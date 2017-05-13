Художник Иван Дубяга

Родился в Краснодаре, в 1980 г. В 1983-м переехал с семьей в Кишинев. Примерно с 1995-го начал заниматься музыкой, литературой и рисованием. В 1997 г. с кишиневскими друзьями создали группу, занимались примитивной звукозаписью, саунд-артом, сыграли пару концертов.

В 1999-м Иван вернулся обратно в Краснодар, поступил в Краснодарский государственный университет культуры и искусств на факультет музееведения. Выставился первый раз примерно в 2007 г. в Краевом выставочном зале в Ночь музеев. С 2006-го по настоящее время живет в дачном поселке в пригороде кубанской столицы, занимается электронной шумовой, экспериментальной музыкой. Участвовал в ряде групповых проектов.

Персональные выставки: «Демонтаж черепа» в Краснодарском институте современного искусства (КИСИ) в 2012 г., «Оиды и Авры» в галерее Be In Art (Москва, 2013), Выставка без названия – ночной клуб «КМЗ» (Краснодар, 2013), Выставка без названия– коворкинг центр «Джонатан Ливингстон» (Краснодар, 2013), «Самое необходимое» (Краснодар, галерея Super Gallery 2013), «Невыносимое» (галерея «Лестница», роспись на стенах, Краснодар, 2014), «Папа, мама, домашний любимец и сосед» (Open Gallery, Москва 2014), «ТоТо» (Выставка-концерт, лофт «Типография», Краснодар 2014). «Красотометр» ( «КИСИ» Краснодар, 2015), «Невесомость» (ЦТИ «Фабрика», 2015), «Гужевые Ктулху» — совместная выставка с Андреем Алексеенко — Рюмочная в Зюзино (Москва 2015), «Самочувствие» (Краснодар, галерея RedGift, 2016). Участие в Garlstorfer kunstfest 2016, деревня Garlstorf , Выставка — роспись на стенах. «Чудесное видение»(Гамбург, галерея «Underdog» 2016). «Сказки бабушки Насти» («КИСИ» Краснодар. 2017)

Про творчество

Перед тем, как начать рисовать, я много чем позанимался: писал стишки, песенки, была рок-группа, потом другая, даже в театре год поиграл. Рисовать начал с пейзажей и натюрмортов, рисовал карандашом архитектуру в городе, очень детализированно, вполне реалистично. Потом как то поставил себе задачу покрыть ватман формата а1 микроскопическими разноцветными акварельными штришками, прозанимался этим месяц, дошло, что занимаюсь ерундой, в общем, достаточно было неудач. И сейчас продолжаю эксперименты, совмещаю электронную музыку и видео. Не всегда всё получается, но альтернативного пути нет, кругом житейское болото с его уютным ужасом; большинство дорог ведёт именно туда.

На меня повлиял ар — брют, экспрессионизм и bad painting. Считаю хорошим подход, при котором можно и нужно руководствоваться своими прихотями, а не чужими правилами. Для всех других дел человеческих это неслыханно, в этом преимущество творчества. Но мне не особенно близок акцент на аутсайдерство у представителей ар-брюта, их «удовлетворённость тем, что есть.». Наоборот, мне никогда не хватает существующего, видимо, довольство и счастье — это вообще не про меня.

Я думаю, страдание — это перманентное состояние не только человеческих существ, но и вообще всех известных форм жизни. Жизнь удивительный «подарок». В основном она вся уходит на поддержание себя же. Она похожа на паровоз, везущий только себя и топливо, никакой полезной нагрузки. Так устроила природа или не знаю кто. По другому бывает только в исключительных случаях. Творчество и есть такое исключение: оно вроде бесполезно, но именно поэтому полезно.

Мне не понятно откуда берутся основания для идеализации и обожествления природы, кроме как из невозможности управлять дождём. Красивый пейзаж — это, конечно, хорошо, но, если посмотреть внимательней, все его участники заняты тем, что друг друга едят. В природе слишком много ужаса и боли, чтобы наслаждаться её красотой. Красота пейзажа в том и состоит, что наблюдающий его пока что не съеден.

В последнее время меня заинтересовала астрофизика; конечно, это увлечение отразилось в творчестве. Есть ряд работ, основанных на сведениях, взятых из астрофизики. Некоторые факты весьма поразительны: например, известно, что, из-за расширения пространства, некоторые отдалённые области прямо сейчас продолжают удаляться от нас со скоростью, во много раз превышающей скорость света и эта скорость продолжает расти. По моему, лучшего образа НИКОГДА и придумать нельзя. Я не веду в работах никакую пропаганду или популяризацию, а, например, задумываюсь, каким образом меня, отдельного представителя, всё это касается или не касается.

Картины Ивана Дубяги