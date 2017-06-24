Евгений Фарбер | Колобок без головы

«Колобок без головы»
Охота — страсть! Кровь даже стынет,
и совесть перед ней ничто, и стыд.
Бросайте все дела, кретины,
айда скорей на пляж — сезон открыт!
***
— Пришло уж время умирать. Так чувство долга
мне говорит, и зеркало, что смерти гаже…
— Ты знаешь, мы пробудем там довольно долго,
поэтому, коль опоздаешь, не накажут.
***
Придётся, детки, улепётывать галопом,
не помышляя даже предъявить нам счёт:
мы, прорубив широкое окно в Европу,
на подоконнике поставим пулемёт.
***
О как печальна, детки, эта повесть:
ложь гнусную, предательство сначала
не позволяла мне больная совесть-
пока болезнь её не доконала.
***
Пускай жилось нам нелегко,
но мы нисколечко не ропщем:
дышали вольно, глубоко,
как дышат под наркозом общим.
***
Ты дар небес, никто не спорит,
но сомневающийся прав:
чего подарок этот стоит,
узнаю, лишь распаковав.
***
Чтоб снова стала наша жизнь как сон —
прекрасной, яркой, сказочной, счастливой,
ты посмотри, насколько я умён,
а я подумаю, как ты красива.
***
Чуть повисела мысль на волоске —
и шмякнулась… Не больно и нужна-то:
воюем, как на шахматной доске,
победу добывая только матом.
***
Я водку пил, текилу, вина из Бордо,
кальвадос, ром из бочек в корабельных трюмах…
Теперь хотел бы я попробовать лишь то,
что Бог вкушал, когда он женщину придумал.
***
Я почему-то вспомнил очень живо:
когда был юн, солидности хватало,
но юность утонула в бочке пива
на берегу Обводного канала.
***
Мужчина слаб в своей основе,
не он коня стреножит на скаку-
поэтому и не положено быку
то, что положено корове.
***
«Как хороши, как свежи были розы!»
(И.Тургенев)
«… и жить торопится, и чувствовать спешит…»
(П.Вяземский)
Со вкусом отдыхал я в Амстердаме,
в квартале Красных фонарей оставив стыд.
Как хороши, как свежи были дамы!
И жид торопится, и чувствовать спешит…
***
Не путать долг с повинностью и леди отличать от потаскушки
сумеете тогда, когда поймёте вы,
что ум без совести — шампанское в большой пивной немытой кружке,
секс без любви — что колобок без головы.
***
Любимая, время бежит, как вода,
но ты молода, хороша, видит Бог. Ну,
а если я вдруг говорю «никогда»,
то это лишь значит «покуда не сдохну».
***
Для Родины и лечь костьми,
и всё отдать готовы массы,
но сколько волка ни корми,
с него ни молока, ни мяса.