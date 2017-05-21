Илья Абель | Больше, чем игра

Молодая актриса Юлиана Сополёва, недавняя выпускница РАТИ-ГИТИС, сразу же после диплома принятая в труппу Московского театра на Малой Бронной три года назад, удостоена звания «Лауреат премии «Золотой лист», а также Премии СТД РФ имени Царева «За успешное постижение профессии актера» после исполнения заглавной роли в спектакле Сергея Посельского «Княжна Марья». Следует сразу заметить, что сам спектакль – цельный, ясный, изысканно выстроенный и сыгранный всеми его участниками (о чем написано мною было недавно в «Новом Континенте») – войдя в нынешнем театральном сезоне в репертуар Театра на Малой Бронной, несомненно, будет еще не раз отмечен премиями и наградами. В том числе и потому, как Юлиана Сополёва играет ту героиню Льва Толстого, которая почти на десятилетие старше ее.

А еще она играет маленькие роли – Белки в «Тайне старого шкафа» про волшебную страну Нарнюю, сотрудницу брачного агентства «Дивные дали» в старой пьесе Галина «Ретро» (режиссер Юрий Иоффе любит театр в театре, потому придумал эту мизансцену для нескольких артистов) – это еще со студенческих лет. И еще Тамару, обитательницу публичного дома в пластической драме Егора Дружинина по повести Куприна «Яма» (теперь в театре все переводят в танец, русскую и зарубежную классику – без проблем и предубеждения). А также адвоката Рукову в «Формалине», мать в пьесе-вербатим «Особые люди», основанную на документальном материале и посвященную родителям детей с проблемами развития. Ну и, конечно же, Ольгу в драме Чехова, которая в интерпретации Сергея Голомазова и Веры Бабичевой в Творческих объединенных мастерских (ТОМ) Голомазова получила название «123 сестры».

Ее белка – трогательна и немного по повадкам похожа на лису, при том, что сказочность персонажа передано просто, узнаваемо и живо. Ее героиня в ансамбле брачного агентства вместе с другими его сотрудниками отплясывает бурлескный танец, чуть ироничный для свадебной церемонии и несколько пародийный. Ее адвокат серьезна и деловита, а Тамара, будучи девушкой сомнительного заведения, здесь со своим характером, точно переданной предысторией.

Несомненно, что как бы ни хороши и ясно сыграны эти небольшие роли, главным успехов Юлианы Сополёвой теперь со всей очевидностью можно назвать княжну Марью и жену фермера Проктора в «Салемских ведьмах». То, что обратило на себя внимания в других ролях, проявилось здесь у Юлианы в полной мере: она не просто делает четко и правильно то, что предлагает ей режиссер в каждом конкретном случае, а и понимает то, что делает, что достаточно большая редкость на театре. Потому в ее игре есть и подтекст, и протяженность.

Вот, например, близкая к финалу спектакля сцена из второго отделения «Княжны Марьи». Она разговаривает с Николаем Ростовым, в которого впервые по-настоящему влюблена. И он отвечает ей взаимностью, но не может согласиться на признание в любви по житейских обстоятельствам. Толстой подробно описывает то, что предшествовало этой встречи. Дела семьи Ростовых оказались в чрезвычайном положении, ему пришлось уйти в отставку с военной службы, продать родовое имение, что все равно не покрыло долгов. А княжна Марья, по словам автора романа, самая богатая невеста России. И молодой человек не хочет, чтобы его считали женившимся по расчету, несмотря на то, что его чувства искренние и настоящие. Толстой потом описывает подробно, как все же в благополучную сторону разрешилась эта коллизия. Артисты играют сцену признания друг другу, невозможности до конца открыться по разным причинам всего несколько минут. Но они, эти минуты, прожиты ими с таким напряжением, что чувствуется за ними не только настоящее, а и прошлое, и будущее.

Или сцены допроса судебного исполнителя в доме Проктора в первом действии и расследования в суде во втором действии «Салемских ведьм». Для жены фермера Проктора, скорее всего протестантки по вероисповеданию, на первом месте семейные ценности, благополучие семьи, честь мужа. И она во время обоих допросов ведет себя мужественно, сдерживая эмоции, беря всю вину на себя, не сомневаясь в правильности своих поступков и слов. (В этом же спектакле небольшую, однако, очень важную роль играет Вера Бабичева, у которой Юлиана Сополёва учились в театральном институте, а теперь с которой работает в одном театре. Актриса написала по этому поводу очень просто: что ей повезло попасть в очень хороший театр. И это, действительно, так, поскольку Московский театр на Малой Бронной, несомненно, один из лучших столичных театров. Здесь идут профессионально сделанные спектакли, где все держится не на скандале любой ценой, не на публицистике ради моды, а на четкой режиссуре и действенной игре артистов.)

Не случайно, что режиссеры предлагают возрастные роли. Ольге в начале первого действия пьесы Чехова – 28 лет, княжне Марье – за 30, что для начала девятнадцатого века более чем зрелый возраст, жена фермера Проктора воспитывает с мужем троих детей-подростков, так что тоже явно не молодая женщина. И Юлиана Сополёва в возрастных ролях естественна именно потому, что в ее игре театральность настолько естественна и органична, что зритель, не забывая, что присутствует на спектакле, включается в действие чуть ли ни участником его, так тут все достоверно и правдиво.

И между тем, Юлиане пришлось потратить много сил и времени, чтобы постоянно доказывать прежде всего самой себе, что она – хорошая актриса. Ее родители – московские актеры, так что театр знаком был девочке буквально с детства. Более того, она училась в школе с театральным уклоном, где учили танцам, пению, имелась возможность поиграть на сцене пусть школьного, но театра. Кроме него, Юлиану увлекала и живопись, так что она хотела перейти в школу при Московском архитектурном институте. Но тогда пришлось бы отказаться от того, что ей уже стало привычным и необходимым. Так что, пока в ее жизни главное – театр и семья, хотя, кто знает, вполне возможно, что, будучи актрисой, она со временем станет еще и сценографом, зная театр изнутри и имея способности к рисованию.

Сказать, что Юлиана Сополёва в актерстве перфекционистка, значит произнести нечто банальное, поскольку любой хороший артист добивается успеха в роли, тщательно работая над ней. Здесь другое – не просто творческая наследственность, мудрая женственность, самодисциплина, культура, и ,конечно же, очевидный талант. Как в пении говорят о том, что у вокалиста бывает от природы поставленный голос, так и тут – от природы состоявшаяся артистическая в широком и высоком смысле слова данность, та степень преданности профессии, самоотдачи и ответственности, которые не воспитаешь все-таки, если этого изначально нет в органике. Также, странно было бы говорить, что Юлиана играет большие и маленькие роли с удовольствием, что также банальность и общее место. Но вот то, что она в каждой роли существует с радостью, как бы трагична она ни была, кажется, сущая правда.

То есть, себе и другим Юлиана Сополёва доказала, что актерство – ее дело, всерьез и на перспективу. И после значительных ролей в «Княжне Марье» и в «Салемских ведьмах» можно и нужно расширять то, что уже освоено и достигнуто.

Кажется, единственное, что нужно молодой и неординарной актрисе Московского театра на Малой Бронной – хорошая комедийная роль в классике, например, в «Ревнивой к себе самой», или что-то в современном репертуаре, поскольку прошлое она уже прожила сильно и убедительно, а большой роли про нашу жизнь, соразмерную ее дарованию, у Юлианы Сополёвой пока не было.

Но тут, как говорится, дело времени и стечения обстоятельств.

Во всяком случае, только удачи хочется пожелать молодой актрисе, поскольку успех, прочный и заслуженный, у нее уже есть. И, без сомнения, будет и впредь. Без всяких сомнений.

Илья Абель