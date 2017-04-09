Виктор Тихомиров-Тихвинский | Из новой тетради Я ВЕРНУСЬ ИЗ РАССВЕТА…

Коротко об авторе

Публиковался в журналах «Дон», «Зарубежные задворки”(Германия), “Литературный Иерусалим»(Израиль), «Плавучий мост»(Германия), «Новая Немига литературная»(Беларусь), «Наш современник», «Смена», в альманахе «День поэзии»,в электронном альманахе «Порт-Фолио»(Канада),(всего 81 издание). Работал от члена редколлегии до главного редактора в 11 литературно-художественных изданиях, начиная с 1990 года. Состоит в Международной Ассоциации писателей-публицистов(Монреальское отделение). Участник совещания писателей России в марте 1996 года. Занимался в семинаре Юрия Поликарповича Кузнецова и Вадима Валериановича Кожинова. Автор 11 книг прозы и поэзии.

Из новой тетради Я ВЕРНУСЬ ИЗ РАССВЕТА…

Прости за грусть…

Уйду по шпалам в детство. И вернусь!

Пускай всю ночь меня тошнит стихами.

Прости Витюху мама-Русь за грусть

И накорми, как раньше, пирогами.

Стихи свои последние прочту

Какому-то прохожему студенту…

Над Тихвинкой, на тихвинском мосту

Я жизнь свою кручу, как киноленту.

Стихов не любят в городе родном

И в облака ныряют,

как в сметану…

…И вслед плюют, но знаю я о том,

Что без стихов на свете жить не стану!

14.03.17г.

Задул мне ветер свечку

Задул мне ветер свечку.

Спасибо, что не жизнь!

Гроза дала осечку —

Попробуй — удержи

Её, гнедую лошадь,

В смятении ночном…

На тихвинскую площадь

В полузабытый дом

Приду, судьбою битый,

Согбенный, но живой-

Творец из божьей свиты…

Волнующей строкой

Скажу в стихах и в прозе:

Нет денег ни гроша!

Живу, как хряк в навозе,

Зато в стихах — душа!

23.03.17г.

После смерти

Бестолково. Как-то бестолково

Жизнь проходит…

В чём моя вина?

Знаю, Слово, жизни всей основа-

Выпить его хочется до дна.

Потускнели родственные лица.

Зарыдали в роще соловьи.

Я построю посреди столицы

Замки стихотворные свои.

Время разлетится на ошмётки.

И, однажды, напишу о том,

Что не еду я в Саратов к тётке,

А иду к подруге в Минск пешком.

В этой постоянной круговерти

Я живу. Награды — впереди:

Русь меня оценит после смерти

И своей любовью наградит.

26.03.17г.

Ты входишь в быт мой…

Гроза уходит дальше всё и дальше,

А следом ночь крадётся по мосту.

И, кажется, что нет в природе фальши,

Всё первозданно, всё — начистоту…

Рядится лес приладожский в обновы.

Волнительному мне волнуют взор

И под грозу попавшие коровы,

И на погосте рухнувший забор.

Всё в мире ново и непостоянно.

Всё — как всегда! Но ощущаю вновь,

Как входишь ты в мой быт строкой желанной

И, как всегда, строкою про любовь.

Ты для меня роднее многих, вроде,

Но мне тебя никак не изучить…

Ты спой мне песню о плохой погоде,

Чтоб голос твой был слышен всем в ночи!

29.03.17г.

Прадед

Деревня Свирь. Друг к другу избы

Так близко встали почему?

Крадусь вдоль окон старых лишь бы

Вокруг всё видеть… Не пойму

Какого чёрта ветер воет

На чердаке среди старья?

Случилось что-то там такое

О чём сейчас не знаю я…

И догадаюсь — в час вечерний,

Припомнив дом свой на краю,

Сюда пришёл мой прадед древний,

Что б встретить молодость свою!

29.03.17г.

В серости дня

Припомню угрюмые лица

Пришедших к могилам людей.

Ворону — хорошую птицу

На кладбище между ветвей

Едва ли с утра запримечу…

И в серости летнего дня

Как бы на желанную встречу

Спешит, не узнавший меня,

Но самый родной человечек.

И я ситуации рад —

Я рад неожиданной встрече.

Откуда ты выбрался, брат

В мой вечер томительный этот?

С тобою на кладбище пьём-

Ты, я охмелевший и лето…

Мы смерть поминаем втроём…

31.03.17г.

***

Всё казалось, что кончились слёзы,

Вместе с ними и чувства, и хлеб…

Я без чувства упал под берёзы,

Я закончился весь… Я ослеп!

Рядом люди в фуфайках ходили,

Кто-то хлеба просил и воды,

Но кричал я, что кончились силы,

Что без сил — ни туды, ни сюды!

Как крылами, берёзы ветвями,

Надо мною махали. И мне

Всё казалось, парю над церквями…

Оказалось — лежу при луне.

Я не чуял ни боли,ни страха —

Днём и ночью молился…Зато

Пожалел меня бомж — бывший пахарь,

И прикрыл душу рваным пальто.

Промелькнули знакомые лица.

Дождь, как стадо коровье, прошёл…

Я не жил никогда во столицах,

Мне и в Тихвине жить хорошо!

23.01.17г.

Доживаю свой век

Солнце в реку нырнуло с моста.

Закачался рассвет, как живой.

Я за пазухою у Христа

Доживаю свой век…За рекой

Соловьи не поют, а вопят,

Окунаясь в стихи. У берёз

Не сорочки, а листья до пят-

Очень трудно поверить всерьёз,

Что они — это гордость Руси.

Окунаюсь в есенинский быт…

Ты любого в России спроси,

Тот ответит: у каждой избы

Свой Есенин стихами поёт…

…Я живу будто на корабле,

Опасаясь, что встречный убьёт,

И уйдёт в ночь по грешной земле.

23.01.17г.

Откровение

Я думал: слово – это слово,

А слово – это взлёт креста…

Виктор Петров

Хожу весь день — то баня, то кино…

С самим собой играю в домино.

Пишу стихи о всякой ерунде-

Стихи в квартире ползают везде.

Бунтует мысль кругами на воде,

Ей выйти к людям нынче суждено.

Хожу, как все — наполовину злой.

Мне машет жизнь старушечьей рукой,

Как будто я опять в плену удач,

А жизнь о стены бьётся, словно мяч,

И ничего не хочется, хоть плачь!

Я устаю от суеты такой…

Опять пойду к Поклонному кресту.

Перекрещусь, молитовку прочту

И среди прочих набожных людей

Войду во храм: не ангел, не злодей,

А как поэт,что по России всей

Пронёс свой крест. И верен был Христу!

13.11.2016г.

Этой ночью

Мы этой ночью лишь вдвоём не спим.

Медведицей ворочается туча

В берлоге неба… Нам легко двоим:

Тебе и мне на станции Гремучей.

Сосна пугает скрипами ворон.

И поезда огни проносят мимо.

Ступаем мы на старенький перрон-

Отсель уехать нам необходимо.

Всё кажется — прошло немало лет,

Но вспомнятся подробности едва ли-

В деревне шесть домов и сельсовет,

Где мы с тобою брак наш оформляли.

Ну, а теперь вот взад — вперёд вдвоём,

Забыв про вечность по перрону бродим.

Глотаем звёзды, квас небесный пьём

И улетаем в невесомость, вроде,

Совсем не зная, что там впереди.

Деревья спят. Деревьям что-то снится.

Готово сердце выпасть из груди —

Быть может снова нам соединиться?

22.01.17г.

Среди тревог

Среди моих тревог вчерашних

Есть непонятная одна:

Судьба на смерть обречена

И потому реально страшно.

Сегодня день с печали начат-

Не потому ль на склоне дня

Для сумасшедшего меня

Слова твои немного значат.

Как вор в окно, влезает в душу

Ко мне любовь. И я боюсь!

Войду в твой дом. Вина напьюсь

И планы все твои разрушу.

Прошло тепло. Пришли метели.

И я пойму с тоской не вдруг,

Что обречённые, на юг

С деревьев листья улетели.

21.01.17г.

Приду к тебе

Когда выпью — я такой певучий,

Что в мой дом сбегается родня.

А не выпью — самой чёрной тучей

Становлюсь в конце любого дня.

Может быть, вниманием обделённый,

Позабыв, что было и что есть,

Я иду к тебе, почти влюблённый,-

В дом вхожу, как радостная весть.

И стучится в сердце моё будто

Чей-то голос дальний, но родной…

Сорванной, лесною незабудкой

Ты укрась печальный вечер мой.

27.01.07г.

Гадалка

Ни любви, ни печали

Не хочу и не надо.

Люди все одичали,

Будто вышли из ада.

За душою — разруха

И в душе — перебранка.

Плюнь мне в очи старуха,

Плюнь мне в душу цыганка!

Я в минуты страданий

На ромашках гадаю…

И от этих гаданий

Ещё больше страдаю.

Я уеду, гадалка,

На маршрутной кобыле

С милицейской мигалкой,

Чтобы в рай пропустили…

21.01.17г.

Памяти Ларисы Никольской

Сегодня на мою электронную почту пришло письмо от Татьяны Кирилловны Никольской, дочери поэтессы Ларисы Антоновны Никольской.

Опять примчалась весть из Ленинграда —

Из Прошлого, из тех далёких дней,

Которые забыть нельзя…Не надо

Награды мне и лучше, и щедрей.

Боюсь, порой, не выдержать разлуки,

Забыть все планы и пойти ко дну…

Мне прошлый век протягивает руки

И я в ответ свои ему тяну.

Не постарел, не изменился, вроде

Наш прошлый век обыденный такой…

Ему цеха на «Кировском заводе»

Поют, поют, а песни никакой

Не слышу я и лиц людских не вижу,

Но утопая в памяти людской-

Входи в мой дом! Тебя я не обижу

Ни словом злым, ни грубою строкой.

17.01.17г.

Будем ждать

Открываются Божьи врата –

Наполняется светом душа…

Монастырь ждёт людей у моста.

В ожидании жизнь хороша.

Кто-то в окнах маячит. Но кто?

Кто-то хочет уехать в туман.

Заползаю, как жаба в пальто.

Наливаю разлуку в стакан.

За собой жгу как свечи — мосты,

Чтобы не было больше мостов.

Ты уходишь. Прощаешься ты.

Но к прощанию я не готов.

Будем так же друг друга любить,

Провожать и встречать по уму….

Будет душу от страсти знобить,

И — тошнить…

От чего, не пойму…

14.01.17 г.

В Рим ведут все дороги

В Рим ведут все дороги.

Моя же — куда-то в Печаль.

На дворе холода

Снова душу мою оживляют.

Я влюблялся в немногих,

Но многих достойных встречал,

Понимая всегда,

Что собой ничего не являю.

Жизнь моя, это — свечка.

Задуют её и — хана!

Провода в темноте

Будто спичками чиркают тучи.

Я стаю на крылечке.

Ты сонно молчишь из окна.

И в твоей немоте

Вижу я тот особенный случай:

Заражаюсь любовью…

Пусть сон превращается в явь…

И приедут врачи,

И смертельный диагноз построят.

К твоему изголовью

Припал в это утро январь…

Почему ты молчишь?

Что с тобою случилось такое?

10.01. 17г.

Из замкнутого круга

Знаю я- на белом свете

Есть любовь и есть печаль.

От любви родятся дети,

От печали, (очень жаль!),

Лишь упрёки да укоры…

Потому в печальный миг

Все беседы-разговоры

Затихают меж людьми.

Вновь из замкнутого круга

Вырвусь. В вечность поспешу…

Не твоя ли в том заслуга?-

Я у господа спрошу.

07.01.17 г.

Кому-то нужен?

Быть может я ещё кому-то нужен?

И мне катастрофически везёт:

Сегодня Муза ждёт меня на ужин.

Не знаю где, но точно знаю — ждёт!

Я в женщинах люблю непостоянство.

Раздор, развод — всё по вине моей…

В итоге уезжаю молча в пьянство

Куда-то прочь от кошек и людей.

Люблю свой край волнительный. Однако

Могу сердиться всех послав и всё,

Лишь потому, что каждая собака

Мне в душу бред отчаянный несёт!

Пусть обойдёт мой дом несчастный случай.

Надеюсь очень…Но в рассветный миг

Придёт любовь ко мне рассветной тучей…

И я пойму, что я уже старик,

Что ловко выделяюсь среди прочих

Седых людей особой сединой…

…Случилась ночь на целый миг короче,

Как будто ночь прощается со мной.

5.01.17г.

Тихвин

Здесь на каждом углу есть отметины прошлого века,

Здесь на каждом столбе проступают портреты вождей,

Те, которые стёрты, затёрты до дури…Калека

Точно так же у церкви внимания ждёт от людей.

Я из памяти вышел, как будто в рассвет из парадной.

Тот же парк и дома… Только люди гуляют не те.

Я из прошлого века вернулся в свой город… И ладно…

Чтобы всё позабыть, чтоб стихами светить в темноте.

Когда хочется спать, когда всё вдруг теперь непонятно,

Когда хода назад в город прошлого попросту нет,

Мне так хочется вновь в своё детство уехать обратно,

Чтобы мама ждала и горел в её комнате свет.

29.12.16 г.

Бездарный стих

Менять спешу — рубли на гривны,

Чтобы потом назад менять…

Смогу ли я себя понять,

Сейчас и здесь! Оперативно.

Читаю стих как на уроке…

И совершенно нет причин

Вот здесь, среди седых мужчин,

Седому мне кидать упрёки,

Что этот стих бездарный очень,

Что в нём отсутствует сюжет…

…Но я-то знаю, что уже

Его впустила в дом свой осень.

27.12.16г.

Я листаю судьбу

Улетели куда-то и листья, и птицы,

И морозная плесень накрыла дворы.

Я листаю судьбу, я листаю страницы

Своей жизни – азартной, случайной игры.

И опять задыхаясь в объятьях азарта,

Закипая, как чайник с водой, на огне,

Понимаю, судьба перепутала карты,

Чтоб опять навредить бесшабашному мне.

Вновь ручьи зазвенят…

Чтоб водицы напиться

Упаду перед ними восторженно ниц…

После жуткой зимы возвращаются листья,

Будто стаи зелёные крошечных птиц.

23.12.16 г.

***

Закончу все дела.

Осилю скудный ужин.

Когда-то ты была.

И я тебе был нужен.

Среди любовных тем-

Любовь твоя — не тема.

Ведь я был парнем тем,

С которым не проблема

Пойти куда-то вдаль,

Какой-то мост построить.

Вся эта хрень — печаль,

Что вспоминать не стоит.

18.12.16 г.

Затопи печурку, мама…

В детстве жгли костёр мы с мамой

во степи.

Жгли на радость старикам и детворе…

…Затопи печурку мама, затопи —

Я из детства возвратился на заре.

Я молился ночью, мама, за тебя!

И за здравие твоё зажёг свечу…

Эти строки посвятив тебе любя,

Постою с тобою рядом. Помолчу.

Засияет наше утро, как пятак.

Растворятся в белом свете фонари.

Если что-то я и делаю не так —

Ты молчи и никому не говори.

17.12.16г.

***

Проснусь на зорьке — воет ветер

И не видать в окно ни зги…

И копошатся на рассвете,

Нажравшись рифм, мои стихи.

Пришла Любовь ко мне. Откуда?

Ввалилась в душу и — ушла…

Осталась грязная посуда

В объятьях грязного стола.

Я эту грязь смахну не глядя,

Как будто в прошлое — в окно.

А там какой-то пьяный дядя,

Лежит в траве и пьёт вино,

И душу греет мне глаголом,

И что-то матом говорит —

В его сознаньи бестолковом

Одна лишь лампочка горит.

15.12.16 г.

Я вернусь из рассвета…

Кто-то злобный придумал эту злобную грусть.

Я вернусь из рассвета, из тумана вернусь

В город Тихвин,где птицы гадят лишь на меня,

Где у каждой синицы в местной Думе — родня,

Где так хочется кушать — и рассвет, и туман,

Где закаты как груши не влезают в карман,

Где у церкви «Крылечко» среди нищих стою.

Жизнь — горящая свечка…

Не задуйте мою.

11.12.16г.

Виктор Тихомиров-Тихвинский

г.Тихвин