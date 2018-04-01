Александр Осовцов | Ещё два раза про любовь

Любой человек, начиная с определённого возраста, иногда вспоминает ушедших близких. По понятным причинам в нашей семье это могут быть не только люди.

Эта пара енотовидных собак должна была стать шкурами для шитья шуб и шапок. Мы их купили и назвали Жучка и Шарик, как часто зовут домашних собак без документов о происхождении. Они были абсолютно образцовой парой, и вообще ни разу не создали никаких проблем, тихие, спокойные, контактные, особенно Шарик, который не только лизался, но очень нежно прикусывал кончики пальцев. Три года подряд они рожали щенков — 7, 6 и 7 — и очень дружно их растили, причём он был даже более внимательным и заботливым. То, что Жучка беременна, было очень легко понять — Шарик переставал подходить к еде первым, ждал, пока она насытится, и только потом доедал то, что останется. Единственная трудность с ними была как раз в том, чтобы устроить детей с гарантией того, что их не пустят на мех. Способ мы придумали такой — детей приручали, что, учитывая поведение родителей, было несложно, и продавали, как ручных домашних в два раза дороже, чем обычно, ну и, конечно, смотрели на покупателей. Надеюсь, что судьбы их потомков сложились неплохо.

Родив третий раз, они «ушли на пенсию» и так же мирно и размеренно старели. Как и положено дружным пенсионерам, всегда были вместе, очень любили полежать на солнышке. Так и прожили две несостоявшиеся шапки очень долгую для этого вида жизнь, и ушли тоже тихо, никого не беспокоя — сначала Жучка, после чего Шарик почти перестал воспринимать внешнюю реальность и прожил всего несколько недель. Хорошие были ребята.