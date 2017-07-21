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Валерий С.Коган | «Таинство ночи … »

20.07.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«Таинство ночи … »

Как мнОгое скрывает  Темнота,
Упрятав Суть — за разлИчимым … Очертаньем:
Укрыта в «нём» — быть может … Красота,
А, может, Нечто, что хотят оставить — Тайной.
Свет яркий — тайну Тела нам в … «деталях»
……………………………….. раскрывает:
Готовя  к образа прекрасного  … «признанью».
А  «очертанья мягкие» — лишь позволяют
К  Объекта прикоснуться … «пониманью».
Вдруг постигаешь Тайны «обаянье»:
Желание её узнать, раскрыв — не сразу,
В пьянящем «состоянии познанья» …
Мальца, из букв и слов — слагающего
……………………………….. Фразы.
Как, ощутив себя  «наедине с собою»,
Не побеседовать —  с своей … Судьбою?
Задав вопрос: о «соответствии себя –
……………………………….. себе самой»,
Не дать ответ – «осмысленно прямой»?
А Тело, без одежд, зовёт «открыть» себя,
……………………………….. с души сняв «покрывало» …
В желании  до Истины добраться:
Отбросить всё, что этому мешало,
В «запутанностях»  разных …
……………………………….. разобраться.
… А Истина – так удивительно … проста:
Правдивою — быть может ,,,  «Нагота»,
Во тьме, что  лица дам — от наших глаз
……………………………….. «упрятать» может,
Когда «в смущении» …  меняется —
……………………………….. «цвет кожи».

Лаванда и … «голубоглазый» Шмель

На аромат Лаванды, —  сладковато- горьковатый,
«ОтреагИровал» …  голубоглазый
……………………………….. «Шмель мохнатый»:
Не «устоял», попробовав  «на вкус» цветок он
……………………………….. … вдруг,
«Манил»  что  запахом —  «живое»  всё  вокруг.
Ведь,  в «ароматах» —  укрывается  «таинство»
непонятных   раньше Встреч:
Всего,  могло  к «сближенью» что —  «двоих» …
……………………………….. привлечь.
Легко, без внешних сил и  принужденья,
А, просто, —  по взаимному …  «Влеченью».
Естественно, «влечение», что видим мы в
……………………………….. Природе,
Теперь понятнее нам  стало …, вроде  б.
Не отнести Его —  к капризам «моды»
Или «подаркам» непредвиденным … Погоды.
В порыве чувств возникших  виновата лишь —
……………………………….. Лаванда:
«Она» —  их «пробуждению»  назначена
……………………………….. Гарантом. 

Лес, — «очищая», продлевает … Жизнь

У Леса нОров от рождения таков:
Влечёт тебя он – «потеряться» меж стволов,
Взглянув на неба Синь иль Серость туч,
……………………………….. грозящую дождём.
Вот почему я сразу – «растворяюсь»…  в нём.
В желании «уйти» —  в себя,
«Отгородившись» от забот житейских,
В 0бщеньи с тем , что наделило Лес
Особым «духом», вбирающим в себя
……………………………….. все «наслоенья» бытия.
Живущих в городах людей – в «отрыве» от Природы,
Утративших контакт с ней постоянный
Возможность «самоочищенья» — от накопившейся
……………………………….. Энергии «озлоба»
С негативом, царящего повсюду, где есть … люди.
Они копятся, словно, по «влечению» Магнита:
«Питаясь» раздражённостью людской
……………………………….. на Всё и Вся, —
Насытевшей Пространство нашей жизни,
Среду , в которой … «обитаем»,
Хотя и многого о ней — не знаем.
А потому Общенье с Лесом — нас «спасает»
И «сбросить» негатив нам … позволяет.
У Леса — «Сила неземная» есть
«Впитать» в себя всю «накипь», «наслоенья,
Что нам — … так портят настроенье
И отравляют — «время провожденье»,
……………………………….. день ото дня,
Себя за «неуменье жить и чувствовать» … виня.
… А запах хвои, аромат листвы, чуть прелой,
Снимают «порчу» настроения умело:
Нас возвращает «в люди», гасит «озвЕрин»,
Напоминая, что «ты» в Мире – не один …
Ещё остались в Мире люди,
Способные «разумно» мыслить и добро дарить,
Понять тебя, нормально чувствовать, … любить,
А, значит, «ЧеловЕками», в «понятьи нашем», —
……………………………….. … быть.
Вот почему люблю я Лес: в него — всегда стремлюсь,
Ему – Душой и … телом, без остатка, —  «отдаюсь». 

Ваш ВСК

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