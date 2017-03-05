А может другая Земля все-таки существует?

«Другая Земля» — это фантастическая драма с потрясающим и непредсказуемым сюжетом. Новая планета в четыре раза больше размера Луны появляется в небе Земли. Это поразительное небесное светило особенно уникально тем, что действительно напоминает вторую Землю. Возможно, это такая же планета, как и наша, которая теперь стала видна и доступна для изучения человеку. А что, если ее заселяют такие люди, как и мы?

Фильм https://www.ivi.ru/watch/87635/description под интригующим названием «Другая Земля» не ограничивается только лишь фантастическим представлением небесного тела и его изучения. Интригующий сюжет наполнен жизненной драмой, переплетением человеческих судеб и правдоподобием. Фильм имеет более глубокие вопросы для изучения.

Главная героиня картины — яркая молодая женщина по имени Рода Уильямс (в исполнении потрясающей Брит Марлинг). В первой сцене ее принимают в программу астрофизики в Массачусетском технологическом институте. На вечеринке по поводу своего назначения девушка выпила алкоголь больше положенного. Когда она едет домой, то слышит новость о Земле 2. Выглянув в окно автомобиля, чтобы взглянуть на небо и увидеть невероятное открытие, Рода врезается в другую машину, убив мать и ребенка, а отца отправляет в кому.

Проходит несколько лет и Роду Уильямс выпускают из тюрьмы. Женщина узнает, что отец семейства, композитор по имени Джон Берроуз (Уильям Мапотер), вышел из комы. Рода опустошена авиакатастрофой, она хочет извиниться или загладить свою вину, но…как это сделать?

Если бы она не пила слишком много пива. Если бы она слушала другую радиостанцию. Если бы он не ехал по дороге в неправильном месте в неправильное время. Авария со смертельным исходом стала причиной бесконечного ряда последующих событий. После встречи судьба Роди Уильямс и Джона Берроуза переплетается.

На протяжении всего фильма другая Земля остается в качестве фантастического элемента и является основным образом кинокартины. Отношения между Родой и Иоанной развиваются в своеобразном русле, заставляя зрителей чувствовать постоянное напряжение. Земля 2, всегда маячит в небе, побуждая задуматься о том, как произвольны наши судьбы. Все происходит как бы случайно, но нося неизбежный характер.

Хорошая история этого фильма «Другая Земля» с участием актрисы и соавтора Брит Марлинг произвела настоящий фурор у поклонников фантастики и драмы. Фильм заставляет думать и рассуждать на извечные темы.