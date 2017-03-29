Дина Меерсон | Стихи

Коротко об авторе

Дина Меерсон. Родилась в 1960г на Вятке. Высшее медицинское образование получила в Уфе. Работала в судмедэкспертизе врачом-лаборантом во Владимире. В Израиле с 1995г. Писала, кажется, всегда. Но … тихо, тихо, без публикаций, без официоза. Ни тебе лавров, ни труб с фанфарами. Правда, и без синяков с шишками. Может быть, пора показаться людям?

ЖИЗНЬ САРРЫ

Мужу был глас, миражи во мгле.

— В путь! — сказал. Она

не

возражала.

Не все ли равно, в какой жить земле,

Если

ни в одной

не рожала.

Ликом прекрасна, и стан твой строен.

Муж сказал:

Такую скроешь едва ли.

Фараон идет. Назовись сестрою,

Чтобы вдовой тебя не назвали.

Мужу нужен кровинка,

мальчик, наследник.

Лоно бесплодное жжет, как пустыня.

— Познай. Вот Агарь. Пусть родит в колени, —

своими руками ввела рабыню.

Но с ветки чужой все плоды не гОдны.

Ангел пришел,

О сыне молвил слово.

Она рассмеялась: В мои-то годы?

Что ж, я всегда готова.

Свечи ровно горели, и над очагом

Дым подымался светлым столбом.

Муж, и сын, и гость любой

Чувствовал: это — Дом.

Зачем там, на горе Мория, костер?

Ох, как сердце болит. Б-г мой, где твоя милость?

Ангел руку отвел, а нож был остер.

Сердце матери остановилось.

И было жизни Сарры, как в Книге говорится,

Сто лет, и двадцать, и семь — годы эти.

Муж ее схоронил по чести.

Оплакал.

Женился.

У него родились дети.

РИВКА

Перед мужем благоговела,

Была ему идеальной женой.

Какое бы он ни затеял дело,

Слышал:

«Да,

господин

мой!»

Был он мудр, суров и прям —

Знала: свыше дано ему было.

И даже если он был неправ,

Она за ошибки его любила.

Младшему,

кроткому,

из шатра не деться.

Старший сын,

мягко говоря,

воин.

Она цену каждому знала с детства.

Матерью была

обоим.

Тонкая грань меж любовью и ложью.

Благословение Ицхака — кому? Какой ценой?

Женская хитрость все может.

Слушайся слова моего.

Грех будет —

— мой.

Она была праведницей, была пророчицей,

Любила мужа и детей

не напоказ,

без крика.

Мужчина делает все, что хочет.

Все, что хочет женщина.

Такая, как Ривка.

ЛЕЯ

Что сказал он на рассвете молодой жене,

Спеша увидеть ее рядом — долгожданную, дорогую?

Она еще спала и улыбалась во сне.

Она была счастлива. Он хотел другую.

Ночь — огня горячее и перца острее.

Утром душа разбилась, как чашка.

Лея?! Но женился на твоей сестре я!

Обманули. Не плачь, ты не виновна, бедняжка.

Вот увидишь, я буду мужем обеим.

Все будет славно, все будет ладно.

Ты законная жена мне, Лея…

И ты, Рахель, моя желанная!

Лея научилась благодарить Б-га

За детей, которых она дарила мужу.

А где он, муж? Да тут… под боком…

Под боком у сестры. Он обеим нужен.

Пожалуй, все помнят историю с мандрагорой.

В конце концов все решила Лея.

Позади споры, слезы, ссоры.

Иногда слабым глазам виднее.

Так и не дождалась признания в любви

Женщина, которая не жжет, но греет.

Яков, когда она покинула этот мир,

Завещал похоронить себя рядом с нею.

СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ

1/И УВИДЕЛА РАХЕЛЬ, ЧТО НЕ РОДИЛА ЯАКОВУ, И ПОЗАВИДОВАЛА РАХЕЛЬ СЕСТРЕ СВОЕЙ, И СКАЗАЛА ЯАКОВУ: «ДАЙ МНЕ ДЕТЕЙ, А ЕСЛИ НЕТ — Я УМИРАЮ». /2/И ВОЗГОРЕЛСЯ ГНЕВ ЯАКОВА НА РАХЕЛЬ, И ОН СКАЗАЛ: «РАЗВЕ Я ВМЕСТО ВСЕСИЛЬНОГО, ЛИШИВШЕГО ТЕБЯ ПЛОДА ЧРЕВА?».

(Бытие. Ваецэ, 30:1-2)

Ты проводишь у меня ночи,

Ты клянешься мне в любви страстной.

Говоришь, что лишь меня хочешь,

Говоришь, что лишь со мной — праздник.

Исполняю долг жены честно.

Почему мое молчит лоно?

А у Леи от детей тесно,

И служанки в родовых стонут.

Яков, муж мой, не сердись, милый.

Но без сына я умру, слышишь?

Годы птицами летят мимо.

Попроси —и не откажет Всевышний.

Твой отец, как он молился за Ривку,

Он просил, он подымал к Небу очи.

Почему ты разошелся до крика?

Почему же ты помочь мне не хочешь?

Муж сказал: «Я не всесилен, родная.

Бесполезно бить посуду и злиться.

Б-г услышит, Б-г поможет, я знаю.

Только ты должна просить и молиться.»

Как просить Его? Каким словом?

Но пришли слова, нашлась сила.

И Рахель кусала губы и снова

Все молилась, все о детях просила.

И ВСПОМНИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ О РАХЕЛИ, И УСЛЫШАЛ ЕЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ, И ОТВЕРЗ УТРОБУ ЕЕ. И ЗАЧАЛА ОНА, И РОДИЛА СЫНА, И СКАЗАЛА: «СНЯЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ПОЗОР МОЙ»; И НАРЕКЛА ЕМУ ИМЯ ЙОСЕФ, ГОВОРЯ: «ДА ПРИБАВИТ МНЕ БОГ ДРУГОГО СЫНА». (Бытие. Ваецэ, 30:22-24)