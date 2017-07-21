Валерий С.Коган | «Таинство ночи … »

«Таинство ночи … »

Как мнОгое скрывает Темнота,

Упрятав Суть — за разлИчимым … Очертаньем:

Укрыта в «нём» — быть может … Красота,

А, может, Нечто, что хотят оставить — Тайной.

Свет яркий — тайну Тела нам в … «деталях»

……………………………….. раскрывает:

Готовя к образа прекрасного … «признанью».

А «очертанья мягкие» — лишь позволяют

К Объекта прикоснуться … «пониманью».

Вдруг постигаешь Тайны «обаянье»:

Желание её узнать, раскрыв — не сразу,

В пьянящем «состоянии познанья» …

Мальца, из букв и слов — слагающего

……………………………….. Фразы.

Как, ощутив себя «наедине с собою»,

Не побеседовать — с своей … Судьбою?

Задав вопрос: о «соответствии себя –

……………………………….. себе самой»,

Не дать ответ – «осмысленно прямой»?

А Тело, без одежд, зовёт «открыть» себя,

……………………………….. с души сняв «покрывало» …

В желании до Истины добраться:

Отбросить всё, что этому мешало,

В «запутанностях» разных …

……………………………….. разобраться.

… А Истина – так удивительно … проста:

Правдивою — быть может ,,, «Нагота»,

Во тьме, что лица дам — от наших глаз

……………………………….. «упрятать» может,

Когда «в смущении» … меняется —

……………………………….. «цвет кожи».

Лаванда и … «голубоглазый» Шмель

На аромат Лаванды, — сладковато- горьковатый,

«ОтреагИровал» … голубоглазый

……………………………….. «Шмель мохнатый»:

Не «устоял», попробовав «на вкус» цветок он

……………………………….. … вдруг,

«Манил» что запахом — «живое» всё вокруг.

Ведь, в «ароматах» — укрывается «таинство»

непонятных раньше Встреч:

Всего, могло к «сближенью» что — «двоих» …

……………………………….. привлечь.

Легко, без внешних сил и принужденья,

А, просто, — по взаимному … «Влеченью».

Естественно, «влечение», что видим мы в

……………………………….. Природе,

Теперь понятнее нам стало …, вроде б.

Не отнести Его — к капризам «моды»

Или «подаркам» непредвиденным … Погоды.

… В порыве чувств возникших виновата лишь —

……………………………….. Лаванда:

«Она» — их «пробуждению» назначена …

……………………………….. Гарантом.

Лес, — «очищая», продлевает … Жизнь

У Леса нОров от рождения таков:

Влечёт тебя он – «потеряться» меж стволов,

Взглянув на неба Синь иль Серость туч,

……………………………….. грозящую дождём.

Вот почему я сразу – «растворяюсь»… в нём.

В желании «уйти» — в себя,

«Отгородившись» от забот житейских,

В 0бщеньи с тем , что наделило Лес

Особым «духом», вбирающим в себя

……………………………….. все «наслоенья» бытия.

Живущих в городах людей – в «отрыве» от Природы,

Утративших контакт с ней постоянный

Возможность «самоочищенья» — от накопившейся

……………………………….. Энергии «озлоба»

С негативом, царящего повсюду, где есть … люди.

Они копятся, словно, по «влечению» Магнита:

«Питаясь» раздражённостью людской

……………………………….. на Всё и Вся, —

Насытевшей Пространство нашей жизни,

Среду , в которой … «обитаем»,

Хотя и многого о ней — не знаем.

А потому Общенье с Лесом — нас «спасает»

И «сбросить» негатив нам … позволяет.

У Леса — «Сила неземная» есть

«Впитать» в себя всю «накипь», «наслоенья,

Что нам — … так портят настроенье

И отравляют — «время провожденье»,

……………………………….. день ото дня,

Себя за «неуменье жить и чувствовать» … виня.

… А запах хвои, аромат листвы, чуть прелой,

Снимают «порчу» настроения умело:

Нас возвращает «в люди», гасит «озвЕрин»,

Напоминая, что «ты» в Мире – не один …

Ещё остались в Мире люди,

Способные «разумно» мыслить и добро дарить,

Понять тебя, нормально чувствовать, … любить,

А, значит, «ЧеловЕками», в «понятьи нашем», —

……………………………….. … быть.

Вот почему люблю я Лес: в него — всегда стремлюсь,

Ему – Душой и … телом, без остатка, — «отдаюсь».

Ваш ВСК