Артистический мир в афористических автопортретах

Предисловие к книге «Диалог со временем» (в сокращении)

Давно уже ни у кого не вызывает сомнений, поскольку подтверждается повседневной реальностью, что кино является важнейшим из всех видов искусства, ибо с ним соприкасаются миллионы зрителей, воспринимающие через экран идейные концепции, определяющие содержание человеческой жизни, играющие колоссальную роль в формировании человеческого мировоззрения. Нельзя не согласиться со Станиславом Говорухиным, заявившим: «Кино сегодня – главное идеологическое оружие. Если мы хотим воспитать нормальное поколение, мы должны думать о фильмах, которые пробуждают в человеке не низменные чувства и животные инстинкты, а добрые и благородные чувства». «Актёр не просто исполнитель ролей – это идеолог», – уверена и легендарная актриса Элина Быстрицкая. Олег Басилашвили с гражданских позиций заявляет, что «любое появление на сцене или киноэкране должно служить повышению культурного уровня народа. Для этого и существует искусство».

Отечественной кинематографией создано немало светлых, жизнерадостных, оптимистических картин. Поставлены они свежо, захватывающе, с расположением к людям и, безусловно, их обладающие чувством достоинства герои множество человеческих душ вдохновили на добрые дела и на подвиги в стремлении изменить мир к лучшему.

Высокая миссия кинематографа объясняет исключительное внимание к создателям кинопродукции, в первую очередь к исполнителям ролей, которые наглядно воплощают особенности драматического, трагического и комического человеческого поведения, человеческих пристрастий в различных оттенках в разнообразных жизненных обстоятельствах, содействуя в понимании многих животрепещущих проблем: политических, экономических, социальных, психологических, а также и бытовых ситуаций.

Приводимые в сборнике изречения, касающиеся множества тем, подтверждены жизненным опытом артистов, лишены напыщенной вычурности, насыщены глубокой мыслью, настолько содержательной, убедительно доказательной, к тому же точной, выразительной, безыскусно простой, образной и краткой, оформлены в таких словесных формулировках, в которых «словам тесно, а мыслям просторно», что даёт им полное право стать крылатыми выражениями, достойными всеобщего внимания.

Зрителей интересует, как сценическая жизнь любимых актёров сочетается с обыденной, с бытовой повседневностью, каковы их отношения с коллегами и окружающими людьми, с властью, какова их гражданская позиция, какими путями они пришли в профессию, как относятся к ней, как создают уникальные киношедевры, сколько души и своего сердца вкладывают в создание роли, каково их поведение в домашней обстановке – одним словом, получить полное представление об интеллекте создателей понравившихся образов, убедиться в том, что часто они как личности выше сыгранной роли.

Надеемся, что предлагаемая читателям книга, состоящая из высказываний, изречений и цитат артистов, которые составитель собирал многие годы, позволит доказательному познанию актёрской жизни, основательно дополнит наше восприятие деятелей киноискусства, послужит укреплению доверительных отношений и установлению более тесного контакта между создателями кинопродукции и зрителями, взаимному подъёму гражданских чувств, т.к. посодействует ещё большему пониманию и полнейшему восприятию образов, созданных на экране, и достоверному представлению о тех, кто их воплощал.

Звёзды отечественного кино, те, кто представляют её гордость и славу, размышлениями о времени, об искусстве и о себе дадут возможность любознательным зрителям полней ощутить человеческое обаяние своих кумиров, позволят им проникнуть в тайны актёрской кухни. Из исповедальных высказываний перед читателями откроется внутренний мир актёров. В свою очередь их мысли во многом дополняют и проливают свет на сыгранные роли, ибо артисты серьёзно относились к своим интервью, в которых изливали душу, говорили о самом насущном и волнующем. Читатель получит возможность увидеть своих кумиров не как небожителей, а как земных людей, обладающих талантом приносить удовлетворение публике. Зрители с интересом узнают, чему актёры радуются, что их огорчает, против чего негодуют, чем увлекаются, над чем смеются и над чем плачут. Высказывания, в которых отражена квинтэссенция мыслей кинодеятелей, позволяет глубже понять как сущность их творений, так и их собственный характер, найти понимание их жизненной и профессиональной позиции, позволяют убедиться, что мастера воплощения тонкого психологического рисунка неравнодушны к судьбе своей страны, к искусству, к своей работе. Их мысли – мировоззренческий обобщённый сгусток восприятия сложной переломной эпохи в истории государства, раздумий о цели человеческой жизни, о высоком и низком, о добре и зле – о том, что волнует каждого человека. Приводимые в книге высказывания позволяют зрителям не путать образы, созданные артистами, с человеческой сущностью исполнителей.

Обращение к мыслям артистов, ушедших из жизни, укрепит их образы в памяти людской, ещё раз напомнят о том, что «лучше не петь дифирамбы после смерти, а любить артистов при жизни» (А.Абдулов). Одним словом, сборник послужит более полному взаимопониманию между артистами и зрителями.

В любом случае мысли, облечённые в слова, в которых запечатлевается восприятие жизни, миропонимание, чувства, настроение, убеждают в индивидуальной неповторимости человека. Знаменитости российского киноэкрана получат через книгу дополнительную трибуну живого общения со зрителем. Запечатлённые в афористическом слове взгляды на мир, природу и общество, эмоциональные переживания, откровенные суждения деятелей кино, свидетельствующие об их ответственности перед обществом, о стремлении соответствовать своей популярности и необходимости оправдать народное доверие к себе, послужат их сближению с теми, ради кого они трудятся, а углублённое понимание зрителями, опирающихся на признания актёров, несомненно способствуют увеличению зрительской любви.

Высказывания звёзд кино представляют интерес для людей и не только потому, что они принадлежат известным деятелям искусства, знаменитостям, но и потому, что касаются важных, животрепещущих проблем жизни, политики, культуры, вечных тем и переживаний, которые волнуют каждого смертного.

Нами отбирались такие высказывания, цитаты и фразы, для которых характерны ёмкость и краткость, которые по праву могут характеризоваться как крылатые выражения. Многим артистам присущи цепкая наблюдательность и меткая речевая выразительность. Афористичная форма высказываний содействует лёгкой усвояемости высказанных ими вслух сокровенных мыслей.

Весомые выражения убеждают, что у актёров широко открыты глаза на мир, что кроме своей профессии, они интересуются всеми сложными жизненными вопросами, что их взгляды созвучны с представлениями народа на основные проблемы человеческого бытия.

Приятно осознавать и убеждаться, что преобладающее количество представителей артистического мира не ниже тех интеллектуальных ролей, которые сыграны ими в фильмах. Читатели в этом легко убедятся, сопоставив актёрские суждения со взглядами героев их ролей.

К тому же читателям представляются, хотя и в одностороннем порядке общения, приятные минуты побыть наедине с любимыми артистами, осознанно внять их мыслям, советам, доброжелательным и предупреждающим замечаниям. Следует также учесть, что деятели киноискусства, как и все люди, смертны. Конечно, печально, когда оказываются в забвении знаменитые люди. Беспамятство ещё не украшало и не укрепляло ни одно общество. Всё же сыгранные актёрами роли, если они настоящие, психологически достоверные, жизненные, то продолжают воздействовать на новые поколения, волновать их умы и сердца. Весьма желательно, чтобы актёры оставались не только на экране, но и в памяти потомков как люди, раскрывшиеся в своих высказываниях, в которых определяли свои жизненные позиции.

Слово же, сказанное актёром и зафиксированное на бумаге, позволит создателям бессмертных кинообразов, повседневно оставаться с людьми, быть постоянным напоминанием о той роли, которую им суждено было сыграть не только на экране, но и в самой жизни, напомнить про то воздействие, которое было оказано ими на духовное состояние общества. Люди будут продолжать прислушиваться к голосам своих кумиров, что содействует сохранению уважения к ним, продолжительности их влияния на общественное сознание. Надеемся, что книга, запечатлевшая мысли ушедших из жизни актёров, упрочит воспоминания о них. А лучшая награда для артиста, как, кстати, и для любого человека, это светлая память о нём. Пусть же мудрые наставления волшебников кино, пользовавшихся и пользующихся зрительским обожанием и восторженным поклонением, солнечным лучиком пробиваются в людские сердца!

Собранные и представленные в сборнике афористические мысли признанных мастеров киноискусства, пришедших к людям со своими размышлениями о своём отношении к истории и современности, будут содействовать возрастанию благодарности и укреплению зрительской любви к создателям художественных образов, волнующих человеческие сердца, заставляющие задумываться над явлениями бытия.

Цитируемые афоризмы, в которых концентрированы размышления и душевные переживания актёров, запечатлённые в слове, позволят читателям услышать живые актёрские голоса, увидеть лица необщее выражение каждого из актёров, заглянуть в их внутренний мир, прислушаться к их зафиксированным в слове пожеланиям.

С киноэкрана и со сцены артисты вдохновенно дарят людям своё искусство, а теперь, со страниц книги, подарят зрителям свои мысли, поделятся своим жизненным опытом, допуская в заветные уголки своей души, делясь с ними сокровенным и выстраданным – дарят душу.

Несомненно, выразительные изречения добавят новые весомые черты к пониманию актёрской жизни, а актёры приобретут ещё большую популярность, что посодействует длительному сохранению зрительской признательности к ним.

Книга воспринимается коллективным философским сокровищем российского кинематографического мира, позволяя ввести в живое обращение искрящиеся жизненной мудростью и проверенные жизненной практикой мысли известных и знаменитых деятелей киноискусства, сделав эти наблюдения, оформленные в сжатую словесную оболочку, общенародным достоянием, не дав им исчезнуть безвестно, с одной стороны, а с другой стороны, поможет читателям разбираться во многих жизненных проблемах.

При подготовке сборника составитель руководствовался здравомыслящим советом и наказом Ролана Быкова: «Восхищайтесь талантливыми, храните их в своей душе, оберегайте их и любите, иначе жизнь наша пройдёт на скотном дворе золотого тельца».

Книга предназначена самому широкому кругу читателей, ибо, как утверждал чешский педагог и писатель, основатель научной педагогики Ян Коменский (1592-1670), «изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и великодушными».

Тимофей Лиокумович