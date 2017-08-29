Владислав Кураш | Трогательная история одной огромной любви

Посвящается моей жене, Алёне Гордиенко-Кураш

Постмодернизм – это болезненное маргинальное состояние современной культуры, метание между отживающим прошлым и необозначенным будущим, затянувшееся на долгие десятилетия. В большинстве своём, бесплодные хаотические поиски новых революционных форм самовыражения и отражения действительности. Попытка ухода от традиционных общепринятых систем и категорий восприятия и мышления. Попытка создания нового порядка вещей. Попытка переворота и переустройства общественного сознания. Попытка переосмысления моральных устоев и переоценки общечеловеческих и культурных ценностей. Попытка переориентации духовных устремлений человека.

Отцом «минимализма» и соответственно отпочковавшегося от него в начале второго тысячелетия и сформировавшегося как самостоятельное художественное направление «художественного документализма» многие современники считают Эрнеста Хемингуэя.

Как-то он поспорил с Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, что сможет написать очень короткий рассказ. Хемингуэй выиграл спор, и написал рассказ, в котором было всего лишь шесть слов, крохотную трогательную историю жизни одного маленького мальчика: «Продаются детские ботинки. Неношеные» («For sale: baby shoes, never worn»).

После Хемингуэя в этом направлении пробовали себя многие известные мастера. И Раймонд Карвер, и Чарльз Буковски, и Арам Сароян, и Мэри Робинсон. Список знаменитых имён можно продолжать бесконечно долго.

Говоря о писателях минималистах, нельзя не вспомнить и о Василиске Гнедове и его «Поэме Конца». Эта «поэма» представляет собой чистый лист бумаги и ничего больше. Впрочем, утверждать, что поэма бессловесна и бессмысленна я бы не стал, есть название, в котором и заключена глубокая идея автора.

Хотелось бы сказать пару слов и о романе Владимира Блинова, который состоит из одной фразы: «Не надо! Я сама» — всего лишь четыре слова. И, тем не менее, Владимир Блинов определяет своё творение, как роман, считая его многогранным и поливариантным, открывающим богатейший простор для фантазии читателя.

Будучи писателем минималистом, в один прекрасный день я тоже захотел написать свою крохотную трогательную историю, такую же многогранную, глубокую и поливариантную, как у Хемингуэя и Блинова. И вот, что у меня получилось. Я написал рассказ в шесть слов, в котором была заключена история длиною в жизнь: «Я не хочу жить без тебя». Рассказ я назвал «Трогательная история одной огромной любви».

После этого я понял, что просто обязан сформулировать, хотя бы для себя, некоторые теоретические аспекты своего творчества. Ничего сверхоригинального из этого, конечно же, не получилось, зато появилось чёткое осознание того, что я делаю, того, на что убиваю всё своё свободное время. Итак:

Минимализм – художественное направление в литературе, базирующееся на минимализации использования в творческом процессе материалов, инструментов и средств художественной выразительности, на минимализации количества используемых слов при передаче максимума информации, на стремлении к упрощённости и единообразию форм. Герои в минималистских произведениях, как правило, безлики и не имеют характерных черт. В минималистических произведениях изображаются только самые необходимые, основные черты и детали. Автор, вместо того, чтобы описывать каждую мелочь или подробность, даёт только основной контекст, предлагая воображению читателя самому «дорисовать» историю.

Художественный документализм – художественное направление в литературе, в основу которого положено создание документа, отражающего ту или иную особенность действительности. Художественный документализм базируется на одиннадцати принципах:

Достоверность художественного образа. Лаконизм. Для создания полновесного достоверного художественного образа достаточно минимального набора средств художественной выразительности. Единство типизации и индивидуализации художественного образа. Характер выступает центральным, главенствующим образом художественного произведения. Детализация художественного образа. Каждая деталь важна для создания полновесного достоверного художественного образа. Предметом художественного изображения является человек и окружающий его мир. Идейное содержание является неотъемлемым компонентом художественного произведения. Художественное произведение является системой ценностных ориентаций. Познавательная, воспитательная и эстетическая функции художественного произведения. Пафос художественного произведения. Эмоциональность является стержневым важнейшим элементом любого художественного образа, любого характера и всего художественного произведения в целом, самым эффективным средством воздействия на читателя. В основе любого художественного произведения лежит художественный вымысел, который является авторским способом отражения действительности. Документализм. Всякое художественное произведение является своеобразным документом, в художественной форме фиксирующим те или иные черты действительности.

Владислав Кураш

Варшава

5 августа 2017