Валерий С. Коган: О «многорукости»

О «многорукости»

Проросшая Мистерия:

……………. вся — ,,, в поисках Доверия, —

ТянУлася к чему-то неустанно

И потому, что видим, — непривычно

………………………………….. странно …

Мы видим, без сомнения, —

……………. «стремлений расслоение».

Найти б для устремления —

……………. «благое направление»,

Себя при этом как-то проявив

И доказав, что «разнопутье» — …

………………………………….. позитив.

Живут так многие, ища — свой в

………………………………….. жизни Путь,

Растрачивая силы … как нибудь.

Всему — даёт природа … Объясненье

«Отмерено» всё в Мире — в «нужной мере»

Не всяк, живущий на Земле, в такое … верит.

Случайности бывают очень редко:

«Начало» связано — с «итогом» …

На карте жизни всё — разложено по «клеткам»,

И соблюдается порядок этот … строго.

А потому взгляд – на «деревья разные»:

Рождает мысли светлые и … ясные.

Есть связь меж «кроной» и

………………………………….. «системой корневой»:

О связи их мы слышим … не впервой.

Мы видим странное природное Явленье

И есть догадка для … её решенья.

Энергии присущи устремленья —

………………………………….. к Накопленью:

Она всегда от Космоса к Земле —

………………………………….. в Движеньи.

Энергия — «пронзает» Землю … пикой,

…………………. делясь накопленным избытком,

Собой она явила в этот раз —

…………………. характер необычно … «прыткий».

А, накопившися в Планете, «излУчилась»:

…………………. через крону — к небесам.

Процесс же этот — верховОдит … собой

………………………………….. сам.

… Есть связь — во всём. И всё в Природе

………………………………….. объяснимо:

Разгадки – в нас самих, порою, жаль, …

………………………………….. «незримы».

Валерий С. Коган