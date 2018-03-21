Андрей Первозваный | Оглядываясь на прожитую жизнь

Холодными зимними вечерами часто вспоминается теплое лето, высокая трава с цветущими полевыми цветами, запах созревающих колосьев пшеницы. Ты лежишь в густой, пахнущей ароматом полевых цветов, траве и смотришь на облака, проплывающие где-то там далеко, в небе. И тебе уже ничего не надо, и никто тебя не тревожит, ты просто наслаждаешься жизнью. Ты понимаешь, как огромен этот мир, а ты — просто пылинка космоса в этом мире.

Оглядываясь назад, на прожитую жизнь, ты ни о чем не жалеешь, ведь человек еще несовершенный, часто делает ошибки, хоть и учится на ошибках других людей. Тебе приходят в голову мысль, что жизнь на земле — большой театр, где каждый играет свою роль, а ты смотришь на это как бы со стороны, иногда принимая в этом спектакле участие.

Тебе пришлось возвратиться в этот мир, когда ты был уже на пол-пути в мир иной. В сером тумане видел заветную полуоткрытую дверь, благодатный луч света исходящий из-за этой заветной двери. Тебе так хотелось дотянуться к ней рукой. Ты чувствовал, что там все хорошо: нет холодов, тепло и благодать. И ничего тебе не нужно: ни близких, ни денег, ни домов, ни машин. Ты понял: на тот свет ничего с собой не заберешь. Оно там не понадобится.

Но Бог тебя туда не пустил, тебе туда еще рано. Ты очнулся из небытия, температура спала, боль куда-то ушла. Ты пришел в чувство и понял, что заглянул туда, куда простым смертным вход при жизни запрещен.