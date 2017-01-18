Петербургский ученый и бард Александр Городницкий сложил полномочия вице-президента ПЕН-Центра. Об этом он сообщил в письме экс-депутату ЗакСа Северной столицы Александру Кобринскому.

Ранее из ПЕН-центра ушли несколько известных деятелей, таких как нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, из-за разразившегося скандала с исключением журналиста Сергея Пархоменко и отказом поддержать украинского режиссера Сенцова.

«Я сожалею, что борьба за единство Русского ПЕН — центра не увенчалась успехом: в реальности возобладала только политическая линия, что, по моему мнению, противоречит целям и задачам этой правозащитной и внепартийной организации. Она привела к жесткому противостоянию с оскорбительными обвинениями и разборками с обеих сторон. Не желая участвовать в этой конфронтации, где по обе стороны немало писателей, мною уважаемых и близких мне по духу, я вынужден заявить о невозможности далее исполнять обязанности вице-президента Русского ПЕН—центра и члена его Исполкома. Надеюсь продолжить свое участие в правозащитной деятельности этой организации в качестве ее рядового члена», — пишет Городницкий.

Кроме этого, бард прокомментировал обвинения в конформизме из-за песни «Севастополь», написанной им еще в 2007 году. Он заявляет, что всегда считал город центром российской морской славы, а песня была написана в защиту русского населения Севастополя, которое, по его мнению, в те годы подвергалось давлению со стороны Украины. «Никакого агрессивного политического или антиукраинского смысла в этой песне никогда не было. Я никогда не призывал к захвату Крыма с помощью военной силы. К сожалению, украинская война приписала этой песне политический смысл. Понимание этого заставляет меня воздерживаться в последнее время от ее исполнения», — заявил Городницкий.

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