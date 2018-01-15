Елена Тамаркина | У параллели нет углов…

Стихи разных лет

Тень

В твоё святилище не вхожа

Ни ночью, ни средь бела дня.

Ни на кого я не похожа –

Попробуй отыщи меня!

Не напрягай усердно зренье,

Не стоит вглядываться вдаль.

Я лишь твоё воображенье –

Я в нём как радость и печаль.

Я в уголках твоей улыбки,

В морщинке хмурой меж бровей…

Оставь мне этот статус зыбкий –

Я только Тень твоих ветвей.

«Fellowship of the Ring»*

Печальным взглядом

нас не удивить.

Но – букв мерцанье

на ребре металла.

И к ним ведёт

невидимая нить.

А жизнь – дороже

и опасней стала…

В кругу друзей

находится не друг.

Непросто уловить

все перемены.

И нужно вовремя

покинуть круг,

Не допустив бесчестья

и измены…

Прости, но дальше ты

пойдешь один.

Возьми с собою мужество

и волю.

Вот так всё в жизни:

пламя – в блеске льдин…

Заранее свою не знаешь

долю….

* «Братство Кольца» – название книги английского писателя Джона Рональда Р. Толкиена и одноимённой экранизации.

*****

Когда мы в возраст входим

походкою неплавной,

походкою тяжёлой

вступаем в возраст главный:

подводим мы итоги.

Итоги – нас подводят…

Когда уходят годы,

к нам нечто вдруг приходит.

Плывут из подсознанья,

быть может, строчки эти.

И жаждем мы признанья,

что всё… – не зря на свете…

ГУРУ

Как странно: жизнь

Течёт, как и всегда –

ей безразлично,

жив ли ты сегодня.

Всё так же

загорается звезда.

Всё так же бес

пугает преисподней.

Не день, не год, а…

два десятка лет

пьёт только молоко

непальский гуру!

А мы теряем время

на обед –

и деньги, и здоровье тратим

сдуру…

СТАРАЯ ЯФФА

Старая Яффа.

Сморщены щёки

зданий старинных.

Погладить – никак!

Чёрные горькие

слёзы-потёки;

солнце и ливни –

века…

СТРАЖ

(зарисовка)

Страж

этот дом

охраняет –

платан

многопалый.

Ветви свои

растопырил

нагие,

как пальцы –

листья

легко

сосчитать.

*****

Когда молчит мой телефон,

я всеми, кажется, забыта…

И жизни значимость сокрыта

в её похожести на сон…

*****

Птицы-годы

пролетают,

бьют крылами

неустанно –

и вдали как дымки

тают

непрестанно.

Непрестанно…

*****

Ощипанной души

Простреленная грудь.

И пёрышки

Танцуют с ветерком…

Банален сей сюжет.

И можно отдохнуть –

Ведь каждый с ним уже

Знаком …

CТРОКИ В НОЧИ…

Иногда закрываю глаза

и рождаются строчки –

будто тихо вплывают из тьмы

сквозь ночное окно,

и послушно встают друг за другом

они по цепочке,

и кружатся двустрочья,

пьянящие, словно вино…

*****

Теперь я знаю силу слов.

И их – полнейшее бессилье…

У параллели нет углов –

Зато в ней боли – изобилье!

Мне нужно тебя слышать…

Мне нужно тебя слышать.

Иначе – лень и дышать.

На мокрых ночных крышах

вольно котам верещать.

Мне нужно тебя слышать.

Иначе мой день – пуст…

Художник во сне пишет

терновый – в огне – куст.

*****

Твоя душа давно в пути. –

Как нелегко тебе, мой милый,

по острию ножа идти,

всё время взвешивая силы…

ЖИЗНЬ

Тащит порою, толкает вперёд —

Жизнь успокоиться нам не даёт.

Лучшее — прячет в своих закромах:

издали виден масштаб и размах.

Манит манками и что-то сулит.

Тянет вперёд и – бурлит, и бурлит…

Елена Тамаркина

Иллюстрация Радмилы Мардер «I’m here…»