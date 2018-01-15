Елена Тамаркина | У параллели нет углов…

Стихи разных лет
Тень
В твоё святилище не вхожа
Ни ночью, ни средь бела дня.
Ни на кого я не похожа –
Попробуй отыщи меня!
Не напрягай усердно зренье,
Не стоит вглядываться вдаль.
Я лишь твоё воображенье –
Я в нём как радость и печаль.
Я в уголках твоей улыбки,
В морщинке хмурой меж бровей…
Оставь мне этот статус зыбкий –
Я только Тень твоих ветвей.
«Fellowship of the Ring»*
Печальным взглядом
нас не удивить.
Но – букв мерцанье
на ребре металла.
И к ним ведёт
невидимая нить.
А жизнь – дороже
и опасней стала…
В кругу друзей
находится не друг.
Непросто уловить
все перемены.
И нужно вовремя
покинуть круг,
Не допустив бесчестья
и измены…
Прости, но дальше ты
пойдешь один.
Возьми с собою мужество
и волю.
Вот так всё в жизни:
пламя – в блеске льдин…
Заранее свою не знаешь
долю….
* «Братство Кольца» – название книги английского писателя Джона Рональда Р. Толкиена и одноимённой экранизации.
*****
Когда мы в возраст входим
походкою неплавной,
походкою тяжёлой
вступаем в возраст главный:
подводим мы итоги.
Итоги – нас подводят…
Когда уходят годы,
к нам нечто вдруг приходит.
Плывут из подсознанья,
быть может, строчки эти.
И жаждем мы признанья,
что всё… – не зря на свете…
ГУРУ
Как странно: жизнь
Течёт, как и всегда –
ей безразлично,
жив ли ты сегодня.
Всё так же
загорается звезда.
Всё так же бес
пугает преисподней.
Не день, не год, а…
два десятка лет
пьёт только молоко
непальский гуру!
А мы теряем время
на обед –
и деньги, и здоровье тратим
сдуру…
СТАРАЯ ЯФФА
Старая Яффа.
Сморщены щёки
зданий старинных.
Погладить – никак!
Чёрные горькие
слёзы-потёки;
солнце и ливни –
века…
СТРАЖ
(зарисовка)
Страж
этот дом
охраняет –
платан
многопалый.
Ветви свои
растопырил
нагие,
как пальцы –
листья
легко
сосчитать.
*****
Когда молчит мой телефон,
я всеми, кажется, забыта…
И жизни значимость сокрыта
в её похожести на сон…
*****
Птицы-годы
пролетают,
бьют крылами
неустанно –
и вдали как дымки
тают
непрестанно.
Непрестанно…
*****
Ощипанной души
Простреленная грудь.
И пёрышки
Танцуют с ветерком…
Банален сей сюжет.
И можно отдохнуть –
Ведь каждый с ним уже
Знаком …
CТРОКИ В НОЧИ…
Иногда закрываю глаза
и рождаются строчки –
будто тихо вплывают из тьмы
сквозь ночное окно,
и послушно встают друг за другом
они по цепочке,
и кружатся двустрочья,
пьянящие, словно вино…
*****
Теперь я знаю силу слов.
И их – полнейшее бессилье…
У параллели нет углов –
Зато в ней боли – изобилье!
Мне нужно тебя слышать…
Мне нужно тебя слышать.
Иначе – лень и дышать.
На мокрых ночных крышах
вольно котам верещать.
Мне нужно тебя слышать.
Иначе мой день – пуст…
Художник во сне пишет
терновый – в огне – куст.
*****
Твоя душа давно в пути. –
Как нелегко тебе, мой милый,
по острию ножа идти,
всё время взвешивая силы…
ЖИЗНЬ
Тащит порою, толкает вперёд —
Жизнь успокоиться нам не даёт.
Лучшее — прячет в своих закромах:
издали виден масштаб и размах.
Манит манками и что-то сулит.
Тянет вперёд и – бурлит, и бурлит…
Елена Тамаркина
Иллюстрация Радмилы Мардер «I’m here…»