Юлия Дунаева | Снегография

Об авторе

Юлия Дунаева живет в Санкт-Петербурге, работает в библиотеке Зоологического института РАН. Писатель-популяризатор, автор десяти книг о животных для детей среднего и старшего школьного возраста. Стихи начала писать во взрослом возрасте.

Снегография

Яблоки

До нас доносятся яблоки –

розовые зяблики,

бледно-зеленые круглики.

А мы – городские гуглики,

не дачные и не смелые.

Пакеты не очень белые,

на них снизу капли лужные,

они глубоко нам чуждые.

Их гость приносит украдкой,

ставит на наши тапки.

Заденешь ногой или стулом –

выкатываются разгулом,

идут писать по паркету

забытое слово – лето.

Ранняя зима

Белой рыхлой бумагой

небо деревья чистит,

впитывает влагу,

стряхивает, как кисти.

Клок фильтровального снега

в пятнах кленовой краски.

По выставкам нам не бегать,

осень старалась напрасно, –

печатала пресс-релизы,

обдумывала фуршеты, –

явились морозы-киргизы

и дикие снежные шерпы.

Снег

Как монолог из пустоты,

весь величаво-театральный,

выходит снег из темноты

на фоне арки триумфальной.

В сапожках мягких князь балконский

выносит сам себя в подарок

массовке яблочной и конской

и гасит город, как огарок.

И время замедляет бег,

тучнеет, ёжится, зевает,

и длинный позапрошлый век,

как шлафор, на ночь надевает,

и на диване плющит бок

про Тушиных, Толстых, Тучковых …

Пока мобильника звонок

не возвестит о темпах новых.

Шахматисты предсказуемы

Шахматисты предсказуемы.

В черной клетке декабря

ты сражаешься с безумием,

а безумие, горя

черным пламенем в мозгу,

вертится ферзём в снегу.

Завтра ты мне позвонишь.

С равнодушием отточенным

я, сражаясь с многоточием,

объявлю ничью, малыш.

Снова голая доска –

новогодняя тоска.

Зимнее шоссе

Восхищенных зрачков пожары

и швыряния лавы в крови

превращаются в красные фары

и в торшеры постов ГАИ,

в золоченые бензоколонки

и в шлагбаумы наперевес.

А вокруг – закопченный и ломкий,

как стекло старой лампы, лес.

Он не спит, он хранится в вате,

вне потока и не у дел.

Безучастный, как спинка кровати.

А когда-то тоже горел.

Начало года

Январский минус студенистым клеем

скрепил углы расшатанной зимы.

Бельишко на деревьях посвежее,

на небе покомпактнее дымы.

Год еще свернут в чуть початой почке,

темнеет точкой в икряном желе,

растет комочком на краю желточном,

клубится пухом в мутном киселе.

Но, как птенец, уже чего-то хочет,

уже ждет пищи из стихов и дел.

И предыдущий был прожорлив очень.

И что? Все съел, вспорхнул и улетел.

В деревне

Это чувство – темное и теплое,

в копоти бревенчатая кладка.

Знаю: мы с тобой уже состеганы –

черный верх и белая подкладка.

Вижу: нам с тобой уже накатана

через темень снежная дорога.

Печь грозит рогатыми ухватами,

да стрекочет логика-сорока.

Что бывает за такие знания,

знаю лучше бабушки смоленской.

Но летят размашистые сани

мимо окон школы деревенской.

На лыжах

В мембране, софтшелле и флисе –

акриловым мотыльком –

ныряю по горкам, как глиссер,

катаюсь на лыжах «коньком».

А лес – благородно гравюрен,

на нем дорогое белье.

Он строен, серьезен, нахмурен,

он что-то читает свое.

Лечу, сопоставив по-птичьи

масштаб измерений и цен –

мое электричье синичье

и жуткий его плейстоцен.

Нырнуть бы в труху вековую,

пробиться сквозь каменный лед

и въехать в шкалу временную,

где лес не стоит, а – идет.

Бежит, ледником настигаем,

шагает по мертвой траве

и тундровых бабочек стаю

в зеленом несет рукаве.

Мартовская роза

У мартовской розы язык отморожен.

Она говорить о Делёзе не может.

Она танцевать под Глюкозу не станет –

Не встряхивай кожаный бубен в кармане.

Почует угрозу и сделает ручкой

святому Франциску и Верке Сердючке.

Ведь лучше засохнуть, чем рдеть от позора,

упав тривиально на лапу Азора.

Юлия Дунаева

Автор фотоиллюстраций — Андрей Пржиборо