Евгений Фарбер | Колобок без головы



«Колобок без головы»

Охота — страсть! Кровь даже стынет,

и совесть перед ней ничто, и стыд.

Бросайте все дела, кретины,

айда скорей на пляж — сезон открыт!

***

— Пришло уж время умирать. Так чувство долга

мне говорит, и зеркало, что смерти гаже…

— Ты знаешь, мы пробудем там довольно долго,

поэтому, коль опоздаешь, не накажут.

***

Придётся, детки, улепётывать галопом,

не помышляя даже предъявить нам счёт:

мы, прорубив широкое окно в Европу,

на подоконнике поставим пулемёт.

***

О как печальна, детки, эта повесть:

ложь гнусную, предательство сначала

не позволяла мне больная совесть-

пока болезнь её не доконала.

***

Пускай жилось нам нелегко,

но мы нисколечко не ропщем:

дышали вольно, глубоко,

как дышат под наркозом общим.

***

Ты дар небес, никто не спорит,

но сомневающийся прав:

чего подарок этот стоит,

узнаю, лишь распаковав.

***

Чтоб снова стала наша жизнь как сон —

прекрасной, яркой, сказочной, счастливой,

ты посмотри, насколько я умён,

а я подумаю, как ты красива.

***

Чуть повисела мысль на волоске —

и шмякнулась… Не больно и нужна-то:

воюем, как на шахматной доске,

победу добывая только матом.

***

Я водку пил, текилу, вина из Бордо,

кальвадос, ром из бочек в корабельных трюмах…

Теперь хотел бы я попробовать лишь то,

что Бог вкушал, когда он женщину придумал.

***

Я почему-то вспомнил очень живо:

когда был юн, солидности хватало,

но юность утонула в бочке пива

на берегу Обводного канала.

***

Мужчина слаб в своей основе,

не он коня стреножит на скаку-

поэтому и не положено быку

то, что положено корове.

***

«Как хороши, как свежи были розы!»

(И.Тургенев)

«… и жить торопится, и чувствовать спешит…»

(П.Вяземский)

Со вкусом отдыхал я в Амстердаме,

в квартале Красных фонарей оставив стыд.

Как хороши, как свежи были дамы!

И жид торопится, и чувствовать спешит…

***

Не путать долг с повинностью и леди отличать от потаскушки

сумеете тогда, когда поймёте вы,

что ум без совести — шампанское в большой пивной немытой кружке,

секс без любви — что колобок без головы.

***

Любимая, время бежит, как вода,

но ты молода, хороша, видит Бог. Ну,

а если я вдруг говорю «никогда»,

то это лишь значит «покуда не сдохну».

***

Для Родины и лечь костьми,

и всё отдать готовы массы,

но сколько волка ни корми,

с него ни молока, ни мяса.