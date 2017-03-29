Дина Меерсон | Стихи

Коротко об авторе
Дина Меерсон. Родилась в 1960г на Вятке. Высшее медицинское образование получила в Уфе. Работала в судмедэкспертизе врачом-лаборантом во Владимире. В Израиле с 1995г. Писала, кажется, всегда. Но … тихо, тихо, без публикаций, без официоза. Ни тебе лавров, ни труб с фанфарами. Правда, и без синяков с шишками. Может быть, пора показаться людям?
ЖИЗНЬ САРРЫ
Мужу был глас, миражи во мгле.
— В путь! — сказал. Она
не
возражала.
Не все ли равно, в какой жить земле,
Если
ни в одной
не рожала.
Ликом прекрасна, и стан твой строен.
Муж сказал:
Такую скроешь едва ли.
Фараон идет. Назовись сестрою,
Чтобы вдовой тебя не назвали.
Мужу нужен кровинка,
мальчик, наследник.
Лоно бесплодное жжет, как пустыня.
— Познай. Вот Агарь. Пусть родит в колени, —
своими руками ввела рабыню.
Но с ветки чужой все плоды не гОдны.
Ангел пришел,
О сыне молвил слово.
Она рассмеялась: В мои-то годы?
Что ж, я всегда готова.
Свечи ровно горели, и над очагом
Дым подымался светлым столбом.
Муж, и сын, и гость любой
Чувствовал: это — Дом.
Зачем там, на горе Мория, костер?
Ох, как сердце болит. Б-г мой, где твоя милость?
Ангел руку отвел, а нож был остер.
Сердце матери остановилось.
И было жизни Сарры, как в Книге говорится,
Сто лет, и двадцать, и семь — годы эти.
Муж ее схоронил по чести.
Оплакал.
Женился.
У него родились дети.
РИВКА
Перед мужем благоговела,
Была ему идеальной женой.
Какое бы он ни затеял дело,
Слышал:
«Да,
господин
мой!»
Был он мудр, суров и прям —
Знала: свыше дано ему было.
И даже если он был неправ,
Она за ошибки его любила.
Младшему,
кроткому,
из шатра не деться.
Старший сын,
мягко говоря,
воин.
Она цену каждому знала с детства.
Матерью была
обоим.
Тонкая грань меж любовью и ложью.
Благословение Ицхака — кому? Какой ценой?
Женская хитрость все может.
Слушайся слова моего.
Грех будет —
— мой.
Она была праведницей, была пророчицей,
Любила мужа и детей
не напоказ,
без крика.
Мужчина делает все, что хочет.
Все, что хочет женщина.
Такая, как Ривка.
ЛЕЯ
Что сказал он на рассвете молодой жене,
Спеша увидеть ее рядом — долгожданную, дорогую?
Она еще спала и улыбалась во сне.
Она была счастлива. Он хотел другую.
Ночь — огня горячее и перца острее.
Утром душа разбилась, как чашка.
Лея?! Но женился на твоей сестре я!
Обманули. Не плачь, ты не виновна, бедняжка.
Вот увидишь, я буду мужем обеим.
Все будет славно, все будет ладно.
Ты законная жена мне, Лея…
И ты, Рахель, моя желанная!
Лея научилась благодарить Б-га
За детей, которых она дарила мужу.
А где он, муж? Да тут… под боком…
Под боком у сестры. Он обеим нужен.
Пожалуй, все помнят историю с мандрагорой.
В конце концов все решила Лея.
Позади споры, слезы, ссоры.
Иногда слабым глазам виднее.
Так и не дождалась признания в любви
Женщина, которая не жжет, но греет.
Яков, когда она покинула этот мир,
Завещал похоронить себя рядом с нею.
СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ
1/И УВИДЕЛА РАХЕЛЬ, ЧТО НЕ РОДИЛА ЯАКОВУ, И ПОЗАВИДОВАЛА РАХЕЛЬ СЕСТРЕ СВОЕЙ, И СКАЗАЛА ЯАКОВУ: «ДАЙ МНЕ ДЕТЕЙ, А ЕСЛИ НЕТ — Я УМИРАЮ». /2/И ВОЗГОРЕЛСЯ ГНЕВ ЯАКОВА НА РАХЕЛЬ, И ОН СКАЗАЛ: «РАЗВЕ Я ВМЕСТО ВСЕСИЛЬНОГО, ЛИШИВШЕГО ТЕБЯ ПЛОДА ЧРЕВА?».
(Бытие. Ваецэ, 30:1-2)
Ты проводишь у меня ночи,
Ты клянешься мне в любви страстной.
Говоришь, что лишь меня хочешь,
Говоришь, что лишь со мной — праздник.
Исполняю долг жены честно.
Почему мое молчит лоно?
А у Леи от детей тесно,
И служанки в родовых стонут.
Яков, муж мой, не сердись, милый.
Но без сына я умру, слышишь?
Годы птицами летят мимо.
Попроси —и не откажет Всевышний.
Твой отец, как он молился за Ривку,
Он просил, он подымал к Небу очи.
Почему ты разошелся до крика?
Почему же ты помочь мне не хочешь?
Муж сказал: «Я не всесилен, родная.
Бесполезно бить посуду и злиться.
Б-г услышит, Б-г поможет, я знаю.
Только ты должна просить и молиться.»
Как просить Его? Каким словом?
Но пришли слова, нашлась сила.
И Рахель кусала губы и снова
Все молилась, все о детях просила.
И ВСПОМНИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ О РАХЕЛИ, И УСЛЫШАЛ ЕЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ, И ОТВЕРЗ УТРОБУ ЕЕ. И ЗАЧАЛА ОНА, И РОДИЛА СЫНА, И СКАЗАЛА: «СНЯЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ПОЗОР МОЙ»; И НАРЕКЛА ЕМУ ИМЯ ЙОСЕФ, ГОВОРЯ: «ДА ПРИБАВИТ МНЕ БОГ ДРУГОГО СЫНА». (Бытие. Ваецэ, 30:22-24)