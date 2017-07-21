Валерий С.Коган | «Таинство ночи … »

«Таинство ночи … »
Как мнОгое скрывает Темнота,
Упрятав Суть — за разлИчимым … Очертаньем:
Укрыта в «нём» — быть может … Красота,
А, может, Нечто, что хотят оставить — Тайной.
Свет яркий — тайну Тела нам в … «деталях»
……………………………….. раскрывает:
Готовя к образа прекрасного … «признанью».
А «очертанья мягкие» — лишь позволяют
К Объекта прикоснуться … «пониманью».
Вдруг постигаешь Тайны «обаянье»:
Желание её узнать, раскрыв — не сразу,
В пьянящем «состоянии познанья» …
Мальца, из букв и слов — слагающего
……………………………….. Фразы.
Как, ощутив себя «наедине с собою»,
Не побеседовать — с своей … Судьбою?
Задав вопрос: о «соответствии себя –
……………………………….. себе самой»,
Не дать ответ – «осмысленно прямой»?
А Тело, без одежд, зовёт «открыть» себя,
……………………………….. с души сняв «покрывало» …
В желании до Истины добраться:
Отбросить всё, что этому мешало,
В «запутанностях» разных …
……………………………….. разобраться.
… А Истина – так удивительно … проста:
Правдивою — быть может ,,, «Нагота»,
Во тьме, что лица дам — от наших глаз
……………………………….. «упрятать» может,
Когда «в смущении» … меняется —
……………………………….. «цвет кожи».
Лаванда и … «голубоглазый» Шмель
На аромат Лаванды, — сладковато- горьковатый,
«ОтреагИровал» … голубоглазый
……………………………….. «Шмель мохнатый»:
Не «устоял», попробовав «на вкус» цветок он
……………………………….. … вдруг,
«Манил» что запахом — «живое» всё вокруг.
Ведь, в «ароматах» — укрывается «таинство»
непонятных раньше Встреч:
Всего, могло к «сближенью» что — «двоих» …
……………………………….. привлечь.
Легко, без внешних сил и принужденья,
А, просто, — по взаимному … «Влеченью».
Естественно, «влечение», что видим мы в
……………………………….. Природе,
Теперь понятнее нам стало …, вроде б.
Не отнести Его — к капризам «моды»
Или «подаркам» непредвиденным … Погоды.
… В порыве чувств возникших виновата лишь —
……………………………….. Лаванда:
«Она» — их «пробуждению» назначена …
……………………………….. Гарантом.
Лес, — «очищая», продлевает … Жизнь
У Леса нОров от рождения таков:
Влечёт тебя он – «потеряться» меж стволов,
Взглянув на неба Синь иль Серость туч,
……………………………….. грозящую дождём.
Вот почему я сразу – «растворяюсь»… в нём.
В желании «уйти» — в себя,
«Отгородившись» от забот житейских,
В 0бщеньи с тем , что наделило Лес
Особым «духом», вбирающим в себя
……………………………….. все «наслоенья» бытия.
Живущих в городах людей – в «отрыве» от Природы,
Утративших контакт с ней постоянный
Возможность «самоочищенья» — от накопившейся
……………………………….. Энергии «озлоба»
С негативом, царящего повсюду, где есть … люди.
Они копятся, словно, по «влечению» Магнита:
«Питаясь» раздражённостью людской
……………………………….. на Всё и Вся, —
Насытевшей Пространство нашей жизни,
Среду , в которой … «обитаем»,
Хотя и многого о ней — не знаем.
А потому Общенье с Лесом — нас «спасает»
И «сбросить» негатив нам … позволяет.
У Леса — «Сила неземная» есть
«Впитать» в себя всю «накипь», «наслоенья,
Что нам — … так портят настроенье
И отравляют — «время провожденье»,
……………………………….. день ото дня,
Себя за «неуменье жить и чувствовать» … виня.
… А запах хвои, аромат листвы, чуть прелой,
Снимают «порчу» настроения умело:
Нас возвращает «в люди», гасит «озвЕрин»,
Напоминая, что «ты» в Мире – не один …
Ещё остались в Мире люди,
Способные «разумно» мыслить и добро дарить,
Понять тебя, нормально чувствовать, … любить,
А, значит, «ЧеловЕками», в «понятьи нашем», —
……………………………….. … быть.
Вот почему люблю я Лес: в него — всегда стремлюсь,
Ему – Душой и … телом, без остатка, — «отдаюсь».
Ваш ВСК