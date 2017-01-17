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Валерий С. Коган: О «многорукости»

17.01.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

О «многорукости»

Проросшая Мистерия:
……………. вся — ,,, в поисках Доверия, —
ТянУлася к чему-то неустанно
И потому, что видим, —  непривычно
………………………………….. странно …
Мы видим, без сомнения, —
……………. «стремлений расслоение».
Найти б для устремления —
……………. «благое направление»,
Себя при этом как-то проявив
И доказав, что «разнопутье» — …
………………………………….. позитив.
Живут так многие, ища — свой в
………………………………….. жизни Путь,
Растрачивая силы …  как нибудь.

Всему —  даёт природа …  Объясненье

 

«Отмерено» всё в Мире — в «нужной мере»
Не всяк,  живущий на Земле, в такое … верит.
Случайности бывают очень редко:
«Начало» связано —  с «итогом» …
На карте жизни всё — разложено  по «клеткам»,
И соблюдается порядок этот … строго.
А потому взгляд – на «деревья разные»:
Рождает  мысли светлые и … ясные.
Есть связь меж «кроной» и
………………………………….. «системой корневой»:
О связи их мы слышим … не впервой.
Мы видим странное природное Явленье
И есть догадка  для … её решенья.
Энергии присущи устремленья —
………………………………….. к Накопленью:
Она всегда   от Космоса  к Земле —
………………………………….. в Движеньи.
Энергия — «пронзает» Землю … пикой,
…………………. делясь накопленным избытком,
Собой она явила в этот раз —
…………………. характер необычно … «прыткий».
А, накопившися в Планете,  «излУчилась»:
…………………. через крону —  к небесам.
Процесс же этот —  верховОдит … собой
………………………………….. сам.
… Есть связь — во всём. И всё в Природе
………………………………….. объяснимо:
Разгадки – в нас  самих, порою, жаль, …
………………………………….. «незримы».

Валерий С. Коган

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