» «Lampa studio» (арт-центр «Пушкинская 10») 2016 — «ГУМАНОИД АЛЁШЕНЬКА НА ИГЛЕ ГРОМООТВОДА» «Арт-Наив» (Москва) 2016 -«СТЕНГАЗЕТЫ ДЛЯ ЗАБРОШЕННЫХ ГОЛОВ «, ггалерея «ДВЕРЬ»( арт-центре на Пушкинской 10) Работы также дважды экспонировались во Франции и находятся в частных собраниях в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Амстердаме, в Германии, Великобритании (музей The Museum of Everything) и в США.

О своем творчестве

Меня никогда не интересовал жанр либо стиль вообще, как явление. И вряд ли уже заинтересует. Жанры, направления и описания определённых стилей в искусстве созданы искусствоведами только для удобства. И не более. Чтобы просто различать определённый исторический этап и личностей его сопровождавших. Какой-то особенной семантической, мистической или потусторонней наполненностью стиль или жанр не обладает.

В 14 лет я окончательно понял, что искусство – это единственная вещь, которой стоит заниматься в этой жизни. Сейчас мне 38 лет, но чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что это правда. Просто тогда этот мир мне ещё только открылся, точнее начал открываться. Через репродукции картин, книги, музыку, фильмы и т.д.

Были очень разные периоды в моей жизни, например, с 2008-го по 2012-й я вообще не рисовал. Сейчас вот четвёртый год, как вернулся в дело. Больше всего повлияло на моё творчество простое осознание того, что без творчества я не могу осознавать себя как личность. Поверьте, это не просто слова, а очень глубокое, выстраданное переживание.

Картины

«ПОСЛЕДСТВИЯ»

Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 35 х 25 см.). Цена (без учета доставки): $270.

«ПЛЕНЕР №5 (Шиле)»

Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 35 х 28 см.). Цена (без учета доставки): $270

«ПЕЙЗАЖ БЕЗ ЗЕМЛИ»

Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 50 х 39 см.). Цена (без учета доставки): $320

«МУЗЕЙ ДЕРЕВНИ ПСОЕДЬ»

Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 37 х 32 см.). Цена (без учета доставки): $270

«КУРЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ КОНСТИТУЦИИ»

Евгений Бутенко © 2017 (двп, масло, 35 х 28 см.). Цена (без учета доставки): $270